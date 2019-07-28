自豪作品全被燒成灰　紅到國際的紙紮師：我在下面應該很出名

42歲的香港人歐陽秉志，做紙紮這一行已經20多年了。遊戲機、吸塵器、名牌手袋、老虎機、甚至賽馬場……在他的店舖裡，客人能為去世的親人朋友訂做各種生活用品。

42歲的香港人歐陽秉志，做紙紮這一行已經20多年了。在他的店舖裡，客人能為去世的親人朋友訂做各種生活用品。(一条)

Beyond樂隊黃家駒的弟弟黃家強，曾經託人找他訂製了一把電結他送給哥哥。張國榮的粉絲也找他，為偶像做一個“為你鍾情咖啡廳”。因為作品暖心又有趣，包括美國CNN、英國BBC在內的多家媒體都對他進行過報導，他的作品還曾經在希臘等地展出。

在阿志眼中，這些紙紮祭品都是藝術品，雖然大部分作品最後都會被燒掉，但他一點也不覺得可惜：“生者和死者，我算是他們中間的橋樑，幫在世的人完成心願，替逝去的人達成遺願。”

獲國際主流媒體報導的陰間設計師 歐陽秉志的部分作品（點圖放大瀏覽）↓↓↓

自述：歐陽秉志 編輯：莫竣威（一条）

紙紮祭品也可以很 "潮"

我是一名紙紮師傅，在這一行差不多有20年的時間了。我爸爸也是做紙紮的，兩三年前，我從他手上接手了“寶華扎作”這家店，算是子承父業吧。我有一個綽號叫做“陰間設計師”，因為我做的東西，大多數都是給逝去的人用的。

我們說的紙紮祭品，多數是用作祈福和祭祀的。古時候很多人相信，通過焚燒用紙做的錢財、生活用品，去世的人在陰間就可以收到和使用。當然，這種想法很迷信，但現在這種行為已經成為了一種習俗，寄託了在世者對先人的思念。

最特別：為黃家駒做一把“結他”

以往談起紙紮品，大家的第一反應就會是冥幣、小洋房、僕人這些。但其實紙紮祭品不一定是很忌諱和恐怖的，也可以很新潮。我做過很多很特別的紙紮，像任天堂遊戲機、滑雪套裝、電子煙、相機、菠蘿包、雞蛋仔、按摩椅、螳螂等等。

曾經我也幫一些明星做過“設計”。大概10年前，Beyond樂隊的黃家強委託一個佛堂找到我，為他哥哥黃家駒做一把電結他和一個擴音器。

還有一些明星的粉絲找過我，希望我幫他們的偶像打造一些東西。例如張國榮的粉絲，想我為哥哥做一個“為你鍾情咖啡廳”，梅艷芳的粉絲則想做一個旋轉舞台送給梅姐。

阿志造的“電吉他”和“擴音器”。(一条)

最暖心： 母親為去世的女兒訂做一對“蒙奇奇”

我曾經做過一對紙紮“蒙奇奇”（Monchhichis）玩偶，那是我印象最深刻的紙紮作品之一。

幾個月前，有一個四十歲左右的女人哭著跑來我的店裡，情緒很不穩定。她跟我說，想訂做兩隻紙紮的“蒙奇奇”。她一邊哭，一邊跟我講製作的要求，還拿了一些玩偶的圖片給我。一問之下才知道，原來她是給女兒訂做的。小女孩15歲，前兩天因為疾病，剛剛去世。這個媽媽說，女兒在世的時候，每晚都會抱著一對“蒙奇奇”才能入睡。她希望女兒在陰間也可以有這對玩偶陪伴著，不會孤獨。

雖然我之前沒有做過這種玩偶，但很想滿足這個媽媽的願望。於是，我上網找了“蒙奇奇”不同角度的圖片，把它們打印出來，算出比例，然後就開始嘗試做。玩偶的手是最難製作的，因為很細。最繁瑣的是毛髮部分，我是把紙剪好，然後一層一層地粘上去。

一周之後，當那位媽媽再次來到我的店鋪，見到這對“蒙奇奇”之後，心情好了很多，還稱讚我說玩偶做得很像，女兒“收到”後應該會很開心。交貨的時候，這個女士還額外給了我一個紅包，我都沒有要。

母親為病逝女兒訂做的“蒙奇奇”。(一条)

最有愛：為愛人做一碗“米線”和一份“雞翅”

這碗米線是一個大概20來歲的男生過來訂做的，他說女朋友生前最喜歡到一家店裡吃米線，還一定要中辣腩肉口味，另外還加一份“土匪雞翼”。為了完美複製這碗米線，我專門去到這家店裡，打包了一份米線和一份雞翼回來，然後研究怎麼做會比較像。

雞翼部分是最難做的，一開始我打算用泡沫飯盒來做，因為比較好塑形，但是這種材質燒起來會有異味。後來我請教了我爸爸，最後我的方法是，在冰鮮雞翼外面裹上紙，用材料把外形固定，包好後，再把雞翼取出，封口，最後再上顏色。這樣做好之後會比較逼真，燒起來也沒有異味。

最有愛：為愛人做一碗“米線”和一份“雞翼” 。(一条)

我也有為小動物做過東西。比較常見的就是狗屋，之前就曾接到過一個訂單，是要做一台“手提電腦”。有位先生的小貓去世了，它生前很喜歡趴在他太太的手提電腦上，所以這位先生就讓我專門做一台“電腦”，燒給他心愛的小貓。

紙紮的“狗屋”。(一条)

最困難：母親節，兒子為媽媽送“ 吸塵機”

有一次來了一位男士，說想訂做一台新款的吸塵機給母親。他說，媽媽曾經很想要一台，但後來生病住院，就來不及買給她。趁著母親節要到了，這個兒子就打算讓我做一台一模一樣的吸塵機，送給他過世的母親。

紙紮祭品跟實物不一樣，它裡面是中空的，所以比例要很講究。這個吸塵機上部的儲塵罐和渦輪很大，下面的部分又很薄，做成紙紮品根本沒辦法平衡，立不起來。所以我去了電器店做“實地考察”，量好尺寸，把數據記錄下來，然後拍照，認清楚各個部分的顏色。回來之後，就按照尺寸，一比一地做起來。

整個製作過程差不多一周左右，中間也修改了好幾次。這是我很喜歡的一個作品，真正的吸塵器價格大概是5000多，我這個一比一打造的“紙質吸塵器”最後賣了2000多元。

紙紮的吸塵機。(一条)

最得意：別人把我的作品放在家里當擺設、做展覽

除了用來燒，還有很多人把我的作品放在家裏當擺設，甚至用作展覽。

比如說這個《星球大戰》“白武士”的頭盔，就是一個客人找我訂做的，他很喜歡這部電影，於是就找我做了這樣一個擺設。後來我又做了《變形金剛》的“柯柏文”頭盔，捨不得送給別人，就自己收藏。

用來展覽的作品就更多了，比如便利店的收銀機、汽水機，以及微波爐。去年香港維多利亞公園的中秋燈會上，也有我做的一系列旗袍花燈展出。我的作品還曾經在希臘的繁殖者畫廊（The Breeder）展出過。

更多阿志的特色作品（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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找不到工作才做紙紮 卻一幹就是20年

我從小對設計感興趣。中學畢業之後，讀了一年半的設計專業，就嘗試去找工作。那時候寫了很多很多求職信，寄到廣告公司、動漫公司，想應聘做設計師，結果都是石沉大海，沒有任何回應。

找不到工作，我開始懷疑自己，生活也過得頹廢。每天凌晨3、4點睡覺，中午12點醒來，天天在家宅著，也不想出門。偶爾會給爸爸的店鋪幫忙收拾和送貨，但也是到了差不多打烊的時間才出來。

後來店裡有兩個老師傅退休了，於是我就想一邊幫爸爸，一邊等工作消息，開始到店裡幹活，沒想到這一幹就是20年。

以前給先人的紙紮用品很傳統，例如古老的唐裝、首飾、金山銀山什麼的。我心裡一直有疑問：這些東西那麼老土，難道住在陰間的都是古人嗎？

正好當時香港很流行滑板車、跳舞毯、機械狗這些玩具，於是我就突發奇想，用了一些硬紙拼拼貼貼，做了跳舞毯和滑板車的紙模型出來，掛在店門口。

原本是打算吸引顧客，誰知道顧客沒來多少，反而吸引了傳媒。我們就這樣上了報紙，名氣越來越大，訂單一下子多了，紙紮也就慢慢變成了我自己的事業。

紙紮的“滑板車”是阿志的第一件作品。(一条)

做紙紮最考驗耐性和觀察力

竹、鐵絲、紙、漿糊，是紙紮製作的主要材料，雖然沒有什麼特別，但做​​紙紮品最考驗的就是耐心和觀察力。

接到訂單後，我會先上網找資料和圖片，了解物品大致的模樣，有時候甚至專門會去一些店裡面看實物。之後就開始動工了，先把草圖在紙上畫出來，然後根據需要把竹子削薄，紮起來，搭出一個立體的框架。再在外面貼上紙，塗上顏色。根據不同的東西，我還會做不同的裝飾，比如為“相機”裝上按鍵、為“收音機”裝上天線等等。

一個作品，大概要花幾天到一周的時間來完成。每一件紙紮祭品，我都很花心思，很認真去完成，雖然最後它們都會被一把火燒掉，但它們在我眼裡都是藝術品。

說實話，絕大部分來找我的顧客，都並不是開心的。親人和朋友因為各種原因離開了，祭品寄託著他們的哀思。我能做的，就是幫在世的人完成心願，幫逝去的人達成遺願。

陰間藝術品的製作過程（點圖放大瀏覽）↓↓↓

曾經被退貨 我不是什麼都能造出來

這些紙紮最終會被燒掉，但這並不代表著，我的客人對產品的好壞不挑剔。儘管我很用心去做每一個作品，但有時候也會遇到退貨的情況。

我記得有一次，有客人請我訂做一個“名牌手袋”。他來取貨，卻質問我為什麼這個手袋打不開，不能放東西進去。我頓時語塞。通常我們做紙紮手袋或者衣服，拉鍊是用金色的紙模仿出來，不會使用真的拉鍊。面對來退貨的客人，我只好用刀把“手袋”割開，將一條真的拉鍊黏上去，這樣就可以拉開了。

自此以後，每逢有顧客過來找我做手袋、錢包，我都會問客人需不需要做成可以打開的。

阿志的“名牌手袋”可以像真手袋一樣打開。(一条)

我也不是什麼都能做出來，前一陣子有個人跑到我的店裡，問我可不可以幫忙做一個紙紮的迪士尼公園，裡面要有全部的機動遊戲設施。還有一個顧客，提出要做全套的“健身器材”……都被我拒絕了。

生者和死者， 我是他們中間的橋樑

香港有一個網絡詞語叫做“廢青”，就是廢掉的青年，特指那些對社會沒什麼貢獻的年輕人。我想我以前就是一個“廢青”。每天遊手好閒、無所事事，也沒有學歷，找不到工作。

直到做了這些新潮的紙紮祭品後，我才發現了自己的長處。我覺得現在的工作挺有意義的，陽間和陰間，生者和死者，我算是他們中間的橋樑。當然，每一個人應該對身邊的親人、朋友都好一點，不要說等他不在的時候，才來彌補虧欠。

因為紙紮，我也會收到不同傳媒的採訪邀請。以前我膽子很小，從來不敢在鏡頭面前講話。後來就慢慢習慣了，英國BBC、美國CNN、日本的媒體都來採訪過我。一些台灣、日本的手工藝人，還來香港拜訪我“偷師”，這一切都是沒有想到過的。

雖然我在現實生活中，當不了設計師，但我幫陰間的人做設計，算是實現了理想。我想，我應該在“那邊” 很出名的吧。

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