【沙田百步梯2】由黃沙一片變中心樞紐　百步梯伴沙田友走過32年

沙田大會堂及新城市廣場中間有一幅梯級，大約五十級，卻被沙田人稱為「百步梯」。早上，那裡有穿着西裝的打工仔坐在紅色椅子上吃三文治；晚上，有穿着便服的年輕人在梯級上圍圈圈談天說地。雪白的天幕是一把撐開的傘，為梯級上的人遮風擋雨。 55歲的孔繁強（Billy Hung）在沙田住過、工作過。這天，他坐在百步梯的紅色椅子上，偶爾瞇起眼睛，舉手指着遠方，細訴百步梯三十多年來的變化。他記得這裡以前是一片黃土地；他記得他曾在這裡受過日曬雨淋……他說這裡是沙田人的客廳。 攝影：高仲明，部分照片由受訪者提供

Billy偶爾舉起手，指着前後左右，說以前的沙田市中心怎樣怎樣。（高仲明攝）

四面八方進入百步梯

反修例運動在18區遍地開花，遊行集會由港島區蔓延至新界。8月5日更出現七區罷工集會，當中沙田的「8.5罷工」集會在沙田大會堂廣場「百步梯」舉行，由下午1時至晚上11時，數以萬計的沙田街坊頂着炎陽、明月，在百步梯聚集。

「百步梯可以說是沙田人的客廳。」Billy說。例如9月11日，逾二百名市民在百步梯亮起手機燈光，悼念一眾在反修例運動中的逝者。又例如7月14日沙田遊行，地區組織「沙田一隅」原打算在百步梯舉行梁天琦紀錄片《地厚天高》放映會。然而，那天晚上，放映會因器材運輸問題被逼腰斬，其後逾百名警員在不反對通知書仍未完結時，從四面八方闖進百步梯，包圍和平集會人士。

Billy在1984年開始在禾輋從事青年工作，1990年遷入大圍，在沙田居住了18年，方於2008年搬入大埔。他常放眼望向遠方，眼眸裡滿是回憶。（高仲明攝）

1984年，沙田新城市廣場第一期正式落成；1987年1月，沙田大會堂啟用，百步梯作為前往大會堂的通道，亦同時開放使用。當時百步梯的設計原意是讓四面八方的人都能進入大會堂。

在地圖上於百步梯畫一個十字，前方是沙田新城市，乘火車的人可這裡進入沙田大會堂；後方是沙田公園及城門河；左面是沙田法院、希爾頓；右面則是好運中心、瀝源邨及禾輋邨等住宅。

由黃沙一片變沙田樞紐

Billy坐在百步梯上張望四周，慢慢墮進回憶旋渦之中。「我記得未興建大會堂之前，這裡是一片爛地，黃沙一片，大概是剛剛填完海。那時候，我會到這裡踩單車，旁邊就是瀝源邨。」他舉手由左至右掃過去，把眼前的高樓大廈夷為一片黃地。「那時候還未有沙田中心至大會堂這一帶的高樓，最高就是瀝源邨……初期的沙田火車站不在這裡，而在瀝源邨旁邊。」

進入八十年代，新城市廣場及沙田大會堂相繼落成，並成為沙田區的中心。「那時政府有一套建設新市鎮的模式，荃灣、沙田、屯門的大會堂都是交通樞紐，附近有商場、住宅、公園及一個大平台。」因此，百步梯作為前往沙田大會堂的通道，也坐享地利之便，甚至成為沙田人聚集的客廳。

「以前會與女朋友來這裡拍拖。」Billy於1990年遷入大圍，在沙田工作及居住了二十多年。「當時女朋友住河畔，我們就一起踩單車，累了就在這裡休息、吹水。」他摸摸凹凸的石梯級，這裡每一級都印有他的足跡。「偶爾有年輕人在這裡彈結他，我經常撩他們，跟他們一起唱歌。」

Billy曾是沙田街坊，踏過百步梯上每一道梯級。（高仲明攝）

八九曾成六四街頭劇劇場

Billy不只是沙田街坊，亦是一名社工。1984年開始於禾輋邨從事青年工作，因此百步梯於他而言，不僅是一個拍拖休憩的場所，亦是舉辦集會的地方。

1989年後的一個六月，Billy工作的青年中心劇社在百步梯廣場辦街頭劇及集會，說八九六四的故事。「搞搞下有警察嚟咗，話我哋冇申請集會。」於是Billy用紅線在空地上畫一個圓，說圈外只是行人，與他們無關。後來大會堂的經理出來處理糾紛，笑着告訴Billy：「其實這裡是我們管理的，如果你們想在這裡搞活動，需要向大會堂入表申請。」Billy才恍然大悟，「原來百步梯係大會堂嘅！」

未建天幕的百步梯：街坊冒暑辦活動

Billy環視四周，說：「30年來，這裡並沒有甚麼變化，尤其是這條樓梯。」直至他抬頭，看見那白色的天幕，雙眼發亮似的，說：「啊！多了這個天幕。以前未有天幕，在這裡舉辦活動要日曬雨淋。」2003年4月28日，他在百步梯舉辦「國際工傷日」集會，討論工傷及勞工權益問題。那時未有天幕，毒辣的陽光灑在他身上，熱出一身汗水。

百步梯建天幕 頓成政府部門寵兒

沙田市中心區議員衛慶祥指，百步梯上的天幕是康文署於2004年建造的，當時沒有諮詢區議會。天幕是一個屏障，把雨水、陽光都阻隔在百步梯之外，「環境舒適咗之後，很多活動由沙田公園露天劇場搬到百步梯搞，因為百步梯比較方便、人流多。」他說，自天幕建成後，星期六、日下午，經常會有民政處、社署、自然組織等在百步梯舉辦活動。例如沙田民政事務處就經常在百步梯位置舉辦元宵及中秋花燈會；康文署亦會舉辦除夕倒數活動。

梁天琦千人造勢大會 成沙田人新記憶

雖然這些社區活動聚集了不少沙田人，但直至2016年，百步梯才正式進入沙田人的記憶。衛慶祥說，最叫他印象深刻的，是2016年2月，當時代表本土民主前線參選立法會新界東補選的梁天琦，在沙田百步梯舉行「造勢大會」，有逾千人出席，梁天琦在台上高呼「光復香港，時代革命」的口號。同年4月，又有民間團體在百步梯舉行電影《十年》放映會，梯級、通道、附近天橋等均站滿人，活動有近二千人出席。

2016年7月，康文署在未知會沙田區議會下，將百步梯中間樓梯部分改建成花圃，放置「沙田大會堂SHA TIN TOWN HALL 30」字句。衛慶祥當時曾質疑康文署的做法是維穩，阻礙政黨再於百步梯位置舉辦活動。康文署指裝置是為慶祝沙田大會堂30周年而設，裝置於2017年初拆除。

暗紅與灰白 溫暖與冷漠

今年2月，康文署於百步梯上設置逾三十張紅色椅子，讓公眾人士休息。這三十多張椅子為灰褐的梯級增添一點紅，但今天的鮮紅已非昔日的暗紅。

Billy把目光聚焦在前方新城市廣場那白色的外牆上，又掉頭瞅了一眼沙田大會堂灰色的牆壁，輕嘆：「以前這裡的顏色很統一，都係紅色，但現在轉了灰白色……我鍾意以前多啲，因為溫暖啲，現在好似冷漠咗。」

客廳的繬紙改變了，但沙田人對這個客廳的感覺不變。Billy認為，沙田人對沙田有一股很強的歸屬感，「這股歸屬感是整個地區營造起來的，例如百步梯、單車徑、城門河畔……」這些地區設施把他們凝聚起來，並在他們心中留下一個名為「沙田人」的烙印。

近月，不少網民吹捧沙田為反修例運動中「民主之都」，沙田人更以此為傲。百步梯更成為沙田人繼新城市廣場外的另一「基地」：7月14日的電影放映會、8月5日的罷工集會、9月11日的悼念會等，百步梯都是在其背景。上周中秋節，一個個沙田人都來到百步梯出席「Be Water」賞燈會，填滿一級級的階梯，高唱《願榮光歸香港》。百步梯的第32年伴隨沙田人走過情緒與城市的跌宕起伏，是讓一代又一代沙田街坊長成「沙田人」的客廳。