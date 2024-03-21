都會大學成首間應用科學大學　擬辦航空課程　訓練飛機師及地勤

香港都會大學今日（21日）公布，獲教育局批准正式成為首間香港應用科學大學及舉行成立儀式，校長林群聲表示，計劃開展包括航運管理等課程，訓練飛機師、飛機工程等人才，並表示會保留原有學科例如語言及哲學等，但會審視某些課程，例如是否需要增加校企合作。



香港都會大學今日（21日）公布獲教育局批准正式成為首間香港應用科學大學及舉行成立儀式。（陳葦慈攝）

教育局局局長蔡若蓮出席儀式表示，政府一直致力推廣職專教育，鼓勵年輕人按個人能力興趣，選擇升學出路加入不同行業，為讓有志於專業技術發展的青年建立康莊大道，達行行出狀元的目標。她指都會大學經過教育局、評審局嚴謹評核，順利通過包括，管治管理質素保證，學習環境學生會及業界合作認受性三項要求。

未來三年持續接受質素保證評核

香港學術及職業資歷評審局主席陳仲尼議員則表示，都大成為應用科學大學後，須在未來三年持續接受質素保證評核，其後會每六年進行一次。香港都會大學校長林群聲表示，大學辦學方式及理念與應用科技大學成立目的不謀而合，亦一直與業界有緊密聯繫。

為紀律部隊設計課程 取得認證學位

校長林群聲又透露，現正計劃開展新課程例如體育管理、酒店管理及航運管理，亦提及會與機場合作，訓練飛機師或飛機工程人員、地勤等，已與業界有具體討論，不過與合作夥伴仍在商討細節。

他續指，已經邀請業界專家到大學教授最新業界知識及技能，包括建築信息模擬（BIN)、機械人及自動化工程，另外為已在業界從業員提供進修機會，由於最近多發生科技罪案，大學現時正與紀律部隊商討，提供相關課程予紀律部隊人士就讀並取得認證學位。

會保留語言及哲學等學科

有關評審條件是否涵蓋應用學位課程佔大學所有學科的比例，香港學術及職業資歷評審局總幹周慶邦先生指評審準則並不包括在內，因要預留給大學足夠的學術空間，但是他強調評審標準是「漸進的」，評審局已開始探討這方面相關的比例，不排除日後評審標準，會增加相關規範。

被問及成為應用科學大學後會否剔除非應用學科課程，校長林群聲否認，並表示會保留原有學科例如語言及哲學等，但會審視某些課程，例如是否需要增加校企合作。

香港學術及職業資歷評審局總幹周慶邦稱評審局已開始探討應用學科佔整體學科比例，不排除日後會增加相關規範。（陳葦慈攝）

擬何文田斜坡用地興建新校舍大樓

另外，教育局副秘書長李忠善表示，現時暫未收到其他院校申請成為應用科學大學，但有個別院校積極研究如何提升成為大學及符合應用科學大學資格。

都大表示會持續優化校園設施，正計劃於何文田一幅斜坡用地興建新校舍大樓。都大亦會協助推動本港成立「應用科學大學聯盟」，包括加強公眾宣傳對應用科技大學及應用學位課程的認識、舉辦國際會議、交流團及向海外應用科學大學取經。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！