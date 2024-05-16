極端天氣｜港鐵9號風球維持停駛露天段　盡量駛至原定終點或大站

本港去年受颱風小犬吹襲，一度懸掛9號風球，港鐵停駛露天段，機場鐵路、荃灣西站、大圍站等一度滯留大批旅客及市民。政務司司長陳國基今日（16日）指出，在新安排下，港鐵9號風球會維持停駛露天段，不過，如果列車仍然行駛，會盡可能駛至原定終點站，或在較大型的車站暫避；機管局亦已定立機制，考慮在安全情況下重新安排抵港航班。



▼2023年10月8日 9號風球下機場大批旅客等的士▼



政務司司長陳國基在極端天氣跨部門記者會上表示，運輸及物流局、運輸署及港鐵討論後，認為9號風球或以上停駛是最安全穩妥，故會維持停駛安排。

不過，港鐵已有改善安排，當9號風球發出時仍在露天段行駛的列車，會盡可能在安全情況下，行駛至原定終點站，或駛至較大空間處理滯留乘客或連接鄰近商場的車站，讓乘客安全下車暫避。

▼2023年10月8日 港鐵大圍站乘客滯留▼



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至於機場安排，陳國基稱機管局已設立應對極端天氣各種情況的機制，與民航處、運輸署、港鐵等協調，將對機場運作的影響減至最低。

他指，當颱風來臨時，會按照天文台預測及實際天氣情況等，考慮在安全情況下重新安排航班，例如是否仍能飛抵香港等，並會確保客運大樓內旅客人流得到有效處理。

▼2023年10月8日 港鐵荃灣西站乘客滯留▼

