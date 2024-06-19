今日必看8分鐘｜李龍基未婚妻認罪囚25月｜警扑窗拘捕衝路障司機

西九龍中心停電｜深水埗正午32.7度 按摩店預約取消：個個都怕熱

深水埗西九龍中心自周一起大規模停電，預計至周五才能全面恢復供電。今日（19日）踏入第3天，工人繼續在商場搶修。按摩店負責人表示目前首要駁通臨時供電，以解燃眉之急。她指停電後已通知客人，預約亦紛紛取消：「唔會唔（取消）㗎，個個都怕熱！」不過也有街坊因為「瞓捩頸」，寧願頂住炎熱，吹風扇也到來按摩舒緩疼痛，按摩師傅一邊按一邊抹汗。

葵涌道天橋兩車相撞 來回線一度全封

葵涌道天橋近昌榮路因交通意外一度來回線封閉，至上午8時18分重開。今日（19日）早上6時37分，葵涌道天橋近嘉寶大廈，有私家車與客貨車迎頭相撞。客貨車司機一度被困，獲救後輕傷由救護車送院。

屯赤隧道內泥頭車翻側 料往機場全線封閉至凌晨 現單管雙程行車

大角咀發生傷人案，警方稱，今日（18日）凌晨約3時接獲一名33歲姓林女子報案，指其33歲姓藍女友人在大角咀埃華街99號大同新邨大衛樓地下，疑以手襲擊一名男保安員。警員接報到場，該名85歲姓陳男保安員頭部受傷，昏迷被送往廣華醫院。現場留有血跡，重案組接手調查。

黃大仙私家車衝路障 警揮棍扑車窗 制服神智迷糊司機及起獲毒品

黃大仙今晚（18日）發生懷疑藥駕案。晚上9時許，警方東九龍區衝鋒隊於鳳德道往蒲崗村道設置路障期間，一輛本田私家車突然無視警方停下要求，直接駛離路障。警員隨後成功於交通燈前截停私家車，作出警告無效後，以警棍擊碎車窗，並將司機制服。現場消息指，司機神情有異，迷迷糊糊，懷疑藥駕，警方及後召緝毒犬到場搜尋車內有否可疑品，並將司機鎖上手銬，帶署調查。然而，初步得悉被捕男子的快速口腔液測試為陰性，酒精測試亦為零度，但在被捕人車內起獲上千支懷疑私煙、及小量「K仔」毒品。警方正深入調查事件

土瓜灣漢寶酒樓女工遭攪拌機夾手 連人帶機送院處理

今日（19日）上午9時24分， 土瓜灣道78號定安大廈漢寶酒樓發生工業意外。警方接報一名女工的右手被夾在攪拌機內。消防員接報到場，但由於未能即時拆解機件，將傷者連同攪拌機一併送院處理。

紮鐵工猝逝｜愛狗如子 原擬結婚 未婚妻為夫二胡奏上海灘成永訣

57歲姓元紮鐵男工今早（19日）到粉嶺安樂門街一個地盤開工前，被工友發現暈倒，送院後證實不治。其姓青的同居未婚妻痛失愛人，傷心欲絕稱﹕「接受唔到，到而家都接受唔到」。青婦指兩人原擬明年辦婚禮，結成佳偶，沒想到他猝然離逝，對此大感徬徨。她又憶述，昨晚未婚夫難得興致勃勃，著她拉二胡奏一曲《上海灘》助安眠；並提及他愛狗如子，今早離家上班前，再三叮嚀她要好好照顧「兩個小朋友」，詎料如今愛侶已逝，頓成永訣，青婦每當想起未婚夫時，均淚如雨下，悲慟不已。

蔡天鳳前夫鄺港智認偷金及潛逃囚42月 被捕時懷5名錶及名車車匙

名媛蔡天鳳去年初疑遭謀殺和碎屍，其前夫鄺港智則涉多年前到處設局偷取金飾，並於保釋候審期間棄保潛逃，直至蔡案發生後才被捕。鄺港智被控6項盜竊罪及1項沒有按照法庭的指定歸押罪，指他偷6人逾629萬金器，及潛逃約7年半，他今（19日）在區域法院承認所有控罪，判囚42個月。

李龍基未婚妻王青霞認罪囚25月 李堅決稱：你哋放心我一定會娶佢

歌手李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）今因逾期居留、使用虛假文書等罪，在沙田裁判法院被判入獄25個月。裁判官宣讀判刑前，特別提到逾期居留情況十分猖獗，影響香港人的飯碗，故此必須嚴懲，並拒應辯方要求只判王監禁9個月。李龍基在聆訊期間不時拭淚，離開法庭時未有停下來回答記者提問，但被問到王的刑期時一度痛哭，又指一定會待至未婚妻出獄，並說：「你哋放心，我一定會娶佢。」

兩野豬結伴闖深水埗 警圍封上李屋花園 終由獸醫麻醉槍制服抬走

今日（19日）早上10時10分，有途人在深水埗青山道發現兩隻野豬在鬧市散步，連忙致電報警。警員到場在南昌街及大埔道交界、近蜆殼油站發現一大一小野豬。其中大野豬長逾1米，小野豬則長1米左右，警員隨即召增援，多人拿起長盾攔截。

「黃黑怪蟲」飛入屋引住戶好奇 網民稱罕見勸放生 專家揭真身是

隨著香港天氣變得炎熱，多區網民也開始發現「蟲蹤」。近日有網民在家中發現1隻背部呈黃黑相間的昆蟲，而蟲的右側觸角破損斷裂。他拍下照片後請網民幫忙辨認，有網民就認出該昆蟲是天牛科昆蟲之一，並指是有台灣天牛三寶之一的「黃紋天牛」，並勸樓主將其放生，「貴嘢嚟，記得督個窿畀佢抖氣」、「隻天牛好靚，放生佢啦！」。「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗接受《香港01》訪問時表示，該昆蟲確為「黃紋天牛」，本來較多見於台灣，近年也可在香港新界區發現。