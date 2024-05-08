觀塘線太子等四站7.28停駛　港鐵解工程複雜　無法黃金兩小時完成

港鐵去年宣布鐵路設施更新及保養維修開支，未來五年將增加兩成至逾650億元。港鐵今日（8日）宣布由於要更新鐵路設施，在7月28日的星期日，觀塘線來往太子、旺角、油麻地及何文田站列車服務須暫停。



港鐵車務工程維修總管李劍雄解釋，位於油麻地站附近的交叉渡線，隧道頂部高7米，比一般隧道高，且須要更換逾50個電纜吊架，工程較複雜，須一氣呵成下完成，故無法在一般收車後的「黃金兩小時」內進行更新。



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港鐵指7.28是暑假周日 對乘客影響最低 強調當日「站站有車搭」

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲指出，7月28日是暑假的周日，對乘客影響最低，當日觀塘綫太子至何文田站暫停列車服務，但荃灣綫及屯馬綫列車仍維持服務，「站站有車搭。」

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李劍雄指，港鐵一直投放大量資源維持鐵路，早前已宣布於2023至2027年投放650億元，進行資產更新及維修保養計劃，涉及新訊號系統、市區綫冷氣設備及電力系統更新，港鐵會按照資產的營運狀態，推動系統更新。

每日行車19小時 只有「黃金兩小時」進行鐵路保養

他又稱，港鐵每日行車19小時，除去工程準備時間，只有「黃金兩小時」進行鐵路保養維修，而外國不少鐵路系統都會在進行鐵路保養及維修時，關閉鐵路，但港鐵一直都用盡不同方法，包括利用科技，令資產進行更新工程及保養，在不影響日常列車服務下，做好安排。

港鐵觀塘線為本港首條地鐵線。(資料圖片／羅君豪攝）

油麻地站附近隧道交叉渡線頂部7米高 須換逾50個大型金屬電纜吊架

至於今次觀塘線更新，李劍雄指，工程涉及已有40多年歷史的觀塘綫油麻地站附近隧道設施，當中用作列車轉換軌道的交叉渡線，工程會更換該隧道內約7米高頂部，合共超過50個用作懸掛電纜的大型金屬吊架據其生命周期需要更換。

他解釋交叉渡線隧道比一般隧道高，必須全面隔離高壓電源及搭建大型工作平台已進行工程，故審慎評估後，認為工程不能在每晚收車後的「黃金兩小時」內完成，因此要調整服務。

至於為何不用「早收遲開車」方式，他稱會視乎情況作出最適當的決定，因今次工程複雜，吊架位於隧道頂部，需要隔離電力、遷移和重置電纜及架空天線等，之後也要做一系列測試，需時較長風險也較高，不適宜分階段進行，故有今次安排，強調外國鐵路系統也會有類似做法。

▼2021年1月10日 東鐵線暫停旺角東至紅磡站服務▼

