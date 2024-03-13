今日必看8分鐘｜屯元天截車斬人疑涉黑幫｜河北燕郊爆炸冒大火球

屯元天三宗截車斬人案 疑涉兩黑幫酒吧爭女糾紛 反黑跟進

屯門、元朗及天水圍「大西北」地區，一晚內接連發生3宗截車斬人案，3人受傷。事情更多細節曝光，據悉事件涉及南邊圍「勝和」小頭目「阿南」與屯門「新義安」成員「肥格」，兩批人馬周二（12日）消遣期間疑因爭女問題爭執，繼而展開一場腥風血雨。消息稱，「新義安」人馬最先到元朗向「勝和」挑機，雖然雙方均沒動手，但惹來「勝和」不滿，遂隨後在屯門三聖街伏擊「肥格」的19歲門生，導致他重創昏迷送院。事件傳出後，約20人的「新義安」車隊立即到元朗「覆桌」，持刀棍狂扑「勝和」人馬的座駕；惟復仇未有就此結束，凌晨近6時「新義安」人馬在天水圍截獲「阿南」的門生，並揮刀狂斬兩名綽號分別為「子明」及「囝囝」的成員，其中一人身負重傷，身中10多刀。

中大醫院六名護士投訴遭上司騷擾 院方：已紀律處分調離部門

中大醫院深切治療部爆性騷擾事件，至少六名女護士投訴遭一名資深護士性騷擾，實名向院方舉報，但有人認為醫院無嚴正處理事件，只將涉事人士調離部門。

中大醫院回覆確認收到投訴，已展開內部調查，並已按既定機制作出紀律處分，包括向涉事人士發出警告信及將其調離原有部門，但以私隱理由提醒涉事職員不宜向他人透露詳情。

樂翠臺維修風波｜近99％票數贊成中止維修工程及顧問公司合約

柴灣樂翠臺的億元大維修風波引起業主強烈反彈，於3月12日（周二）晚上7時半及8時半，法團與業主在北角街坊會陳樹渠大會堂，分別舉行「週年業主大會」及「特別業主大會。由於法團主席於晚上11時左右單方面宣佈延會，主席與委員隨後離開，在場業主在民政署人員同意下，業主引用條例選出臨時主持，繼續會議及點票。

現場逾500名業主即場投票，並以超過99%票數，撤換現屆管理委會員的主席及委會，同時選出新一屆業主立案法團主席及副主席等。此外，業主就多項決議投票，直至凌晨1時左右會議結束。其中98.97%票數，贊成即時中止及暫停大維修承辦商的工程合約、及即時中止大維修顧問公司的顧問合約。

天瑜離世｜醫療事故過去4年真相未明 父：覺得有小小對唔住阿囡

在2020年因醫療事故成為植物人的女童「小天瑜」周天瑜，前日不敵病魔離世，結束8年小生命。天瑜爸爸周先生接受傳媒訪問時提到，對於天瑜離世最大遺憾在醫療事故後四年，仍未可以為女兒就事故收到一個交代，「好似原地踏步咁，我甚至乎覺得有小小對唔住阿囡。」

他又提到，女兒在接受手術前曾指希望可以去動物園，而幸好在兩年前11月可以短暫帶天瑜返家一次，在布置成動物園的睡房中住數日，「算係帶咗佢去個動物園到啦」。

兩名七旬九龍城寨無牌牙醫 轉至荔景開診所吸街坊客 涉兩罪被捕

兩名出身於九龍城寨的無牌牙醫，轉至荔景賢麗苑賢光閣經營兩間牙科診所至少5年以上，多數做街坊客，收費500元至過萬元不等。警方早前接獲線報，得知二人無牌經營牙科診所，今日（13日）下午「放蛇」扮顧客上門調查，拘捕兩名70歲男子，涉嫌「未經註冊而以牙醫身分執業」及「管有第一部毒藥」。據知，兩名被捕人均在九龍城寨長大，互相認識，但在賢光閣各自獨立經營一間牙科診所。

河北燕郊爆炸 現場冒巨大火球 車輛被炸

3月13日7時55分，河北廊坊燕郊小張各莊村一老小區底商餐飲店發生爆炸，現場響聲巨大，央視新聞報道，已有傷者送往醫院，目前傷亡情況不明。多位市民稱，三河市燕郊鎮文化大廈路口發生爆炸。事故發生後，三河市應急管理局回應稱，事故調查組已前往現場處置，廊坊市應急管理局回應稱，消防部門正在救援。

據三河市應急管理局通報，三河市燕郊一炸雞店發生疑似燃氣洩露引發的燃爆事故，應急、消防、衛健等有關部門第一時間趕赴現場全力救援處置。截至目前，事故已造成1人死亡，22人受傷。廊坊消防通告表示，目前火勢已得到有效控制，救援工作正在緊張進行。

黑皮帶扣括去塗料驚現足金金塊 女子福田入內地遭醒目關員斷正

黃金價格近日在內地創下歷史新高，中國海關總署近日接連發文，揭發有旅客意圖由香港走私黃金至內地時被查獲，手法更是層出不窮。

中國海關總署12日（周二）稱，近日，經專業機構鑒定，內地皇崗海關此前在福田口岸查獲1名旅客人身藏匿入境內地的金屬皮帶扣為足金金塊，重量共426.65克。

八鄉鱷魚遷入海洋公園取名「百香果」 公眾免入場有得睇

正改建為酒店的尖沙咀「海員之家」舊址重建地盤，繼去年發生四級大火後，今午（12日）發生墮物傷人案。下午約2時47分，據報有玻璃從地盤高處墮下，碎片散落到緬甸臺及恆星樓等地，3名男女途人手部受傷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，消息稱，其中兩名傷者為遊客；現場地面則遺下大量玻璃碎，警方事後封鎖受影響位置，並帶走兩名地盤負責人助查，據悉一名男地盤二判涉嫌「容許物件從高處墮下」被捕。

兩外籍漢為免費旅行 攜$1800萬大麻花抵港被捕 機場10年最大案

海洋公園周二（12日）公布，去年於八鄉蓮花地發現的鱷魚已遷入海洋公園新居「鱷園」，命名為「百香果」，將於本周六（16日）起正式跟公眾見面。「鱷園」就在收費入口外面，因此公眾前往看「百香果」，毋須先付費入場。

另外，海洋公園「親親動物月」將在復活節回歸，為公眾帶來為期兩個月的連串動物主題節目，傳遞更多自然生態及生物多樣性訊息。