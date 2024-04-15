今日必看8分鐘｜「係咪嬲咗我」辯論賽主角近況｜北京半馬疑造假

「係咪嬲咗我」協恩女生屢奪辯論獎 讀政政到聯合國實習研究AI

近日彈起的2011年小學辯論賽影片，反方協恩中學附屬小學女學生的團隊連番質問正方油蔴地天主教小學（海泓道）第一副辯男生「你係咪嬲咗我呀」，引來熱議，13年過去，主角長大後情況如何？當日擔任「結辯」，首向正方問「係咪嬲咗我」的阮曙淇後來直升協恩中學，繼續參加學校辯論隊，成為協恩普通話辯論隊隊長，帶領協恩獲得基本法盃全港校際辯論比賽七連冠。她後來升讀香港大學政治與公共行政學系，並取得政府「香港卓越獎學金」赴巴黎政治大學修讀國際治理及外交碩士，曾到聯合國教科文組織（UNESCO）研究AI人工智能，今年1月起在全球最大的社會影響力政治風險諮詢機構London Politica任職顧問。

兄弟大埔拜山見山墳被毀變新墳 外婆報夢尋回金塔 盼肇事者安置

清明時節黃氏兄弟疫情後首度到大埔下黃宜坳拜祭外婆，驚見墳頭被另一個新簇簇陳氏墳墓取代，當時未能尋獲外婆遺骸，只好對天朝拜，同時冀求先人顯靈指點。今日（15日）黃先生稱外婆托夢告知金塔位置，於是再次上山，真的發現金塔及墓碑在原先墳頭對下一個小山坡，決定報警求助，希望好好安置先人。

華豐大廈｜法團內訌致問題多多？主席稱大維修報價高﹕有人想搵食

有60年樓齡的佐敦華豐大廈發生三級火警，釀成5死40傷，令公眾關注舊式大廈的消防安全問題，曾有業主批評法團不做事，質疑內部有人與賓館關係密切，為慳錢而不作大維修或改善消防安全；屋宇署及消防處亦指大廈問題多多；市建局則指大廈法團一直未有為大維修交最終版標書，而消防安全改善工程方面，業主大會去年9月通過揀選消防工程顧問，但法團一直未簽約。

觀塘找換店劫案｜27歲男過大海欠200萬賭債 即日策劃持氣槍打劫

觀塘巧明街106號一間找換店前日（12日）遭賊人持槍搶劫。警方追查後於案發36小時內，拘捕一名27歲男保險經紀，涉嫌「持械行劫」。警方調查後發現，被捕男子在澳門欠下賭債，於是鋌而走險，用一把氣槍行劫，掠走18萬元現金後登上一輛的士逃走，並於深水埗區將劫款交予一對年邁男女，其後挑選沒有閉路電視覆蓋的路線，不斷換裝，最終在今日（14日）於將軍澳區落網。

荔枝角九巴車廠對開客貨車自炒翻側 司機幸僅輕傷

荔枝角發生車禍。凌晨2時許，據報一輛客貨車，駛至興華街西100號九巴車廠對開時，突然失控撞向路邊石壆，繼而全車翻側。所幸客貨車司機僅受輕傷，爬出車外自行報案求助。救護員到場為他作初步治理，再由救護車送院。警方正調查車禍成因。

消委會｜超市貨品價格按年升1.9% 金莎加近4成 三角朱古力加33%

即使疫情結束，有不少市民仍習慣到超市購買餸菜，消委會調查了本港3間大型連鎖超市，包括AEON、百佳和惠康，超過300項超市貨品，比較他們在2022年及2023年的價格差異。調查發現，2023年300項貨品的總平均售價按年上升1.9%，其中朱古力及糖果、餅乾及雞蛋類貨品，平均錄得雙位數字升幅，金莎朱古力加近4成，由63.9元加至88.4元；瑞士三角朱古力加32.7%，由9.8元增至13元。

消委會啤酒｜哈尔滨驗出霉菌毒素可致噁心發燒 嘉士伯最多生物胺

不少人都喜歡在聚會時喜歡喝啤酒，消委會就市面上30款預先包裝罐裝或支裝啤酒樣本測試其營養價值、安全和品質。消委會發現，「哈尔滨」（哈爾濱）啤酒驗出霉菌毒素，有可能令人在攝入後30分鐘內出現噁心等，甚至發燒等徵狀，與其他胃腸道疾病的徵狀相若。另外，該款啤酒亦被發現，樣本酒精濃度與標示差異最多，而評分亦是最差，只有2.5星。

長洲太平清醮｜包山師傅拍硬檔接手紮中型包山 比去年高一倍

長洲太平清醮將於5月15日舉辦，不少人都會特意到訪長洲觀看搶包山比賽，亦會與巨型包山打卡。去年巨型包山因為一直承辦的包山世家，以人手及場地問題婉拒承辦，大會改以三幅巨型包山掛畫及三座10英呎高的小包山代替，今年將改以三座比去年為高的22、23英呎「中型包山」取代，並會搭台將包山升高。

國安教育日｜夏寶龍：由治及興是創新變化之路 用新思維解決問題

今天（15日）是「全民國家安全教育日」，特區維護國家安全委員會早上在灣仔會議展覽中心舉行開幕典禮。港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京視像連線出席典禮，擔任主禮嘉賓發表演講，有別於去年親身來港出席。夏寶龍表示，香港結束動盪的一面，擺脫政治爭論，仍是全球成就夢想、賺錢的地方，香港的繁榮不是幾篇文章可以唱衰的，「那些見不得香港的人去哀鳴吧」。

北京半馬疑造假 留力兼伸手攔人 3非洲跑手放水何杰奪冠

在周日（14日）舉行的北京男子半程馬拉松比賽爆出造假爭議，馬拉松全國紀錄保持者何杰奪冠，第2至第4名為同樣僅落後一秒的3名非洲跑手。