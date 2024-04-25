今日必看8分鐘｜供應商示範用環保餐具｜深圳兩村被偷拆祠堂

走塑｜環保署邀供應商示範 竹刀鋸扒兩度斷叉 紙飲管飲奶茶成功

首階段管制即棄塑膠餐具及產品的法例周一（22日）實施，替代餐具部份難用引熱議。環境保護署今（25日）邀請4間環保餐具供應商展示產品，供業界及市民參考。有供應商示範用竹刀鋸扒時，用以輔助的竹叉因設計問題兩度斷開，不過最終仍成功將肉扒鋸開。

油麻地茂林街斬人｜六旬漢浴血倒地 刀手登車逃去 重案組接手

油麻地發生傷人案。今日（25日）中午12時40分，警方接報油麻地茂林街近拔萃女書院，一名66歲姓彭男子遭另一名20多歲男子揮刀斬傷；施襲者得手後，乘私家車往彌敦道方向逃去。據現場圖片可見，遇襲男子浴血倒地，多人及警員從旁協助。

校巴溜前車禍｜司機送學童後遇禍 校長感難過 讚好司機、開心果

鑽石山昨日發生奪命車禍，47歲校巴司機駕駛校巴離開宏景花園停車場時，疑開門拍八達通卡出閘之際意外跌出車外，慘遭校巴溜前時輾斃。《香港01》記者聯絡到校巴所屬學校的校長，她對事件表示難過，形容死者是一名好司機（good driver）及開心果（a very happy guy），會盡力為死者家屬提供協助。

流浮山車禍｜67歲死者遺孤寡 幼子忍痛考DSE 涉事公司未有聯絡

流浮山雞伯嶺路昨日（24日）發生奪命車禍。一輛拖頭懷疑突然溜後，將67歲司機夾在貨架及水箱之間，事隔數小時才被工友發現，已告不治。死者遺下妻兒，其中幼子為應屆中學文憑試（DSE）考生，今日強忍喪父之痛完成最後一科考試，更添悲傷。

Choco Cloud Kids代購公司突結業 海關收451宗舉報 拘兩前董事

2013年開業的代購嬰兒生活用品公司Choco Cloud Kids，早前突然宣布結業，指公司「嚴重資不抵債，在没有新資金注入下，公司已無法繼續營運」，事後逾千名苦主在社交平台設立群組，質疑有人捲款潛逃，並就事件向海關舉報。海關經調查後，昨日（24日）拘捕該公司兩名分別33歲及38歲的前董事，兩名男子現正保釋候查。至於公司結業的原因，海關正循刑事方向調查，不排除有進一步拘捕行動。

牙科街症｜牙痛市民被派籌方法「勸退」 社協：籌額少點派都困難

衞生署牙科街症輪候問題持續，審計報告指出，有市民在衞生署實施「初步登記」後，由通宵排隊改為晚上排隊，有人更早至提前7小時輪候。有市民今（25日）致電電台節目時指，曾因牙痛想排牙科街症，惟派籌方法不人道，笑言最終被其「成功勸退」，自行服藥解決問題。

深圳水圍村與皇崗村被偷拆祠堂 過百村民抗議爆警民衝突

《香港01》接獲讀者報料，指深圳福田區水圍村與皇崗村共用的庄（莊）氏宗祠，4月24日凌晨被皇崗村委強拆，多人出來抗議。水圍村村民李女士指出，「尋晚凌晨拆咗，我哋都未瞓睡佢就拆咗啦」。李女士提供影片可以看到，因為宗祠被強拆，在皇崗村皇軒酒店門口一度爆發發生過警民衝突，民眾拿開鐵馬和警方發生推擠。