垃圾徵費暫緩｜ 6.1起向全港公屋戶每月派20個指定袋　為期半年

政府今日（27日）宣布暫緩垃圾徵費，用一年時間宣傳教育，明年中再向立法會報告。環境及生態局局長謝展寰在立法會的聯席會議上表示，政府會由6月1日起向全港公共屋邨每月派發20個免費指定袋，為期六個月。



▼垃圾徵費指定袋▼



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暫緩垃圾徵費 2025年年中再向委員會報告

環境事務委員會及食物安全及環境衞生事務委員會今日(27日)召開會議討論「先行先試」報告。卓永興今在立法會議上宣布，政府已收集需要的數據及意見。當中有七至八成市民不贊成如期推行，認為操作繁覆，指定袋收費高，會增加家庭經濟負擔；而對於商家而言，如院舍及食肆而言，經營成本上升，基於以上結果，暫緩垃圾徵費，即不會在8月1日實施。他表示，政府未來會繼續一系列的宣傳工作，會在2025年年中再向委員會報告相關事項。

6.1起向全港公共屋邨每月派發20個指定袋 為期半年

謝展寰提到，香港現時並不適合推行垃圾徵費，但政府的初心沒有變，會繼續推廣就回收及減廢速，繼續擴大廚餘回收能力，目標在一年內增加一倍的智能廚餘機，亦會在未來一年設100個回收廚餘點。此外，亦會增加綠在區區的回收點由200個至800個，並會延長綠在區區營業時間。

他又指，為培養市民回收的習慣，由6月1日起向全港公共屋邨每月派發20個免費指定袋，為期六個月，希望市民可以20個免費指定袋掉棄所有垃圾，毋須再用其他膠袋。由於相關措施僅為宣傳教育，故清潔工毋須改變現行清潔方式。

政府亦會推行減廢回收約章計劃，向願意參加的私人屋苑派發指定袋，參與大廈必須有物業管理，向住戶提供回收設施。