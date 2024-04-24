黎智英案｜指李宇軒拒離港 陳梓華自覺應接手留守到最後

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（24日）踏入第65天，陳梓華繼續作供，憶述《國安法》實施後，有人認為李宇軒或已違法應該離港，但李始終不肯離開。陳自覺作為領袖，應要接手李的位置，留守到最後，故向李發訊息說「兄弟，把我留在這裡」勸李離開，坦言「如果我唔咁講，佢點都唔會走」；他又提到，當時許多商家及政客已與黎割蓆，令其有感「樹倒猢散」，故亦將此事告訴李。



控方引述陳梓華與李宇軒之間的訊息對話，陳曾於2020年8月著李聯絡美國駐港領事館職員Alan Brinker。陳庭上指當時「SWHK」有人希望李先行離港，因爲李當時已參與「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」工作，並曾在聯合國「曝光」等，團隊認為他已犯《國安法》；「攬炒巴」劉祖迪亦覺得李因曾做眾籌，掌握其他成員的銀行資料，若他被捕，「SWHK」亦有風險。

陳梓華指，《國安法》在港實施後，有「SWHK」成員認為李宇軒(圖)已犯法，希望他離港。(影片截圖)

陳梓華和李宇軒相信自己充當「SWHK」領袖角色

陳自覺應接手李的人脈關係，遂叫李介紹他認識Alan Brinker。他解釋，黎智英曾教他們，若要知道外國政府的看法，便須要與「枱底人」建立關係，而Alan Brinker算是半個「枱底人」，其一手資訊十分重要。

該段時間，李曾向陳發訊息指「每逢有人出事就會有人叫我同你快啲考慮走。」陳回覆說「兄弟，你知道的，作為一名領袖，我要做留守的最後一個⋯謝謝你一直陪在我左右。」陳庭上解釋，他與李都相信自己是「SWHK」領袖團隊中少數較活躍的成員，充當領袖角色，他當時亦已與李商量好，若李離港便會由他「頂住佢個位」，故他有「一種咁樣嘅自我感覺」。

陳梓華供稱，若沒有黎智英(圖)的協助，影響「SWHK」推動制裁。(資料圖片)

指若失去黎智英協助 對「SWHK」推動制裁屬沉重打擊

陳在該段對話中，又曾向李發訊息說「兄弟，把我留在這裡——我們不能在國際線上再有損失」，並稱許多生意人及政客已與黎割蓆。陳庭上透露，當時負責「美國線」的成員「Shirley Ho」曾以各種理由說服李離港，但「李宇軒始終唔肯離開香港」。惟按陳與李之間的默契，陳應是「最後一個係香港嘅人」，故他亦勸說李離港，坦言「如果我唔咁講，佢點都唔會走」，又指當時已打算接替李的位置，不過李最終同日被捕。

陳續解釋，Mark Simon曾表示許多商家及政客已與黎割蓆，形容情況「好tough(困難)」，陳當時有感「樹倒猢散」，才會將此告訴李，「因為我唔想佢有事」。他亦認為，若沒有黎，他們將無法得知美國政府內部消息，並會失去黎在海外的政治人脈，協助「SWHK」推動制裁，「國際線」日後或不會如此統一，故對他們而言屬沉重打擊。

Mark Simon有意帶陳梓華出席美國聽證會 論述港人訴求 因疫情未能成事

陳稱，他在《國安法》生效後，每周至少會與Mark Simon通電話一次，提及劉稱把陳加入「美國線」TG群組有困難，因群組已有固定成員，而陳一直未有「SWHK」各個TG群組積極發言，對他們而言尚算一名「新人」，若獲黎及Simon支持，那就「好講好多」。陳在黎同意下成功加入「美國線」群組，另一成員「Maddison」因此認為他與黎關係密切。

另Simon曾向陳指，IPAC成立之前，創辦人裴倫德（Luke de Pulford）曾有意向時任美國眾議院議長裴洛西招手，裴洛西遂聯絡民主黨創黨主席李柱銘，但獲建議不要加入IPAC。Simon對此感到可惜，認為IPAC規模本可更大。Simon又稱，想陳「落手落腳」打「國際線」，若加入「美國線」立刻有建樹，因他曾說過，要帶陳出席美國聽證會論述港人訴求，最後因疫情未能成事。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022