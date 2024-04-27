過渡性房屋｜何永賢探訪前劏房戶欣喜環境改善　30呎細屋變海景屋

位於青龍頭青山公路、有海景的過渡性房屋「普綠軒」在去年底落成，今年1月開始陸續入住，房屋局局長何永賢今日（27日）到單位視察，並與住戶交流，亦再度探訪2年前曾走訪過的劏房戶李伯，她表示，當時李伯住的劏房好細、無窗，「嗰次探訪鼓勵咗我，令我一定要做好呢個工作，等長者退休後嘅居住環境可以改善。」



而普門基金會主席李月民指，「普綠軒」有50伙已入住，其他住戶的申請則仍在處理中，而房屋的防風防雨十分安全，在去年9號風球下，單位都可承受無問題。



+ 1

「普綠軒」背山面海

「普綠軒」過渡性房屋位於荃灣青龍頭青山公路，位於深井附近，房屋背面是青山公路，前面望東灣和汲水門大橋，大片海景一覽無遺，但交通較為不便，出入只有幾條巴士線來往屯門、荃灣和旺角，如53和52X，以及小巴，步行往巴士站的路程約需10分鐘，在巴士站附近有超市，是「普綠軒」居民最近可買到日常必需品的地方。

寮屋戶分享普綠軒環境更好：兒子更有心機讀書

房屋局局長何永賢在視察普綠軒環境時，與4戶家庭一同坐下交流，有住戶分享以前居住在洪水橋的寮屋，租金要價4,000元，雖有房有廳但環境不大且簡陋，下雨天更會水浸，門前坑渠在大雨時便會浸上膝蓋位置，出入都要穿著水鞋；現時搬入「普綠軒」後，居住環境比寮屋好，亦沒有以前多蚊，其就讀中學的兒子更比以前更有心機讀書，望可在中四選科讀到心儀的旅遊與款待科目。

再次探訪劏房戶李伯 何永賢：嗰次探訪鼓勵咗我

其後，何永賢上樓探訪居民，當中78歲的李伯在深水埗住了4年左右的劏房，何永賢在約2年前曾走訪到深水埗劏房，探望李伯，她表示，「嗰次探訪鼓勵咗我，令我一定要做好呢個工作，等長者退休後嘅居住環境可以改善。」

李伯稱住得慣 出旺角45分鐘都接受到

李伯指，當時劏房的租金是2,400元，只得30呎，「一入房就係床咁濟」居住環境極度狹窄，且鄰居亦難以相處，「隔離有傻佬敲門嘈，成日鬧交，報警都報咗幾次」；現時住進「普綠軒」外望海景的125呎單位，租金2,500元，他認為居住環境以及鄰里關係都改善好多，「心情都好好多」，亦都大致上住得慣，除了交通較不方便，只得一部52X巴士可出市區去旺角、深水埗，車程約45分鐘，但他認為都接受到。

「普綠軒」過渡性房屋是政府「支援非政府機構過渡性房屋項目的資助計劃」的項目之一，獲信和集團和黃廷方慈善基金支持，以象徵式租金借出面積約19,000平方呎的青龍頭用地，由普門基金會有限公司營運。

「普綠軒」樓高3層，提供有85個面積介乎125至190呎的單位，普門基金會主席李月民表示，現時有50戶已入住，其他住戶的申請則仍在處理中，有信心在第二季會滿額入住。他亦指，房屋的防風防雨十分安全，去年在9號風球時，「普綠軒」面海的位置雖「食風食到正一正」，他親自到現場視察後，見到除了走廊有撇水外，其他單位全部都無問題。