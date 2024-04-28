內地商務簽注赴港逗留期5.6起延至14天　港府：回應兩地商界期盼

​就國家移民管理局今日（28日）宣布由5月6日起推出多項出入境管理的措施，部分適用於港澳。香港政府表示，歡迎內地當局將持商務簽注赴港的人士在港逗留期限，由7天延長至14天，以及擴展人才簽注的適用範圍至北京和上海。

港府認為這措施積極回應兩地商界的期盼，又指擴展人才簽注的適用範圍至北京和上海，有助吸引更多內地人才在香港匯聚交流。



2023年10月23日，市民7時許經深圳灣口岸返港，過程中一直人頭湧湧。（劉禎澤上載至Facebook專頁深圳大灣區好去處開心share）

「全國通辦」措施適用商務簽注

港府表示，根據現行安排，內地居民如欲來港作商務訪問，需向內地當局申請商務簽注，新宣布的措施積極回應兩地商界的期盼，將持商務簽注人士每次入境香港的逗留期限由7天倍增至14天。

就內地當局亦宣布「全國通辦」措施將適用於商務簽注，申請人可於全國的相關單位辦理手續，而不再受限於其戶籍或居住地。港府指這些措施將大大便利內地商貿人員訪港進行各項商務活動，促進兩地商貿人員往來。

人才簽注擴展適至北京和上海

人才簽注方面，港府指自2023年2月20日起，在大灣區內地城市試點實施，以便區內人才來港進行交流訪問。截至今年4月中，已有超過1.8萬人次持人才簽注以訪客身份進入香港，「擴展人才簽注的適用範圍至北京和上海，有助吸引更多內地人才在香港匯聚交流」。

在新措施下，除擴展適用範圍至北京和上海外，人才簽注的其他安排不變。符合內地當局訂定的資格的6類人才（即傑出人才、科研人才、文教人才、衞健人才、法律人才及其他人才），可以向內地當局申請有效期5年、3年或1年的人才簽注，在簽注有效期內多次往來香港，每次在香港逗留不超過30天。

審批及簽發仍由內地當局負毒

港府又指，在國家積極建設高水平人才高地，以及政府大力推動「南下、北上」雙向人才流動的背景下，新宣布的措施與去年施政報告宣布便利香港註冊公司的外國人員申請兩年或以上的「北上」一簽多行簽證到內地的措施相輔相成，有助加強香港作為國家的國際人才樞紐和大灣區人才門戶的獨特角色。

港府提到，訪港的內地居民必須持有有效的雙程證（往來港澳通行證）及相關赴港簽注，這兩證件的受理、審批及簽發屬內地當局的職權範圍。兩項新措施有助促進香港進一步融入國家發展大局，在促進「南下、北上」雙向人才流動的堅實政策基礎上，進一步取得實質成果。

特區政府會繼續與內地當局保持緊密溝通，以期繼續促進兩地人才互聯互通，為香港以至整個大灣區注入更大的發展動能。

鄧炳強：有助促進香港進一步融入國家發展大局

保安局局長鄧炳強在Facebook發文形容為「好消息」，表示新措施有助促進香港進一步融入國家發展大局，為促進雙向人才流動取得進一步的實質成果，「我和團隊會與內地當局保持緊密溝通，繼續促進兩地人才互聯互通」。

勞福局局長孫玉菡出席活動後表示，歡迎新措施，並認為新措施能吸引人才在港流動，不止對香港有好處，也相信有助帶動香港作為「人才高地」的角色。