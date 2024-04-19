今日必看8分鐘｜青衣船廠陷火海｜沙頭角公路「垃圾車」轉彎翻側

車Cam直擊｜垃圾車沙頭角公路迴旋處轉右 垃圾斗左傾致全車翻側

沙頭角公路昨日（18日）有裝載大量垃圾的貨車翻側，垃圾溢出四散一地。網上今日（19日）流傳事發時的車Cam影片，可見涉事垃圾車當時於駛經沙頭角公路一個迴旋處，在轉右彎時，疑離心力影響，垃圾斗向左傾側，右邊車轆慢慢離地，最終貨車「打斜行」且無法修正，全車向左翻側。

青衣二級火警船廠陷火海 濃煙席捲半空 職員焦急尋狗狗

今日（19日）早上8時46分，警方接報指，青衣担杆山路一間船廠發生火警。從網上相片可見，現場濃濃黑煙席捲半空，由遠處也可清楚望見。消防派出兩喉兩煙帽隊在場撲救，暫時未有受傷報告。

青衣二級火｜東主自稱前江湖人士 投資2000萬船廠燒通頂促查原因

今日（19日）早上青衣担杆山路82號一間船廠起火，火勢猛烈，濃煙席捲半空。消防員耗時逾1句鐘將火救熄，惟船廠燒通頂，損毀嚴重。船廠東主威哥事後在場稱，兩年多前投資2千萬元開業，經歷「限聚令」和經濟低迷，生意已大不如前。他坦承曾經是江湖人物，惟早已「金盆洗手」，近期沒與人結怨，希望警方能查明起火原因：「究竟係自然定蓄意？」。

大角咀私家車起火盡毀 司機泊車如廁一分多鐘全車陷火海

大角咀有車輛自焚起火。今（18日）晚近8時，一輛停泊在海庭道2號海富苑對開的私家車突然起火，消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊將火救熄，火警幸無釀傷亡。據了解，男司機因人有三急，將車停泊於上址後往附近如廁，一分多鐘後折返時赫見座駕車頭起火，未幾全車便被火海吞噬，付諸一炬。消防及警方正調查起火原因。

圓方迴旋處Tesla疑失事翻側 司機自行爬出車廂待救

今日（19日）早上8時58分，一輛Tesla私家車沿雅翔道行駛至ELEMENTS圓方對開迴旋處時，懷疑失事翻側，司機自行爬出車廂並報警求助。救援人員到場為傷者檢查傷勢及包紮，警方在場調查意外起因。

屯門公路3死車禍︱死者親友現場路祭 不時飲泣拭淚 場面悲傷

屯門公路昨日（18日）凌晨發生奪命車禍，一輛本田私家車失控剷上石壆猛撼「龍門架」，車上3人全告死亡，包括25歲姓鄧男司機、26歲姓陳男乘客及23歲姓伍女乘客。今日（19日）上午11時半左右，一行20名死者親友到意外現場附近一山坡進行路祭。至下午約3時45分，再有另一名死者的約30名親友到場路祭。

24歲女疑出示造工粗糙假委任證冒警被捕 涉6宗電話騙案呃$615萬

警方偵破一宗冒警電話詐騙案 。一名中年婦早前接獲自稱內地公安來電，指她牽涉一宗內地洗黑錢案件。其後，一名女子假冒警務人員上門接觸，其間出示一張「委任證」，並要求受害人將銀行個人資料，轉移至其攜帶的電話。中年婦感覺有詐隨後報警，警方調查後發現該名女子，疑共牽涉6宗同類騙案，涉款約615萬元。警方於周三（17日）以「企圖以欺騙手段取得財產」及「冒充警務人員」罪，拘捕了一名24歲本地女子，案件於周五（18日）提堂。

旺角天眼｜15組閉路電視近先達、朗豪坊等7處 攝人行道馬路商舖

政府早前公布，計劃今年內在全港安裝2,000部閉路鏡頭，警務處本月率先在旺角安裝15組鏡頭作技術測試。記者今日（18日）前往旺角區視察，15組鏡頭安裝於7個地點，大概分布在舊水務署外、先達廣場、朗豪坊、舊行人專用區等，閉路電視高掛在電燈柱或交通燈上，上面張貼標示顯示「閉路電視運作中」，市民可透過掃描當中二維碼，瀏覽計畫詳情。

西貢牛尾灣珊瑚覆蓋全港之冠 團體憂獨木舟威脅生態 促劃保護區

西貢牛尾灣一直是潛水及獨木舟的熱點，去年布氏鯨於此處出沒，最後被發現浮屍海面，海洋保育聯盟指，鯨魚魂斷牛尾海屬雖個別事件，但牛尾灣附近的橋咀為全港最多珊瑚覆蓋率，佔65.2%。團體擔心水上活動為牛尾海珊瑚群帶來各種威脅，包括意外破壞珊瑚群落和海洋垃圾等問題，團體又指珊瑚生長速度慢，一年僅生長幾毫米，一旦被破壞便要花十多年的時間修復，促請港府將牛尾灣劃為「海洋保護區」。

北歐航空「航班盲盒」6千人報名 機票未寫目的地起飛2小時才揭曉

英國《每日郵報》4月11日報道，北歐航空（Scandinavian Airlines，SAS）公司2月12日推出「航班盲盒」給旗下EuroBonus會員報名，報名時間僅限一天，吸引6000人爭奪搶訂航班。該航班在4月5日自丹麥哥本哈根起飛，並於4月8日返程，除了機長外，乘客與機組人員一概不知目的地。

以色列空襲伊朗報復 伊官稱無意即時報復 敘南軍事設施受損

伊朗伊斯蘭革命衛隊與人民動員部隊、黎巴嫩真主黨和也門胡塞武裝協調，4月13日使用無人機、巡航導彈和彈道導彈對以色列和戈蘭高地進行打擊。以色列疑在19日報復，伊朗、伊拉克及敘利亞當天凌晨傳出爆炸聲。當地媒體稱伊朗一座機場以及2個空軍基地附近發生爆炸。敘利亞南部亦受襲，一座雷達基地中彈。