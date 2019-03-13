【如廁傳．廁文化】同志覓友　黑社會招牌詩　廁門背後　疾書抑壓

遊人每天車水馬龍地共享公廁。關上廁門後，有人如廁速戰速決解決大二小便，也有人選擇遺下心理排泄物，狹小的公廁空間讓身體與心靈得到暫短逃脫。當廁門變成畫版，從政治謾罵、社會控訴、愛慾投射，到沒由來的粗口與生殖器塗鴉。無處容身慾望與憤怒找到出口，構成奇特的香港廁文化。

記者早前曾落區走訪多區公廁，發現廁格門後往往別有洞天。疑似名校男生自稱6吋 ，用原子筆留下電話號碼與「中五男生找FUN」，亦有自稱男學生指，每晚上七至九在男廁等，旁邊有人反問：「人呢？」更有人留下電話覓生意，指全套性服務只需150元。一面廁所門隔開日常，變成世人無聲的「鬧市」。

70年代，同志愛在公廁交友。半世紀過去，今天仍有A君在廁門邀約，B君留言反問「人呢」?（黃偉民攝）

男廁門後塗鴉 是慾望也是被壓抑的痕跡

長久以來，港人對公廁另一個印象是同志「魚塘」。時至今天，在互聯網搜尋器輸入「公廁」與「同志」，仍然會湧入討論區內排山倒港恐同討論。上世紀同志還沒有專屬的社交場所，求愛更要面對法律風險。當年，男同志性行為（如肛交）被政府定為刑事罪行，最高可判終身監禁。直至1990年，21歲以上男子在彼此同意下進行同性戀活動非刑事化，始還情慾一個自由。

男廁塗鴉不一定是求歡，也有不少是無厘頭的發洩。（黃偉民攝）

廁格牆與門 成同志社交平台

當年面對社會重重壓抑，同志要結識朋友，公廁便成為其中一個重要場所。平等機會（性傾向）資助計劃資助出版刊物《書入認識性小眾》曾指，70、80年代男同志發展出自己的一套交友文化。在沒有互聯網的保守社會，廁格內牆與門便成了同志社交平台。同志世界的公廁塗鴉除了露骨描述、陽具圖，也有簡單的一個電話號碼。有人尋找性滿足，也有人只為交流同志圈社交消息。

黑社會招牌詩：舊公廁的小清新

廁所塗鴉五花百門，同志留言只是這個花花世界的一員。香港文化評論員、次文化堂社長彭志銘指，除廁所塗鴉有男同志留言外，甚至曾有黑社會為廁格寫詩。他說，60年代黑社會堂口會在廁所留下「招牌詩」，當時有人稱自己是『十X』，也有人說自己是「勝X」。彭志銘指，「呢個都好奇怪，每一個字頭有自己的招牌詩，招牌詩即係每一家都有一首代表自己單位，唔知點解好興寫喺廁所門後」。

次文化堂社長彭志銘這次談公廁的「廁文化」，廁門塗鴉不止情慾，也有文藝與仇恨。（資料圖片）

公廁曾是詩人切磋秘境？

彭志銘又指，除黑社會外，早年廁門亦成為文青、詩人的發佈新作地。「會有真係押韻嘅詩，又有打油詩，當然隨口噏、唔押韻比較多」。他指，當時的確有一批文化人會在門上鑄詩、切磋，「仲有一樣好玩，比如有人寫詩會有人改，留言指對方用錯字，押錯韻，畫到廁所門花喱花碌。」

時移世易 鬧689、鬧林鄭

時移世易，昔日廁門曾有「百家爭鳴」，今天廁所塗鴉已比全盛時期失色不少，內容亦漸催單一。「以前會寫仇家個名，例如陳大文，然後就寫一大堆粗口。」彭志銘指，「𠵱家罵政府，鬧689、鬧林鄭，指名道姓罵官員 」。咒人、辱罵、追債，所有人性黑暗面都洩露在狹小的廁格。

無處容身慾望與憤怒化成廁門後的點滴，構成奇特的香港廁文化。（資料圖片）

中國維權分子廁門留言被判眾三年半

不過，發洩過後，原本曾有人因為廁門上的一句話而鋃鐺入獄。去年，中國爆出假疫苗事件，超過65萬支「狂犬症疫苗」及「百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗」流出市面。事年引發全國震怒，中國維權人士季孝龍更發起「廁所革命」，呼籲市民在遠離監控的醫院、大學等場公廁廁門內，用筆談假疫苗事件，以讓更多人聚焦事件。

據稱，北京、杭州、上海等地的兒童醫院廁門後都充斥各種標語：「毒奶粉 假疫苗 天價醫療壓彎腰」，「為了孩子站起來」，「推翻中國共產黨」⋯⋯ 不過「廁所革命」未竟，倒是發起人季孝龍旋即因廁門上的一句「打倒共產黨」被公安拘捕，控以「尋釁滋事罪」。至今年一月，季孝龍終被上海市浦東新區人民法院判監3年6個月。廁門背後，原來不止是情慾流動，更是無聲的喧囂與申訴。