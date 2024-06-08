今日必看8分鐘｜北區醫院外男子倒斃｜怪異「人臉魚」出沒？

北區醫院外男子倒斃．獨家片｜兩黑衣人將事主棄路邊 乘車離去

今日（8日）清晨5時49分，一名男子倒斃在北區醫院對開的保健路，身上有多處瘀傷、面部腫脹，身分至今未明。消息稱，報案人目睹兩名可疑男子在上址乘車離開，同時見穿紅色衫的男子倒臥路邊。

紅磡女子捱訓練巴士撞 飛彈數米倒地昏迷送院搶救

紅磡發生巴士撞到途人意外。今午（8日）4時24分，警方接報指一輛巴士，在紅磡馬頭圍道21號對開撞到一名女途人。救援人員趕至，發現事主昏迷倒臥在馬路上，即場為她急救後，將她送往伊利沙伯醫院搶救。意外後，涉事城巴訓練巴士停在行人過路處上，右邊車頭擋風玻璃破裂成蜘蛛網狀；從網上圖片可見，女事主疑被撞飛，倒臥在巴士前方數米外的路面，多名熱心途人上前查看其傷勢，地面則遺下一把破爛的雨傘。

屯門公路雷諾車身印有虛擬偶像 撞壆「打筋斗」 男司機受傷送院

屯門公路發生車禍。今日（8日）凌晨1時許，一輛雷諾私家車（Renault S.A.）沿屯門公路往九龍方向行駛，駛近青龍頭時，撞向快線石壆，繼而「打筋斗」反轉着地，車頭掉轉橫亘快線，24歲姓黎男司機手眼受傷，清醒送院治理，警方調查車禍，事後一名男親友到場了解，通知拖車公司拖走處理。

北角寶馬山聖貞德中學遭爆竊 教員室有搜掠痕跡失$2500現金

北角寶馬山道55號聖貞德中學發生爆竊案。今日（8日）早上8時16分，職員報案指教員室一扇窗損毀，內有搜掠痕跡，懷疑遭賊人潛入爆竊。警方到場調查，經點算後相信有2,500元現金不翼而飛。

正生書院7.7停運 校長創辦人潛逃 正生會：無法續支付員工薪金

基督教正生會在大嶼山芝麻灣開辦的戒毒學校正生書院，據了解，學校昨晚（6日）決定於7月7日停運。該會今年1月捲入懷疑捐款詐騙案，4名董事涉串謀詐騙被捕，另有3名已離港董事被通緝，包括校長陳兆焯、正生會創辦人林希聖，他們涉挪用4,500多萬捐款，導至正生書院缺乏資金照顧師生基本需要。

正生書院停辦｜學校早上如常運作 師生一概不回應

基督教正生會在大嶼山芝麻灣開辦的戒毒學校正生書院，據了解，學校在本月6日決定於7月7日停運。記者早上到正生書院視察，學校如常運作，維持課堂，有學生到碼頭提取物資。嘗試向師生查詢學校最新情況，不過該校老師拒絕回應，出入的學生亦無回應提問，紛紛沉默走過。

銅鑼灣報檔遭食環冚檔 持牌人去世後經營者做漏一步被控無牌販賣

銅鑼灣廣場一期對開一個報紙檔，周五（7日）下午被食環署小販管理隊「冚檔」，並取走報紙、雜誌、樽裝水等貨物。其中一名經營者李先生接受《香港01》訪問時透露，大約兩年前開始為牌照持有人代為經營，持牌人今年3月去世，已有人入紙續領牌照望繼續經營。他稱早前接到食環署要求縮小檔口，惟這次突然遭食環署拆檔，「身家性命財產都喺晒度，好似野蠻人㩒住搶咁」，他估計貨物總值約100多萬元。

怪異「人臉魚」出沒？埋伏沙內僅露出頭部 駭人影片引發網議

海洋生物千奇百怪，日前有網民在新加坡某潮間帶勘探時，發現1隻長相怪異的海洋生物。該生物半埋沙中，僅在沙面露出扁平頭部，仰望天空，一眼看去就似沙中露出了張「人臉」一般。

S2O潑水音樂節｜場內勁歌熱舞 氣氛熱烈 惟人流比預期少

全球最大型潑水音樂派對「S2O亞洲潑水音樂節香港站」，今日（8日）起一連兩日在中環海濱舉行。自下午1時入場開始，陸續有各地知名電音DJ表演，現場氣氛熱烈，在遠處的中環天星碼頭已可以聽到強勁的電音節拍。有參加者表示，現場氣氛熱烈，在「電音和尚」(New Jeans Nim）出場時更把氣氛推至高峰，惟人流比她預期中少。