今日必看8分鐘｜雌雄賊太子偷$3000生果｜泰國徵兵抽籤顏值爆錶

天眼直擊｜雌雄賊太子涉偷逾$3000榴槤等鮮果 得手後登的士逃去

太子一間生果舖遇竊，逾3000元榴槤、哈密瓜等被整箱偷去。店主嘆息被偷去的泰國TP金枕頭非常熱賣，於是再入貨，不料成為賊人目標，兩箱均被偷去。閉路電視一男一女賊人拆開包裹生果箱的包裝，搬走多箱生果，然後與同黨乘坐的士逃去，現正被警方追緝。

薄扶林道車禍｜城巴疑入錯線扭軚撼路牌 的士捱撞：咁樣衝落嚟

港島西區薄扶林道昨午（6日）發生驚險車禍。一輛巴士沿薄扶林道駛至近香港大學本部大樓對開分岔路時，失控猛撼路中石壆及路牌，繼而撞向一輛的士，幸無釀傷亡。網上瘋傳車禍一刻片段，可見一輛37B城巴沿薄扶林道斜路駛至上般咸道橋面的支路時，突然急速扭右切線，猛撼路中石壆及路牌，撞飛安全島反光牌，繼而撞及對面線一輛的士。的士司機當場嚇窒：「嘩，好在扭一扭，唔係好大鑊！咁樣衝落嚟？」女乘客亦驚魂未定稱，「咁樣衝落嚟嘅？」片中可見，巴士撞壆時「彈跳」，幸未有翻車；其後車長落車慰問，雙方報警。

有片｜大埔大美督船會起火傳爆炸聲 冒出大量濃煙

今日（7日）上午10時35分，大埔大美督近香港學校帆船協會傳出爆炸聲，沙灘位置亦可見大量濃煙冒出。消防派出一條喉及一隊煙帽隊灌救，救護車亦在場候命。現場可見，帆船協會鐵皮屋辦公室起火，附近泊有多艘快艇等，未知有否被波及。消防於11時16分將火救熄，事件中無人受傷，正調查火警起因。

屯門的士乘客鎖匙指嚇司機圖打劫 警追查一日拘43歲地盤工

屯門前日（4日）凌晨發生企圖搶劫案，一名的士司機遭男乘客以鎖匙指嚇及企圖打劫，拒絕後遭多次襲擊，疑犯見事敗逃去。警方追查一日後，於昨日（5日）以涉嫌「意圖搶劫而襲擊他人」罪拘捕一名43歲姓鄧本地男子，並在單位內檢獲懷疑案發衣物及涉案鎖匙。

油麻地佐敦道警截私家車檢毒品 拖鞋男逃跑100米跌倒涉5罪被捕

今日（6 日）上午10時左右，警方在油麻地佐敦道東行線、西九龍站巴士總站對開，截獲一輛福士灰色私家車，在車上檢獲懷疑毒品，即場制服一名47歲姓張男子，並以黑布蒙頭在場助查。警方召來緝毒犬作進一步搜索，案件列販毒處理。

Choco Cloud Kids代購公司結業 逾千人入苦主群斥：點解咁無良心

於2013年開業的代購嬰兒生活用品公司Choco Cloud Kids，在網站突然宣布結業，指公司「嚴重資不抵債，在没有新資金注入下，公司已無法繼續營運」，已於4月4日按勞工法例遣散所有工作人員，並正安排清盤程序，但稱外界目前仍可透過公司電郵聯絡公司。有苦主在社交平台設立群組，至今已有逾1,100人加入，有人發現付款後遲遲未收到貨物，訂單狀況顯示為「備貨中」，因而起疑。有苦主提到該公司東主早前疑已移英置業，質疑是「捲晒所有客嘅錢走咗佬」，大為憤慨稱：「點解對住一班熟客可以咁無良心」。有人表示已就事件報警及向海關舉報。

長洲搶包山｜20歲女攀石運動員首參加冀入圍：不因對手有經驗動搖

下月15日為佛誕，當日晚上11時30分將舉行搶包山比賽，今年共236名參加者報名，參加者今日（7日）在長洲北帝廟足球場進行賽前訓練。今年最年輕的女選手是20歲的林楚穎，她本身亦為攀石速度賽運動員，稱，對於第一次參賽感到十分緊張，不過亦有信心進入決賽。

七欖2024｜最後一日氣氛高漲 前港欖女隊員回港觀賽：會花很多錢

一連三日的香港國際七人欖球賽今日（7日）結束，大球場氣氛越來越高漲，本地及海外旅客一早到場捧心儀的球隊，其中在香港出生、現於英國讀大學的Anna，曾經為香港女子七人欖球隊效力，是次專程回港逗留港兩星期，笑稱此行會花費很多錢（Too much money），大約5千元在玩樂、食物方面。

復活節｜觀瀾湖度假區爆滿港客佔八成 營運方︰港人特別捨得使錢

今個復活節港人北上數字再創高峰。近年內地旅客來港不過夜已成為主流，反而港人北上住酒店Staycation，卻成最新熱潮！港人的酒店版圖不止局限於熟悉的羅湖或福田等市區，除了距離關口逾一小時車程的大鵬灣外，甚至遠至深圳及東莞交界的觀瀾湖度假區，於復活節假期亦有大量港人吃喝玩樂。有港爸便首次在內地三日兩夜Staycation，預料人均花3,000元至4,000元，並大讚性價比高。「我諗去轉日本或者台灣再貴啲啦。」

泰國徵兵抽籤顏值爆錶 「校花大使」「選美皇后」現身女網民自慚

泰國適齡男子服兵役是透過抽籤決定，根據該國憲法規定，凡是21至26歲男子，一生中必須參與一次兵役抽籤，視抽籤結果決定是否當兵，抽中紅籤則須入伍展開兩年的軍旅生涯，抽中黑籤則不用當兵。而泰國的變性人士若能提供醫院開立的醫療證明，即可申請兵役豁免，不過抽籤期間仍須到場，因此每年的徵兵現場，都會聚集眾多美麗的變性人士，形成泰國獨特的徵兵畫面。