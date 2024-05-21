今日必看8分鐘｜港母女遊台北遇行人地獄｜消防5分鐘救起墮海男

車CAM｜香港母女台北旅遊遇行人地獄 綠燈過馬路被撞飛不斷呻吟

香港楊姓女子18日跟女兒一起走在台北市大安區復興南路，要過斑馬線時，遭一輛左轉的黑色私家車迎面撞上

有片｜雙程證男西環墮海 消防落水5分鐘救起 網民指浪大讚英勇

西環有人墮海。昨（20日）傍晚6時許，警方接獲途人報案，指一名男子於中山紀念公園對開約40米海面載浮載沉，懷疑他墮海遇溺。消防接報趕至，派出蛙人迅速救起該名男子，事主獲救時清醒，隨即被送往瑪麗醫院治理，警方正調查事件。據了解，男事主31歲，持雙程證。從網上流傳片段可見，一艘水警輪、兩艘消防船及約有數十名消防員在埸協助營救，消防派出兩名蛙人落水救人，兩名蛙人從旁協助事主使用「遙控救生浮標」，而岸上消防員則用遙控控制浮標，將他們帶回岸邊；漂至近岸時，更有多兩名蛙人落水協助，最終事主有驚無險返回岸上。

兩男被控刑毀黃家駒墳墓 23歲被告准5000元保釋 15歲被告需還押

香港著名樂隊Beyond的已故主音黃家駒位於將軍澳華人永遠墳場的墓碑，上周日（19日）疑遭人淋潑汽水及用鐵錘破壞。被指涉案的15歲男學生及23歲男冷氣技工事後被捕，同被控以一項刑事毀壞罪。兩人今（21日）早被解至觀塘法院提訊，辯方申請押後案件至6月25日再訊以翻閱涉案文件，獲署理主任裁判官劉綺雲批准。控方僅反對男學生保釋，劉官聽罷雙方陳詞拒絕其保釋申請，期間男學生須還押屯門兒童及青少年院；冷氣技工則准以5000元保釋，期間不得離港、交出旅遊證件、居於報稱地址等，另不得踏足案發現場和接觸控方證人。

屯門公路入屯門近汀九橋 解款車與私家車相撞 警員荷槍實彈戒備

今日（21日）上午10時許，屯門公路往屯門方向近汀九橋，有解款車與私家車相撞。現場消息稱，私家車冒出白煙，幸沒有人受傷。警方在場調查，救護車亦到場戒備。運輸署宣布，因交通意外，屯門公路（往屯門方向）近汀九的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

屯門公路入屯門近汀九橋 解款車與私家車相撞 警員荷槍實彈戒備

今日（21日）上午10時許，屯門公路往屯門方向近汀九橋，有解款車與私家車相撞。現場消息稱，私家車冒出白煙，幸沒有人受傷。警方在場調查，救護車亦到場戒備。運輸署宣布，因交通意外，屯門公路（往屯門方向）近汀九的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

炒賣虛擬演講門票詐騙網站爆煲 至少10人中招失$510萬 3人被捕

一個詐騙團伙開設網上平台炒賣個人演講虛擬門票，租用甲級寫字樓單位設投資講座，誘騙市民以現金及虛擬貨幣作出投資。經調查後，警方以「串謀詐騙」罪拘捕2男1女，團伙以高息存款吸取資金，門票價格不斷被炒高，實際上平台會員「賺取嘅其實是其他受害人嘅錢」。團伙以15000泰達幣回購門票分拆再上架，由於未有足夠會員參與最終「爆煲」，平台最終在今年1月關閉，投資者無法取回本金，至少10名受害人損失510萬元，最大一宗涉款136萬元。

李家超：奉勸的士業勿放蛇捉Uber司機 承認規管網約車意見分歧

的士業界近期自行「放蛇」捉白牌車Uber司機，再報警處理，警方至今未有拘捕行動。行政長官李家超今天（21日）奉勸的士業勿自行「放蛇」捉Uber司機，有投訴應向執法部門舉報。他解釋，執法人員「放蛇」要接受訓練，有嚴格規矩和法律規限，警告自行「放蛇」有誤墮法網的風險。

黃雨警告｜大嶼山雨勢特別大 水浸半個車胎變「水上的士」

今日（21日）中午，天文台發出特別天氣提示，指大雨持續影響本港，當中大嶼山尤其嚴重，大嶼山南部雨量更超過170毫米。有網民上載在大嶼山的圖片，顯示雨勢相當大，水浸的士半個車胎。

極端天氣｜港鐵26站有水浸風險已安裝感應器 黃大仙添自動防洪板

上年9月的「世紀黑雨」，港鐵黃大仙站內大堂及月台變成汪洋，毗連的黃大仙中心北館地下層淹浸至沒頂。港鐵亡羊補牢，按過去水浸記錄，識別出26個有較高水浸風險的車站，合共42個出口安裝水浸感應器，提高水浸應對效率，連接黃大仙中心的黃大仙站B3出口也正安裝自動防洪板，預計在今年第三季完成工程並測試。

荔枝失收｜廣東產量減半 糯米糍料貴一倍 果欄：有冇貨都唔知

受暖冬和今年初夏持續強降雨影響，廣東荔枝產量遭受重創，內地專家估計將減產超過50%。九龍果菜同業商會理事長張志祥表示，妃子笑的批發價較去年高兩至三成，而常見的桂味及糯米糍等品種，則仍未有供應，「有冇貨都唔知。」有生果店負責人透露，原應較早開花結果的三月紅，至今仍未有貨。他估計其他品種亦受到影響，例如每磅糯米糍或要40至50元，相比「大造年」貴一倍。

美國富豪畢業禮致辭即場派錢 每位領7800元學生驚訝 附一條件

美國麻省大學達特茅斯分校（University of Massachusetts Dartmouth）5月16日舉辦畢業典禮，億萬富豪黑爾（Robert Hale, Jr.）上台致辭並即場宣布，每位上台的畢業生均會獲贈1,000美元（約7,800港元），附帶條件是其中一半金錢要用來幫助有需要的人。他又勉勵畢業生「不該讓失敗定義自己」。