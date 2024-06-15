今日必看8分鐘｜仁濟醫療事故女童父痛哭｜三度黃雨大樹連根拔起

暴雨｜半山梅道斜坡上逾10米高大樹連根拔起 塌向護土牆擋路

本港今日（15日）天氣惡劣，凌晨近5時，半山梅道近山腳斜坡上一棵逾10米高的大樹連根拔起，凌空跨過行車線，樹頂部分倒在梅道5至7號對開護土牆上。消防接報到場封鎖現場一帶路段，坐升降台將塌樹鋸斷移走，附近居民暫時無法出入，事件中無人受傷。

第三度黃色暴雨警告 天文台：強雷雨帶正橫過本港 將有雷雨烈風

天文台今日(15日)於下午4時30分取消第二次的黃色暴雨警告，但在下午5時50分又再發出，是今日第三次。

龍舟2024｜內地客黃雨下賞龍舟 稱無阻好心情 期待晚上煙火

香港國際龍舟邀請賽今日（15日）舉行首日賽事，活動共設17項賽事，超過170支來自12個國家及地區的隊伍參賽。不論參與賽事的國家或地區及龍舟隊伍數目，均超越去年。有來自內地的旅客第一次看龍舟比賽，形容現場氣氛熱鬧、心情興奮，即使天文台今日兩度發出黃雨警告，亦無阻她欣賞比賽的好心情。

港星馬三地搗破木馬程式詐騙集團 涉2,000宗案逾$2億 拘逾150人

香港警方聯同新加坡以及馬來西亞警方，展開名為「遙嶺」的反詐騙行動，重點打擊一個以馬來西亞為基地，去年中起於東南亞地區利用木馬應用程式犯案的跨境詐騙集團，高達4000人受害。新加坡為此類騙案的重災區，單是去年已有1,899宗；香港同樣錄41宗案件，當中一宗損失最大宗的案件，88歲男事主慘失超過600萬港元。兩地累計損失金額高達2億元。

仁濟縫針事故 父指多項檢查未發現女兒有隱疾 質疑涉醫療失誤

仁濟醫院4歲女童上月（25日）在家跌倒，送院縫針時突心臟停頓，目前情況危殆，醫院稱醫護有跟足程序，會循是否有罕見病調查。女童爸爸黎先生早前聯絡《香港01》稱非事實真相，指眼見有醫護將他女兒臉部向下按在枕頭，可能令她窒息，已就事件報警。

港大風波｜校長張翔、校委會主席王沛詩風波後首次同場 未答提問

大風波爆發後，兩大「主角」校長張翔及校委會主席王沛詩今日（14日）一同出席港大2024長期服務獎頒獎禮。張翔在進入頒獎禮現場時，雖未有回應記者提問，但有微笑向記者揮手。據知，張翔在頒獎禮結束後從側門離開，而王沛詩沒有從正門進入及離開會場。而典禮一如既往有進行大合照環節，張翔有與校委會主席王沛詩站在一起大合照，為風波後首次同場。

石塘咀大廈爆水管波及地舖 商戶著水務署閂掣 停水4日居民叫苦

位於石塘咀皇后大道西425G-425Z號的永華大廈，其中WX座及YZ座於天井共用的喉管早前爆裂，出現滲水情況，波及地下麵舖及珍珠奶茶舖。大廈法團原定安排工人於明日（16日）到X後座的麵舖及Y後座另一被用作倉庫的地舖，加裝喉管解決問題，惟商戶雙雙拒絕，更因滲水問題致電水務署要求關閉大廈水掣，令兩幢大廈自周二（12日）起暫停食水供應，至今（15日）已停水4日，一眾居民苦不堪言。現時居民需要自行擔水桶到地下消防栓取水，以及到鄰近體育館洗澡。不少年老居民直斥店舖自私，大呻「要啲跛下跛下嘅嚟攞水，無人性㗎！」大廈法團正與相關店舖磋商，麵舖終表示願意合作，惟另一舖位租戶仍然拒絕。《香港01》正向水務署就事件查詢。

電動單車男因的士切線減速 開車門理論 網民：惡人先告狀

社交平台今日（15日）流傳一段近半分鐘的車Cam片段，拍攝到觀塘有一輛的士打左燈及切線入茶果嶺道。切線一刻，的士後方有一名身穿黑衫的男子騎著電動單車駛至，惟兩車仍至少相距約6米距離。惟單車男疑因的士切線，遂減慢車速，再切入左一線。其後兩車因交通燈轉為紅燈而雙雙停車。豈料單車男隨即駛近的士及與的士司機理論，未幾更落車走向司機位打開車門，繼續指罵司機，甚至有推撞，顯得相當勞氣。影片就此結束，但卻引起網民熱議。

中環的士司機與2人口角 報稱遭搶錶 醉男情緒激動被反鎖雙手

中環發生行劫疑雲。今日（15日）凌晨3時許，兩名30歲和37歲醉男經過雲咸街44號對開時，懷疑有人輕微損毀的士車身，30歲的士司機見狀和他們爭執，司機更稱被對方持棍搶去手錶，於是報警。警員接報到場，其中一名醉男表現激動，雙手被警員用手銬反鎖坐在地上，經了解後，司機案發前將手錶放在家中，沒有攜錶開工，至於的士車身遭到損毀一事，雙方就賠償達成共識，案件列作「誤會」和「糾紛」。

慈善機構回收17噸舊衫捐贈再造 辦期間限定二手店為舊衣尋新主人

有研究顯示，本港每日有多達388噸紡織廢料被棄置於堆填區，佔半數為衣物；亦有四成港人使用衣物不足一年便棄掉，造成浪費。為了減少衣物變成廢物，慈善機構Redress Limited自2018年起舉辦「衣物再生月」，今年以「你的衣物編織着我們的未來」為題，冀香港消費者重新思考與衣物和環境的關係，並發掘更多可持續方式。