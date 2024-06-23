北上｜深圳蟹館周末港人佔70%　研羅湖商業城開店供即場煮蟹過關

香港與內地去年恢復開關後，港人掀起北上消費潮，搶購的目標更是包羅萬有，由日用品至冷藏食品不等，其中瘋搶大閘蟹一度引起城中熱話，例如盒馬鮮生皇庭廣場分店，便曾日銷3,000隻大閘蟹，而消費力的流失，更間接導致本港有大閘蟹專門店捱不住倒閉。



近日有深圳中高檔蟹館負責人向《香港01》透露，由於受惠於小紅書的推廣，以及蟹迷在深圳屬於少眾群體，每逢周末及假日，港人便佔顧客量的70%，當中部份更是忠實的回頭客。負責人有見羅湖商業城翻新後逼爆港人，正研究乘勝追擊開設分店，而新店定位為即時煮蟹，供港人可立即過關帶回家。



位於福田的「四季蟹館」，每逢周末及假日，港人便佔顧客量的70%。（歐陽德浩攝）

民以食為天，北上消費潮發展至今，港人「搵食」範疇，已不再僅限於初期的潮汕牛肉邊爐、椰子雞煲或是燒烤串燒等，甚至連花蟹、奄仔蟹及大閘蟹等，亦難逃港人的五指山。深圳市五稻廚房餐飲近年主攻港人生意，例如上月起在「脫胎換骨」的羅湖商業城，開設五稻燒雞店，隨即深受港人歡迎，成為最主要的客群。

集團負責人伍彩儀表示，旗下毗鄰福田崗夏北站的「四季蟹館」，自去年初開業後，同樣吸引大批香港蟹迷。她估計或得益於小紅書的成功推廣，加上蟹迷在深圳屬於小眾群體，因此每逢周末及假日，港人便佔顧客量的70%，當中部份更是忠實的回頭客。

深圳市五稻廚房餐飲有限公司負責人伍彩儀（右）、合夥人李尚尚（左）。（歐陽德浩攝）

若無蟹膏 承諾免費退換新蟹或立即退款

「四季蟹館」顧名思義，即不僅限於港人熟悉的大閘蟹，蟹迷於全年365日均可大飽口福。伍彩儀表示，為了保持蟹隻的新鮮，除了颱風等惡劣天氣外，每日會通過順豐速遞，從台山蟹農直運至深圳。同時為了增強儀式感，精心設計「剪彩儀式」，在蟹殼綁上印有「錢包暴富」的字條，讓顧客在品嚐前剪掉字條，先取得好意頭。

此外，「四季蟹館」秉持內地食肆的高服務水平，雖然師傅的經驗豐富，誤判的機會微乎其微，但「四季蟹館」仍承諾若顧客不滿意，例如沒有蟹膏，可免費退換新蟹，或立即退款，避免顧客感到大失所望，而有損餐廳聲譽。

「四季蟹館」在蟹殼上綁有「錢包暴富」的字條，讓顧客在品嚐前剪掉字條，先取得好意頭。（歐陽德浩攝）

不過一分錢一分貨，「四季蟹館」的體驗別出新裁，定價固然屬於深圳的中高檔水平，但對比香港仍算便宜。例如以訪問當日時價為例，台山奄仔蟹3至4両，收人民幣188元（折合約202港元）；4至5両則收人民幣268元（折合約288港元）。另需注意是，內地的一両相等於50克，10両為一斤，即500克；而香港的一両為37.5克，16両為一斤，即600克。

+ 3

+ 3

抖音興起助內地餐飲業長足進步

被問到內地餐飲業從何時起飛躍式進步，伍彩儀的合夥人李尚尚認為，自2017年抖音等網上平台興起後，內地中小型食肆的宣傳渠道，不再局限於微博。同時任何人只要註冊抖音用戶，便可成為美食主播，間接有利中小型食肆的曝光，從此餐飲業開始長足進步。

而李尚尚的餐飲經驗亦相當豐富，他早年曾跟隨日本師傅學習料理，因此四季蟹館的菜單亦增添日式料理的元素，例如刺身及小卷拼盤等。惟去年日本核廢水事件發生後，內地人避免光顧，生意大受影響，因此決定轉營為蟹館。

▼2024年5月15日 羅湖商城城翻新後佛誕人頭湧湧▼



+ 13

研究羅湖商業城開分店 外賣熟蟹供港人帶回港

伍彩儀表示，其食品不便預先煮好等人來買，故研究再在羅湖商業城開設分店，即叫即煮，供港人可外賣過關帶回家，而店內或設有少量座位，讓急不及待的蟹迷即時享用。她並指，除非集團品牌在香港打響名堂，考慮到租金及員工薪酬等成本，暫時無計劃拓展業務。

我哋呢度每個餐（人均）收三、四百蚊先叫可以維到本，如果嚟到香港，計埋成本係冇可能賣呢個價錢。 深圳市五稻廚房餐飲有限公司伍彩儀

雖然日式料理不再是出路，但李尚尚想起家鄉的特色廣西菜，於是果斷轉換跑道，在南寧市開設「夜椒瑤．泡椒牛腩」，主打脆辣酸口的芒果花等，並大獲成功。他正準備將版圖進軍至深圳，預計位於美食街的分店即將開幕，期望屆時同樣可吸引港人光顧。