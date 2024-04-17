今日必看8分鐘｜廣田渠口爆炸3人燒傷｜阿聯酋洪水癱瘓機場

廣田商場卸貨區渠口爆炸傳巨響3人燒傷 街坊：成棟樓震㗎喎！

藍田發生工業意外。昨晚（16日）6時許，廣田商場卸貨區有工人進行渠務工程，其間渠口突然發生爆炸竄出火舌，並傳出巨響。救援人員趕至，發現兩男一女燒傷，包括60歲姓黃男保安面部灼傷、52歲姓李男工人手、頭灼傷及一名44歲姓梁女工人面部灼傷，他們分別被送往伊利沙伯醫院及聯合醫院治理，當中李男情況危殆，梁女經治理後獲准出院，消防及警方正調查事故起因。現場消息稱，當時兩名工人正準備通渠，其中一名手持高壓槍的工人「開掣」後，渠口隨即爆炸，除一男一女工人外，一名在旁看管商場經理同告受傷。有街坊稱爆炸發生時「成棟樓震㗎！」

阿聯酋暴風雨多地受災：道路水浸汽車「反肚」漂浮 洪水癱瘓機場

阿聯酋航空（Emirates）發聲明，由於惡劣天氣和路況對營運構成挑戰，公司宣布暫停在17日上午8時（香港時間中午12時）至午夜為從杜拜國際機場出發的乘客辦理登機手續。

全港戲院日｜網絡塞爆 打工仔午飯急轉軚現場買《排球少年！！》

4月21日為「全港戲院日」，全港63間戲院劃一票價30元。活動當日的戲票今日（17日）中午12 時後陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。正午旺角區的兩間戲院，實體排隊購買人數不算多，有市民表示，因為網上購票系統「迫爆」，所以才會到戲院現場購票。

荃灣牙科診所遭人寫大字 警列刑事毀壞案追查

荃灣青山公路277號地下一間牙科診所，今日（17日）被人寫大字毀壞。早上10時許，職員發現診所大門、醫生資料的部分，被人寫了3個大字，於是報警。警方到場調查，並帶走一名女職員到警署協助提供資料，案件列刑事毀壞案處理。

警石硤尾截兩可疑車拘十人 起獲懷疑武器 相信成功制止打鬥案

石硤尾發生藏有攻擊性武器案件。昨(16日)晚上約10時，據報警員在窩仔街與石硤尾街交界，截停兩輛可疑私家車，並於車內起獲一批懷疑武器，當中包括壘球棒等。警員拘捕兩車內約10人，稍後由警方「豬籠車」一併將他們帶署扣查。

海關破遠洋船走私案 檢晶片、電子廢料等值$1億 拘付貨公司代表

海關偵破一宗遠洋船走私案。關員於本月4日根據風險評估及情報分析，揀選一艘前往馬來西亞的遠洋船作檢查，在其中一個報稱載有鋁合金的貨櫃內，發現一堆電子廢料放在紙箱上，經檢查後檢獲一批未列艙單貨物，包括全新集成電路（晶片）、電子廢料及舊電子產品，總值一億港元。一名53歲本地女子涉案被捕，她報稱貨運公司付貨代表。

港島3屋邨廚餘機直擊 居民反映不時故障 掃二維碼開蓋無反應

垃圾徵費8月1實施，不過仍有不少聲音反映回收設施不足，最近網上更有照片顯示有屋邨廚餘機「食滯」，居民只能將廚餘放置在廚餘機旁。記者日前（15日）到柴灣三個屋邨視察，發現使用程度兩極，其中環翠邨和漁灣邨的廚餘機乏人問津；小西灣邨的廚餘機則較「熱鬧」，不過有居民反映廚餘機使用非常不便，例如掃描幾次二維碼都不開蓋，又認為廚餘機數目不足，建議政府未來可在公屋和私人屋苑每座設一部廚餘機。

華豐大廈火︱住戶爬水塔逃生 天台户開閘救人 憶街坊喘氣面熏黑

佐敦道華豐大廈上周發生3級火，釀成5死40傷。《香港01》今日接觸到當日協助住戶逃生的天台租户莫女士，她憶述當時先聞到一陣燶味，後來發現天井方向黑煙滾滾，「啲黑煙好犀利，係超級勁！」見狀便立即報警及關門，數分鐘再打開門時，發現許多人已經從樓梯逃上天台暫避、無法下樓。莫女士當時發現有人嘗試爬過鐵絲網到其花園，亦看見有人爬到天台水塔上，而當時濃煙密佈，十分危險，她於是打開鐵閘，讓7名街坊到住所露台暫避。她記得當時街坊們十分驚恐、不斷喘氣，面部熏黑，部分人甚至赤腳，她於是與兒子提供濕毛巾及水供術坊使用，等待接近約一小時後由消防員帶離現場。莫女士指經過此事之後，與街坊的感情變好，現時見到面都會互相打招呼問候

武漢天空驚變「血色空間」極詭異 長達1小時嚇壞民眾：以為做夢

武漢有民眾在15日凌晨發現，外面的天空呈現一片血紅色，模樣相當詭異。網友議論紛紛，懷疑是與大霧有關。

戴安娜王妃收藏展明開放予公眾參觀 多件訪港服飾展出

荷李活頂尖拍賣行Julien’s Auctions自今年1月後，第二次在港進行拍賣展覽，是次展覽主題為「優雅經典：戴安娜王妃及皇室收藏」，展覽在明日（18日）開始至29日，於尖沙咀K11 MUSEA的Gold Ball予公眾免費參觀，這次也是自1997年歷史性拍賣以來最大型的戴安娜王妃珍藏拍賣，涵蓋最著名和曝光率最高之晚禮服、套裝、鞋履、手袋及配飾等，亦包含1989年戴安娜訪港時穿的晚禮服和手袋，當中一條午夜藍色無肩帶薄紗鑽石星星圖案禮服最高估價達40萬美元。