香港有旺場｜東港城保持周日人流　受訪居民同一原因無意北上

全面通關後每逢周末都有二三十萬港人北上，主要到深圳吃喝玩樂，香港部份商場變成「遺址」，假日無人潮，香港無旺場？在前一個星期日（4月21日）的將軍澳東港城，仍見到人潮湧現，部分食肆都要排隊取籌號，商場內的家電展亦有不少市民停留閒逛。



商場內多數是區內居民，為何沒有趕上北上享受平靚正熱潮？記者問了多名居民，有的說除了興趣不大外，但不約而同指出，將軍澳距離往深圳的關口較遠，「時間都係一個考慮因素」，「交通時間長囉，我唔鍾意過關排隊」。根據港鐵資料，由東港城所在的坑口站前往羅湖站，車程約65分鐘，需轉車兩次。



【香港假日「人氣」系列之二】

直擊：部份食肆要排隊 酒樓籌號15分鐘無動過

記者上周日（21日）中午前後在將軍澳東港城視察，可見人潮湧現且部份食肆都要排隊取籌號，人流似乎未有受到北上潮影響。當日剛好在商場中庭正擺設家電展，吸引不少居民停留閒逛。在上面一層的冒險樂園亦見一般假日人流，同層的酒樓畔溪尚粵館及譚仔三哥門外都有不少人正排隊等候。

有在酒樓畔溪尚粵館外已經取籌的居民表示，已等候約15分鐘，形容籌號「一個都沒動」，不過仍打算繼續等候；而另一邊的譚仔三哥門外，有十多人在等位，記者就嘗試取籌號，若兩位食客，就需要等五組客人。

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同日在東港城的一田超市及IKEA傢俬店，可見為一般假日的人流，其中一田內的食肆就比較少人，而IKEA內的小食站就見有不少人正在排隊，店內大部份梳化都有人坐下「嘆冷氣」。

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4月21日東港城太興餐廳同樣需要排隊，目測人龍約有10位。（余月明攝）

居民：將軍澳距離深圳比較遠 搭車時間長

在東港城另一間餐廳太興同樣需要排隊，目測人龍約有10位。其中正在排隊的趙先生為被問到為留港消費，他表示，因住在將軍澳，到深圳等地比較遠，形容「時間都係一個考慮因素」，所以都不會如不少人在假日北上。至於香港有何吸引到他，他則說：「其實無咩吸引，只係唔想返大陸。」

有感前往內地較遠的不止趙先生一位，住附近的李先生表示，對於多人北上，他則興趣不大，平日都不會北上，他也說：「交通時間長囉，我唔鍾意過關排隊……我又唔想特登走過去食嘢，買嘢可能買就會買好大份，其實會買多咗、浪費咗。」被問到香港又有何特色留住他，他也說「純粹唔想返去」。

他表示，不少同事喜歡北上，認為深圳等地各樣都「抵」，吃一個午餐再購物都未必需要花費太多，「我就唔想舟車勞頓，走到過去咁遠，興趣就真係好細。」

指人流仍少疫前三分一：時代廣場係好靜 呢度算係咁

通常周末都會有一日經過東港城的李先生，當日一般都會在商場進食，「平時都會有一餐晏晝會喺附近食」，不過訪問當日因為是下雨天，就在家中進食完才出街。他表示，一般打算到商場的餐廳進食時，基本上都不用等太久，「唔使等㗎，而家等位嘅機會少咗，只係唔使等位……以前好多要等位個啲地方，（現在）你隨時可能都可以行入去。」

他形容商場周六、日對比平日會多一些人，但如果與疫情前相比，他估計少起碼三分一人流，「如果我喺時代廣場個邊，到而家都係好靜，過咗疫情之後，都無乜人流返到嚟，我都係覺得仍然都係咁靜。（東港城）呢度算係咁，都算係幾多人。」

李先生認為市面愈來愈少人「都無辦法啦」，形容已是一個「趨勢」。對於結業潮，他就指是意料之中，「生意差咗囉一定係……見啲食肆可能得幾成人，就算星期六日都係坐幾成，咁真係唔係好得，好難生存。」而對比將軍澳商場，他有感人流雖有所減少，但「都算係咁」。

坑口站前往羅湖站約65分鐘 與由柴灣站出發相若

根據港鐵資料，由東港城所在的坑口站前往羅湖站，車程約65分鐘，需在調景嶺及九龍塘轉車。由於東鐵線已直通港島，如果由柴灣站往羅湖站，車程由往時先搭其他線過海到九龍塘轉東鐵線快約7分鐘，車程約69分鐘，只需在金鐘站轉車，即比由坑口站出發僅多4分鐘。

慨歎疫後港人習慣不出夜街 在家叫外賣食

同樣住附近的崔先生到樓下購買生活用品，他表示，東港城周末的人流對比疫情前少約一成。被問到北上潮之下為何仍願意留港消費，他表示自己對北上沒有興趣，「純粹唔想返大陸……香港有咩特別吸引到我，我就揾唔到。」他提到，身邊會北上的人都是一半一半，「佢地會覺得CP值（性格比）高啲。」

他認為與內地通關後，更多人會選擇北上，而香港商場就少很多人。「COVID完咗，香港人嘅習慣唔同咗。以前鍾意出夜街，COVID三年幾就儲咗個習慣唔出夜街、減少出去……同飲食習慣好明顯見到（分別），叫外賣rather than餐廳食。」

同樣住附近的崔先生到樓下購買生活用品，他表示，東港城周末的人流對比疫情前少約一成。（何頴賢攝）

居民認為到低消費區普遍：美國人咪又係落墨西哥去加拿大買嘢

另一位住附近的梁先生表示，對比平日與周末的人流，當天星期日的人流會多少少，形容「唔係多好多」，又認為對比疫情前則是少一些人，「聽新聞咪話北上囉，我覺得正常……好多地方都係㗎啦，你去到美國，咪又係落墨西哥去加拿大買嘢，好多地方消費會由高消費褪落去低消費。」

住附近的梁先生間中都會北上去深圳，認為性價比好過香港。（何頴賢攝）

梁先生間中都會北上去深圳，認為性價比好過香港，「（對比香港和內地）同一樣嘢無得鬥，同一樣嘢點鬥啫？香港無得鬥。」又指香港看服務質素變差，「以往香港嘅service（服務）係OK，5年前左右；而家大陸service（服務）好咗，香港就差咗，咪一個對比嚟㗎囉……」

被問到是否留意到香港人流變少，他說：「無辦法，其他地方嘅人都唔想嚟香港，呢個先係問題……性價比問題（令人不想來港）」，「我嚟香港唔受歡迎，我嚟香港做咩……深圳你係遊客我一定歡迎，個感覺都唔同。」