【中文課程改革1】DSE中文刪聆聽、說話　前線老師批「行回頭路」

正當反對修訂《逃犯條例》風波鬧得沸沸揚揚之際，「學校課程檢討專責小組」（專責小組）於6月28日發表檢討中小學課程諮詢文件，諮詢期至9月16日。當中就中學課程提出多項改革，除引來爭議的通識科去留問題外，專責小組亦建議中文科減少卷數，刪去聆聽及/或說話卷，以減輕學生課業負擔，可騰出更多時間及空間學習其他知識。 綜合諮詢文件及報章報道，建議刪卷的理由主要有五：中文為大部分香港學生母語；對學生投身社會作用不大；說話卷考核欠成本效益；說話卷考核不公平；四科核心科目課業壓力太大。 《香港01》記者訪問了資深中文老師、教協理事陳仁啟，及中文科補習老師林溢欣，二人對專責小組刪去聆聽及說話卷的建議均表示「強烈反對」，當中尤以說話卷為甚，認為說話卷有存在價值，又指專責小組所提出的刪卷理由均站不住腳。 攝影：黃寶瑩、郭倩雯

陳仁啟認為，考評局初設中文聆聽及說話卷考核，是受到第二語言（英文）考核的影響，因為英文一向都有讀寫聽說。（郭倩雯攝）

1993年首設聆聽、說話卷

聆聽及說話卷的歷史，可追溯至1993年。當時，教育局為提升學生對中國文化的認識，於高考課程內加入中國語文及文化科，設有實用文寫作及閱讀理解、文化問題、聆聽理解、說話能力和課外活動成績評核，成為中文聆聽及說話卷的濫觴。

「讀寫聽說」為主導

至2007年，原本只設寫作及閱讀兩卷的會考中文科，亦與英文科一樣，增設聆聽、說話及綜合能力考核。當時教育局於《中國語文課程及評估指引》中指，中國語文教育學習內容可概括九個學習範疇：為閱讀、寫作、聆聽、說話、文學、中華文化、品德情意、思維和語文自學。文件更指，語文學習一體多面，彼此相互依存，而學習中國語文，「應以讀寫聽說為主導，有機地結合其他學習範疇，全面提升學生的語文素養」。

2012年，考評局改革學制，以香港中學文憑考試取代舊會考及高考。初時中國語文科與會考中文科一樣設有五份卷。2016年，考評局將聆聽及綜合能力考核合併為卷三，學生由考五份卷減少至四份卷。

林溢欣說，他是舊制考生，高考時考聆聽及說話卷，最終中文科取得A級成績。（黃寶瑩攝）

中文是母語 檢視聽說作用

不過，12年後專責小組卻建議中文科刪去聆聽、說話兩卷，又是否「今天的我打倒昨天的我」？專責小組指，現時中文科課程設計着重溝通技巧為導向的語文學習，而中文為大部分學生的母語，因此有必要檢視聆聽及說話卷作用。又認為文憑試四個核心科目（即中國語文、英國語文、數學及通識教育）課程及評估分量過重，使學生壓力太大，局限了升學及其他出路的選擇。另一方面，外界亦有聲音質疑說話卷不公平，以及欠缺成本效益。陳仁啟及林溢欣對以上種種刪卷理由加以逐點反駁。

專責小組在諮詢文件中提出中文科刪去聆聽及/或說話卷。（郭倩雯攝）

母語論：說話考的是思維表達

首先，教育局認為中文為本港大部分學生的母語，質疑聆聽及說話卷的價值。陳仁啟反駁稱：「說話卷絶對有存在價值！說話並不只是說話本身，而是一種思維表達。透過學生說話，可以刺激學生思考，考核其表達及理解能力。」他上說話課的模式，是每一堂抽4至5名學生做小組討論，其他同學當聽眾，「一來可以訓練學生膽量，二來可以逼使學生就某一議題發表自己看法，刺激他們的腦袋。」

林溢欣亦認為教育局的「母語論」說不過去。「根據教育局的邏輯，學生的說話成績應該好好，但觀看多年表現，其實好參差，差的可以好差！」考評局於2012年《中國語文科考試報告及試題專輯》中指出「考生在口語溝通的整體表現，未如理想，表現優異者不多。」直至2017年，考評局評價考生表現仍說：「整體表現一般」、「內容貧乏、邏輯混亂仍是大部分考生的通病。」

作為補習老師，林溢欣每日接觸數以千計的學生，他說：「發覺（學生在表達方面）好有問題！例如，佢哋連發問都唔識，唔係好表達或組織到，有人問一條問題要用成分鐘。」除了表達能力，他說學生離題情況亦相當嚴重，「例如有條題目係『以下哪一種顏色可以代表中學生？』有學生會答：『我會揀黃色，因為而家香港有好多黃絲……』但題目係講中學生。」林溢欣認為，學生的口語溝通能力「並非如教育局所言，因為係母語所以擅長」。

作用論：說話是社會工作必備能力

另一方面，亦有聲音質疑聆聽及說話卷的實際作用，認為兩卷對學生將來升學及投身職場作用不大。陳仁啟認為說話與職場其實息息相關，「學生出來社會要面對人，要與人合作、溝通，說話是為學生打定基礎。」他續說，「每一班總有膽子小，不敢當眾說話的學生。透過老師訓練，可以逼這些學生變得夠膽講。」

原來，現時談吐如流的林溢欣以前正正是陳仁啟口中的「膽小學生」，他笑稱自己是「曾經的啞巴」。「我初中成績麻麻，好靜，唔敢講嘢。升上高中，中文老師同我哋練說話，會抽籤要學生出去對住幾十個人講嘢。一抽中我，我會起雞皮、驚到手震腳震。記得我第一次上台講，拎住張紙口震震：『今日我……要講嘅題……題目係……』」為了在公開考試中取得好成績，他便經常對着鏡子練習，拿一個計時器，倒數10分鐘，錄音。最終高考中化科取得A級成績。他這樣總結：「所以，如果當時沒有說話訓練，我只是一個寫嘢叻的人。」

林溢欣說由於他所就讀的中學是地區名校，同學成績優異，而他初中成績平平，所以不敢說話。直至高中，在老師的逼迫之下方有膽子對同學公開說話。（黃寶瑩攝）

考評局係一個專業處理考試的機構，如果將一個咁高成本、操作咁繁複的考試變成校本評核，係將成本轉嫁給學校。 資深中文老師陳仁啟

成本效益論：教育不應談成本

另外，又有意見認為現時中文科口試的模式缺乏成本效益。以2018年文憑試為例，中文口試於三月進行，考期共八天，每天兩節，每節七組，於全港30所中學設立65個試場，設有主考員、助理試卷主席、試卷主席、總試卷主席約五百人，還有後備主考員若干人。因此建議即使不刪去說話卷，也應考慮將其列入校本評核。

對此林溢欣批評，「冇錯，考一次說話係要花好多時間、人力、物力。但係，一個考試係考認受性、準確性定成本效益？我哋講緊教育，你竟然關心錢？」

陳仁啟對於將說話卷列入校本評核表示「堅決反對」，他解釋，「考說話的成本的確好大，亦係咁多份卷入面最繁複。而考評局係一個專業處理考試的機構，如果將一個咁高成本、操作咁繁複的考試變成校本評核，係將成本轉嫁給學校。又會加劇前線老師壓力，令他們要花額外精神、時間去處理，無形中剝奪了老師訓練學生的時間。」

陳仁啟說，早前有意見建議將說話卷變校本評核，「聽到之後把鬼火，好反對！變成校本評核會好大鑊！」（郭倩雯攝）

公平性論：校本評核更不公平

而另一支持刪去說話卷，或建議把說話卷列入校本評核的聲音，則認為說話卷題目有難易之分，會因應學生所抽題目的不同而形成不公平的現象。林溢欣認為，不公平現象本身是難以消弭的，而公開考試本身已是最公平的考核方法，「公開考試的公平性在於隨機：大家都不知道自己是哪一個時段考，考哪一條題目。」

陳仁啟質疑，若從公平性角度出發，把說話變校本評核似乎更不公平。「校本評核由學校做，全港學生有不同能力，學校也有不同排名，每一間學校的評分標準、要求、學生水平都不一樣。A學校的100分是否與B學校的100分相等？不是。但校本評核的分數會直接變成公開考試的分數，這本身就不公平。」

為了處理校本評核的不公問題，考評局設有調分機制，即視乎每一間學校學生的公開試成績，客觀調整不同學校所提交的分數。陳仁啟認為，即使如此仍不能消除校本評核背後的不公，因考評局只是每間學校抽取部分學生樣本檢視，不能反映實際情況。

陳仁啟指，考評局設校本評核是想避免「一試定生死」，但實際上，所謂的「調分」制度又是根據學生公開考試的成績進行調整，「咁咪又係公開考試決定校本評核。」（郭倩雯攝）

如果閱讀卷仲係咁難，學生壓力唔會減輕，依然係一個死局。 資深中文老師陳仁啟

學生壓力論：「死亡之卷」的死因在閱讀卷

專責小組諮詢文件中提到，現時出現科目學習佔整體課時過大比重的情況，有學生因要應付大量家課、測驗、練習、操練，以及在放學後和假期中參加補課補習而承受沉重壓力，期望透過減少考試卷數減輕學生壓力。

陳仁啟批評專責小組的建議是斬腳址避沙蟲，「中文卷畀人叫『死亡之卷』，其實最『死亡』就係閱讀卷，所以刪淨閱讀及寫作係仲大鑊，因為最殺死人的不但仲喺度，佔分比重仲加重咗。」根據2012年的《中國語文科考試報告及試題專輯》，閱讀卷滿分為84分，考生平均分為28.5分；2014年閱讀卷滿分為86分，考生平均分為30.04分；直至2018年，閱讀卷滿分為100分，考生平均分為49.5分。可見歷屆中文科閱讀卷平均分都未達總分的一半。陳仁啟認為，「如果閱讀卷仲係咁難，學生壓力唔會減輕，依然係一個死局。」

林溢欣則認為，壓力是驅使學生進步的動力，考試制度一定會有壓力，「唔能夠話有壓力就刪。假設真係刪咗聆聽及說話卷，DSE中文只考閱讀及寫作（還有綜合）加12篇範文，咁係仲少過以前會考，會考都考26篇範文。但會考係中五，DSE係中六，唔通一個中六學生承受壓力的能力會比一個中五學生弱？」他認為刪聆聽及說話是走回頭路，「我不否認學生有壓力，但應該尋找折衷方法，而非完全否決，例如考慮調校試卷的難易度。」

香港中學文憑試中國語文科共設四卷：卷一為閱讀能力，佔24%；卷二為寫作能力，佔24%；卷三為聆聽及綜合考核，佔18%；卷四為說話能力，佔14%。另有核本評核，閱讀活動及選修部分共佔20%。

林溢欣說，刪去聆聽及說話卷後，DSE中文科只考閱讀及寫作卷加12篇範文，是比會考是的26篇範文更少，「諗到都起曬雞皮，係咪隨住時代轉變，學生受壓能力弱咗？」（黃寶瑩攝）

校本評核繁複建議刪除

然而，中文科課程內容太多似乎是業界不爭的事實，除了有閱讀、寫作、聆聽及綜合、說話四份卷外，還設有校本評核，當中校本評核再細分選修單元及閱讀活動。由於學生要處理的課程內容太多，陳仁啟認為中文科「瘦身」是事在必行。

「瘦身」方法有很多，陳仁啟及林溢欣均認為，與其刪減聆聽及說話卷，不如直接取消中文科校本評核。陳仁啟解釋，校本評核對學生及老師而言，都太繁重，「教兩個選修單元要花兩個月，學生要做多最少四次測驗。而表面上是老師出卷給學生做，但其實背後涉及的行政工作很多。刪去校本評核，老師可以把節省下來的時間真正用在學生身上。」

如果聆聽、說話只能二選一……

早前專責小組主席陳黃麗娟曾透露，對於中文科聆聽及說話兩卷，「較少意見認為兩卷均須保留，但究竟取消兩份卷或是二擇其一，則未有定案，要交由課程發展議會詳細討論。」

陳仁啟及林溢欣對於二選一，均異口同聲選擇保留說話卷。陳仁啟解釋，「現時的聆聽卷未能完全反映學生的聆聽能力，如果一份聆聽卷，選擇題佔多，學生整體分數會較高。如果多短答題，整體分數較低，證明這不是聆聽能力的問題，而是考題模式的問題。」根據2018年《中國語文科考試報告及試題專輯》，聆聽卷共設19道題目，全部皆為選擇題，總分19分，考生平均分為15.6分。

另一方面，他認為說話卷本身已包涵聆聽成分，「在小組討論中，學生需要回應別人的說話，不能自說自話。而回應別人之前，必需聆聽別人發言，理解別人的言論，再作出針對性回應。」他強調，「說話卷一定要保留，因為可以考到學生思維能力、表達能力，亦能反映學生的聆聽能力。」

作為補習老師，林溢欣說他出來反對刪卷，可能會有人質疑他有「利益衝突」，他坦言：「在公在私，我都反對刪卷。但我賺錢與否推翻不了說話卷有沒有價值這回事。」（黃寶瑩攝）

（林溢欣說：「滅一個文化先滅它的語言。」刪去聆聽及說話卷後，香港整個考試制度裡便沒有廣東話。下一篇Ben Sir會說說他對廣東話的堅持。）