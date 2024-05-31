今日必看8分鐘｜扒手商場伸手入袋偷竊｜仁濟女童縫針事故羅生門

天眼直擊｜元朗Yoho Mall扒手用衫掩飾 伸手入袋偷iPhone後速逃

元朗Yoho Mall有扒手出沒。讀者Emily向《香港01》報料指，周三（29日）她在Yoho Mall的UNIQLO揀衫時，被扒手偷去一部iPhone 14 Pro Max，她其後取得事發時的閉路電視錄影。天眼片段顯示，當時身穿黑色衫的Emily與友人在店內揀衫，而一名身穿白色碎花衫的女子則手持兩件衣服站在Emily背後。未幾該名女子從後靠近Emily，左手拿著兩件衫作掩飾，右手伸向Emily左邊腋下的斜孭袋，僅僅6至7秒就取出一部電話，然後迅速轉身離開。

大角咀貨車起火爆炸波及的士 途經目擊者：走呀走呀好驚！

大角咀今午（31日）有貨車起火。下午5時許，警方接報指一輛貨車，在大角咀海輝道近南昌公園一個迴旋處冒煙起火。《香港01》接獲途經現場的讀者Rex提供片段，見到貨車車輪位置冒出熊熊烈火及大量濃煙，車上有人問「我哋會唔會快啲離開呢個現場環境呢？我覺得好恐怖呀！」車輛駛近事發位置時，貨車更疑突然爆炸傳出巨響，波及剛好經過貨車旁邊的一輛的士，其左後車門被碎片擊凹。片中人聞巨響隨即嚇得大叫：「嘩！走呀走呀走呀，好驚呀！」

青荃路豐田GR86撞壆起火 車頭嚴重焚毀司機受傷 往青衣方向擠塞

今日（31日）早上7時10分，一輛豐田GR86紅色跑車沿青荃路快線往青衣行駛，其間疑失控撞右邊石壆，繼而反彈打「白鴿轉」，車頭反方向停在左邊慢線。跑車隨即冒煙起火，司機立即逃出報警求助。其後火勢愈燒愈猛烈，瞬間全車陷入火海，消防員接報出動一條喉及一隊煙帽隊，並用泡沬救火，司機報稱輕傷由救護車送院治理。現場可見，涉事跑車車頭嚴重焚毀，車身及車尾箱亦有燒焦痕跡，地上遺下跑車零件及大量泡沬。警方正調查事件起因。

旺角單位疑拖板負荷過重起火 男戶主赤腳逃生 80人疏散離開

旺角發生火警。今日（31日）凌晨4時許，豉油街80號鴻都大廈14樓住所冒煙起火，住戶驚醒連忙報案。男女戶主和鄰居約80人自行疏散，當中不少人扶老攜幼，更有住戶攜同愛犬離開，其中男戶主匆忙間赤腳逃出。稍後火警由消防員救熄，惟單位一片熏黑。

西灣河衞生署貨van撞女途人 傷者頭部流血送院

今日（31日）上午10時21分，一輛衞生署客貨車，沿西灣河愛賢街向嘉亨灣方向行駛，至愛東邨愛平樓對開，撞倒一名過路老婦。婦人頭部受傷流血，由救護員包紮後送院治理，警方正在場調查事故原因。

仁濟女童縫針事故｜父報警指院方解釋失實：女兒臉曾被按在枕頭

仁濟醫院4歲女童上周六（25日）在家跌倒，送院縫針時突心臟停頓，現情況危殆，院方本周二（28日）公布事件時強調，醫護有跟足既定程序協助固定女頭頭部，會循罕見隱疾等方向調查。該醫院記者會兩日後，女童爸爸黎先生今晚（30日）聯絡《香港01》，稱院方在記者會上所講並非事實真相，指縫針當時他在旁邊，眼見有醫護將他女兒臉部向下按在枕頭，可能令她窒息，但當時因相信醫護專業無為意，女兒停止掙扎時，醫護更說：「個小朋友乖咗喎！」

大埔中學打波猝死｜教練回防時突暈倒 服務逾十年 曾教甲一球隊

大埔一間中學昨日（30日）傍晚發生打波猝死慘劇，一名姓樊（53歲）男子在籃球比賽時突然暈倒，昏迷送院後不治。死者為學校的外聘籃球教練，當時正進行師生籃球賽。《香港01》今日（31日）到學校了解情況，副校長指翻看閉路電視錄影，顯示籃球教練樊錦威「威Sir」在比賽期間一個攻勢完結，準備回防之際，「突然間褪後一步就暈低咗」。他表示學校已啟動危機處理小組，並會慰問「威sir」家屬，學生稍後亦會寫心意卡。資料顯示，樊錦威是香港甲一組別「滿貫籃球隊」的前副教練，亦曾多次於南華體育會擔任教練。

警破兩賊黨拘6人 4匪蠱惑奇招扮睇樓 圖趁機爆竊大埔私樓事敗

警方日前展開代號「帝聯」的反爆竊行動，搗破一個爆竊團伙，有人疑假扮樓盤買家，獲安排到大埔一私人屋苑參觀期間，趁機到其他單位以鐵筆撬開大門圖爆竊，但不成功，警方接手跟進，以涉嫌「企圖爆竊」成功拘捕4名本地男子，據悉他們為朋友關係。此外，警方亦拘捕兩名斯里蘭卡籍男子，涉嫌盜取一輛私家車及2個水泵後，再到一個位於落馬洲的貨倉爆竊，偷取價值約4萬元銅線。

謝振中出任新聞統籌專員 職級兩級跳月薪加至少4萬

為強化政府政策對外解說和說好香港故事，政府宣布已覓得新聞統籌專員人選，現任特首辦傳訊經理謝振中會出掌此懸空近七年職位，成為特首貼身公關大員。新聞統籌專員屬首長級第4級（D4），現時屬D2的謝振中職位兩級跳，至少加薪逾4萬元。今次也是近18年來，新聞統籌專員人選不再外求。

龍翔道客貨車疑自炒翻側 司機自行爬出車廂 往觀塘交通擠塞

今日（31日）下午12時40分，一輛客貨車沿龍翔道往觀塘方向行駛，至依利沙伯大廈對開疑失控自炒翻側，客貨車碎片散落行車線。救援人員接報到，幸司機沒有受傷，並已自行爬出車廂，他在場接受檢查。警方正調查意外成因。

$70下午茶餐埋單$85？驚覺收$8茶位費兼加一 網民教路1招免茶錢

網上時有不滿餐廳收取附加費用的帖文，日前又有網民抱怨稱於尖沙咀某上海菜食肆吃下午茶，點了個70元的排骨拉麵套餐，結賬時驚覺要支付85元！原來餐廳另收了茶位費8元又再收10%服務費，而他更不滿所謂茶水只是「不冷不熱的無味茶」，更表示「若知佢收8蚊茶錢又收加一，一定唔入去幫襯的」。