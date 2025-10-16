青少年體驗輪椅日常　遊走荃灣尋不便處　助改善無障礙設施建共融

政府近年積極提倡社會共融，不少地方已新增無障礙設施，但舊區仍然缺乏相關設施，又或設施老舊。有熱心學生義工小隊留意到荃灣區的無障礙設施，不符社會大眾需求，以一年時間舉辦不同活動，帶領大眾體驗輪椅使用者的日常不便，以尋找區內需要改善的設施，例如無障礙升降機及廁所等，更向荃灣區議會提出改善建議，冀推進傷健共融。



香港前輪椅籃球隊代表楊國富為活動中的輪椅籃球教練，他表示義工們很有心，「他們（義工及參與者）還送了一張心意卡給我，令我很難忘。」他冀望日後政府可更重視殘疾人士的權益，例如開放更多體育館予殘疾人士優先預訂，「其他館所沒有無障礙設施，我們只能用政府館所」。



義工小隊舉辦一系列的活動，增加大眾對肢障人士的認知，並發掘荃灣區內需要改善的設施。（鄭子峰攝）

蘇德輝與趙家誼是香港中華基督教青年會（YMCA）的義工，亦是尋找社區內對殘疾人士生活不便之處的7人小隊成員。趙家誼留意到，日常生活中不時有以輪椅代步人士使用無障礙設施，「其實這些對於他們的生活很重要」，遂延伸以「輪椅」為主題的共融計劃，尋找社區中有待改善的無障礙設施，同時讓健全的參加者切身體驗肢障人士的日常生活。

為擴大活動規模，他們向YMCA申請青年理想實踐基金，獲得兩萬元資金資助後開展長達一年的計劃，並舉辦不同活動。其中一個活動是讓參加者以輪椅代步，遊走荃灣區內不同地方體驗，並從中選出最需要改善的設施。

蘇德輝（左）和趙家誼（右）的義工小隊曾舉辦工作坊，讓參與者體驗坐輪椅在社區遊走，藉此了解肢體傷殘人士。（鄭子峰攝）

蘇德輝認為，荃灣社區發展歷史長遠，「以前未必規定所有建築都需有無障礙設施」，例如荃灣街市及楊屋道街市等，一些較久前興建的樓宇或者唐樓也較少設置無障礙設施，又或者無障礙設施老舊，已不符現今時代需求，有待改善。

無障礙廁所無電動門 傷殘者難推門

義工小隊最後選出區內其中3處設施，向荃灣區議會提出建議，希望能協助改善，分別為荃灣公園外天橋的升降機、荃灣公園內的暢通易達洗手間，以及荃灣體育館的無障礙廁所標識。當中公園內暢通易達洗手間沒有設置電動門，而現時的鐵門較重，輪椅使用者或較難推動鐵門。

至於為何是該3處設施，蘇德輝解釋，雖然荃灣社區有不少待改善的設施，但該3處設施屬於公眾地方或者政府部門管轄的處所，比起商場等私人地方，較容易協商改善。

義工小隊指出，荃灣公園外天橋的電梯空間狹小，輪椅人士較難轉身。（鄭子峰攝）

義工小隊指出，荃灣體育館3樓的無障礙廁所標識不清晰，需推開門才知道廁所位置。（鄭子峰攝）

荃灣公園內的暢通易達洗手間沒有電動門，而現時的鐵門較重，輪椅使用者或較難推動鐵門。洗手間内亦沒有可以調整角度的鏡，對部份傷殘人士不方便。（鄭子峰攝）

問及是否滿意活動成果，蘇德輝表示，當初旨在讓弱勢社群的聲音被聽見，減少標籤等。活動曾邀請輪椅使用者做嘉賓，講述自身經歷及生活中的不便，有參加者發覺當大家的分別不大，「定型其實未必真」，已完成了當初希望促進共融的目標。

趙家誼則分享，有一名小學生參加者在最後分享環節中，畫了月亮心意卡送給肢障人士，並引述該學生稱「冀望成為殘疾人士的月亮，去照亮他們，幫助他們」。趙表示，「 我覺得很感動，她真的因為我們的活動，更關心有需要幫助的人，並且會主動表達自己的心意」。

參加者送給輪椅籃球教練楊國富的心意卡。（林子慰攝）

義工小隊舉辦的活動包括展覽及真人工作坊，更邀請肢障人士擔任教練，展現肢體傷殘人士的能力，讓公眾親身體驗肢體傷殘人士平日面對的困難。香港前輪椅籃球隊代表楊國富，便在活動中擔任輪椅籃球教練。

義工小隊舉辦工作坊，讓參加者體驗輪椅籃球。（主辦方提供）

冀政府可優先傷殘者訂場 輪椅籃球教練：選擇館所有限制

楊國富認為，荃灣區有部份地方的設施比較舊，行人路狹窄而且很多凹凸位，「有時不要說輪椅，行人都很容易跌倒」，冀望政府可鋪平路面。另外，他建議政府可增加更多升降機，減少輪椅抵達後的梯級，以及擴寬無障礙通道。他亦希望，政府可開放更多體育館予傷殘者優先預訂，「其他館所沒有無障礙設施，我們只能用政府館所」。

楊國富冀望政府可舖平路面，以及開放更多體育館予傷殘者優先預訂。（鄭子峰攝）

楊國富現時仍在港隊擔任教練。（資料圖片 / 張倩儀攝）

香港中華基督教青年會助理主任幹事吳彩花表示，經過是次活動經驗後，留意到義工小隊能更敏感地發現社區中的問題及需要，希望未來他們可以涉獵不同的弱勢社群的範疇，「其實社區上還有很多未被聽見的聲音都需要被聽見」。

香港中華基督教青年會助理主任幹事吳彩花。（鄭子峰攝）

YMCA「青年理想實踐基金」歡迎18至35歲青年以個人或小組形式申請，每宗資助上限5萬元，明年第一期申請的截止日期是1月15日，第二期為明年7月15日。