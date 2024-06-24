今日必看8分鐘｜元朗田螺車跌石頭｜啟德「巨輪」由貨車墮下阻路

車cam直擊｜佐敦私家車掉頭 電單車駛至失平衡 鐵騎士捱撞倒地

佐敦昨晚（22日）晚發生車禍，一輛私家車和另一輛電單車在佐敦道近覺士道發生碰撞，57歲郭姓鐵騎士捱撞躺在馬路，左手和胸口受傷，清醒送院治理。

青衣私家車撞拖頭架 男司機女乘客拒送院

青衣發生車禍。今日（23日）凌晨4時許，一輛私家車沿青衣路往西草灣方向駛至，途經52至62號一幢工業中心對開時，猛撞放在左邊路旁一個拖頭架，繼而反彈路中，男司機和女乘客各受輕傷，登上救護車接受初步治理，事後拒絕送院，警方正調查車禍。據了解，有人的酒精呼氣測試結果顯示8度，報稱有睡意，因而肇禍。

深水灣泳灘菲籍女子遇溺 救生員圍起紅布施救 惜送院搶救後不治

繼今早（23日）清水灣二灘有女泳客遇溺後；晚上7時18分，深水灣泳灘亦有女子於離岸20米遇溺，由救生員救上岸，她陷入昏迷，由救護車送往律敦治醫院搶救後，證實不治。警方指，女死者34歲，菲律賓籍，持有本港身份證。經初步調查相信，事主疑游泳期間意外遇溺，稍後會驗屍確定死因。

將軍澳男子曾承基龍蝦灣遠足失蹤一日 今晨尋回直升機送院

將軍澳男子曾承基（56歲）昨日離開寓所，懷疑前往龍蝦灣遠足後失蹤。消防員、民安隊及警方等救援人員今（24日）晨繼續在龍蝦灣山頭一帶登山搜索，並在清水灣郊野公園入口，設立臨時指揮中心，安排搜救工作，協助搜索營救。事主失蹤前穿螢光黃色的短袖衫、黑色短褲及黑色背包，他的親友今早亦到現場協助。曾男至今早約10時半被尋回，由直升機送東區醫院搶救，情況危殆。

首輛跨境電動巴 往來上水至文錦渡口岸 慶7.1回歸推免費乘車月

本港正發展電動巴，「安凱49」49座純電動旅遊巴士今（24日）開幕，宣布為慶祝7.1回歸，由明天起至7月24日將推出免費乘車月，讓乘客免費乘搭「安凱49」電動巴士去文錦渡過境，望讓跨境旅客體驗純電動旅遊巴士的優勢，並加強公眾對綠色運輸的認知及支持。

車CAM直擊│元朗田螺車跌石頭 擊穿尾隨貨車「大銀幕」 司機險死

元朗發生罕見車禍，一輛貨車在元朗公路行駛期間，突然被前方田螺車跌出的石頭擊中，打穿車頭「大銀幕」，令擋風玻璃上留下大窿，石頭則跌在駕駛室內。所幸石頭擊中位置接近乘客位，車內當時沒有乘客，而男司機僅被玻璃碎濺傷。其妻事後向《香港01》透露，丈夫於事發後停車報警，期間「手都震埋」；又指：「好在當時無人坐乘客。如果我先生返返下工被舊石打中『走咗』，叫我哋一家大細點算？」她直言只是想警惕該田螺車司機，並非追究責任：「再咁不負責任，下一次可能真係會死人！」

新油麻地公眾貨物裝卸區男子遭水管砸頭 昏迷送院搶救後不治

今日（24日）下午2時許，大角咀海輝道38號新油麻地公眾貨物裝卸區一名男子於落貨期間，突然一條6米長的水管墮下，被砸中頭部昏迷不醒。救護人員接報到場，將事主送往廣華醫院搶救，事主送院時須使用自動心外壓機，抵院搶救後，終告不治。據了解，死者姓吳（55歲），警方檢走其私人物品，正調查事故成因。

啟德「巨輪」由貨車墮下阻路 網民心驚：畀爆旋陀螺擊中會彈幾遠

啟德發生驚險墮物事故。今（24日）午3時48分，警方接獲駕駛人士報案，指承豐道與承啟道交界，有一件逾兩米大的建築物料，從一輛貨車上跌下，橫亘馬路中央，幸無釀傷亡。現場圖片可見，一件巨型圓形金屬物料，遺留在燈口的黃色行人輔助線，懷疑涉事貨車則停於承啟道，車上載有另一件一模一樣的物料。

機場電腦故障｜機管局董事：後備系統未能無縫交接 無法全面運作

香港國際機場昨日（23日）發生電腦故障，航班顯示系統受影響，機管局今早（24日）表示經凌晨修復後恢復運作。機管局董事會成員、立法會議員陳仲尼在電台節目形容，今次是不幸突發事件，要避免再發生。他指出，據管理層匯報，事故後已立即啟動後備系統，惟未能立即取代原有功能，未能做到「無縫交接」，即刻啟用後亦未能全面發揮運作，將會在董事局上跟進。他估計今次受影響旅客不多，認為可以作出保償。

福建暴雨上游排洪疑未通知 村民親人被埋：遺體還保持求生姿勢

日前，福建遭受暴雨侵襲，受災嚴重的龍岩15個村斷聯。據龍岩上杭縣某村村民透露，於6月16日水庫開閘放水，洪水水位快速上漲導致房屋倒塌，有親人被埋不幸去世。6月23日當地防汛指揮部回應內媒表示，開閘放水是根據調度按規範程序計劃性的洩洪。藍溪鎮政府工作人員稱當日收到洩洪信息後啟動一級響應，提前通知村民轉移。

天價海鮮餐？10人流浮山食海鮮午餐共$5000 網民批水魚餐掀罵戰

天價海鮮餐？有港男於網上發文分享，他一行10人到流浮山吃海鮮午餐，包括蟶子皇、鮑魚、龍蝦仔、長腳蟹、龍躉等，埋單共5,000元，大讚「底（抵）食」。不過有網民看過餐單後，卻批評是「水魚餐」，但隨即有其他網民反駁「500元1個人根本是食海鮮基數，是最低消費」、「店家都要賺嘅，畀條生路大家行下啦」。