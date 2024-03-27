特殊幼兒中心輪候人數每年維持過千人　需苦等逾年半始獲服務

特殊幼兒中心服務輪候時間長一直為人詬病，勞工及福利局局長孫玉菡書面回覆議員質詢指，過去五年特殊幼兒中心每年輪候人數維持過千人，平均輪候時間居高不下，2022/23年度需苦等逾一年半才可接受服務。



勞福局指出，為讓輪候特殊幼兒中心的兒童盡早獲得訓練及支援，相關人士可在輪候期間同時申請及接受過渡服務，由早期教育及訓練中心或到校學前康復服務提供，直至獲編配特殊幼兒中心服務。



根據社署資料顯示，特殊幼兒中心主要為兩歲至六歲以下、中度至嚴重程度殘疾幼兒，提供特別訓練及照顧，以協助其發展及成長，讓他們為小學教育作好準備。(資料圖片)

勞工及福利局局長孫玉菡回覆議員質詢時表示，過去五年特殊幼兒中心每年輪候人數維持過千人，2023/24年度，截至去年12月31日，有1,004人正在輪候，當中以元朗區的等候人數最多，為173人；其次則為東區及灣仔有119人；而九龍城及油尖旺亦有106人。

局方強調，政府持續檢視特殊幼兒中心的輪候時間，一直以多管齊下的方法增加學前康復服務名額，例如在2022/23年度，已按計劃在屯門區設立一所新的特殊幼兒中心暨早期教育及訓練中心。

九龍城及油尖旺則多年維持30個名額 每年輪候人數約百人

在2023/24年度特殊幼兒中心服務名額已增至2,456個，較四年前的2,020個多約400個，惟其中九龍城及油尖旺則維持只有30個名額，與輪候人數的106人相差至少有三倍。

勞福局表示，社署沒有備存按區劃分的特殊幼兒中心的輪候時間資料，而服務的平均輪候時間在2022/23年度則要等上19.3月，即逾一年半才可獲服務名額。局方指出，為讓輪候特殊幼兒中心的兒童盡早獲得訓練及支援，相關人士可在輪候期間同時申請及接受早期教育及訓練中心或到校學前康復服務作為過渡服務，直至獲得編配特殊幼兒中心服務。