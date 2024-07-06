今日必看8分鐘｜荔景邨企圖強姦案｜山東菏澤龍捲風釀5死83傷

將軍澳綁架｜兩名女被告提堂均需普通話傳譯 還柙至9.23再訊

將軍澳廣場日前發生3歲男童被擄走，其後男童家人被要求以虛擬貨幣交贖金，其後警方在附近天晉屋苑救出男童並拘捕兩名女子，該兩女子被控一項綁架罪，今早(6日)在東區法院提堂，她們均需要普通話傳譯，裁判官把案押後至9月23日再訊，兩名被告需還柙。

中環報紙檔兩日內兩度遇竊 共損失40包香煙 女檔主︰唔擺咁多貨

中環發生盜竊案。今日（6日）凌晨4時許，68歲鄧姓女檔主返回皇后大道中和閣麟街交界一個報紙檔時發現遇竊，煙櫃被人偷走約20包不同牌子的香煙及約36包紙巾，市值約2,000元，於是報警。警員接報到場，初步相信賊人搬開貨物，繼而偷走香煙和紙巾，正追緝賊人下落。

荃灣寮屋遭扑爛圍牆圖迫遷 住戶聲言租約至2047 地主否認爆糾紛

荃灣川龍村新開田一宗土地糾紛擾攘兩年仍未解決，涉事寮屋今早（6日）被兩人打爛圍牆疑強行收屋，住戶大驚報求助。住戶出示法律文件，顯示租約期至2047年，惟地主聲言：「人哋想佔有我嘅利益。」雙方爭持不下。

海關首破非法製煙工場 鐵皮屋藏生產線 檢$1.2億元私煙等拘4男

香港海關於本周三（3日）採取反私煙行動，首次破獲一個非法製煙工場，分別在文錦渡搗破一個大型私煙儲存倉庫，並順籐摸瓜在流浮山破獲一個地下製煙工場，檢獲共約2,050萬支懷疑私煙及約3.5公噸製成煙草，連同製煙工場生產線的機器，海關估計檢獲物品市值共約1.2億元，檢獲煙草應課稅則值約8,200萬元。

荔景邨企圖強姦｜邨民望加強巡邏 女街坊不出夜街：垃圾留朝早倒

荔景邨昨午（5日）發生企圖強姦案，一名手抱嬰兒的26歲女住客，險遭持𠝹刀的66歲陌生漢推入屋侵犯，幸事主家人及時趕返及報警，疑犯事敗就擒。今早（6日）記者重返荔景邨了解，街坊指多年來邨內治安算尚算可以，只是平日較少警察巡邏。事件亦令一眾街坊嘩然，莫不感擔心，有女街坊坦言晚上8時後不敢出街：「垃圾留返朝早倒。」男街坊則表現憤慨，直言：「見到就質多佢兩拳。」

山東菏澤龍捲風至少釀5死83傷 2820間房屋受損

山東菏澤周五（7月5日）下午突發龍捲風，截至目前已至少造成5人死亡、83人受傷、2820間房屋受損。

深中通道｜跨境巴臨時改經虎門 全車乘客鼓譟求下車：塞車咪照去

【深中通道／北上消費】連接深圳及中山的深中通道，開通首日下午（6月30日）即遇嚴重塞車，當時有中山即日團回港全程花逾5小時。踏入開通後第二個周末，《香港01》今日（6日）再度乘坐跨境巴士經深中通道前往中山，直擊車上一段小插曲。

IB放榜︱全港至少誕25狀元 拔萃男書院佔4人、聖保羅男女中學1人

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日放榜，各校陸續公布成績，截至早上10時，初步估算全港至少有25位狀元。拔萃男書院有4人考獲45分滿分，成為今屆狀元。聖保羅男女中學、聖士提反書院各有1位狀元，滬江維多利亞學校則有2位狀元。至於屬下有7間學校的英基學校協會，暫時坐擁最多狀元，囊括17人。

大成小學風波｜新校董會首開會5小時 未能扭轉辦學團體停辦決定

辦學團體孔教學院決定停辦大成小學，引起校長及部分校董不滿，批評決定未經校董會討論,，育局早前委任8人加入法團校董會。新校董會今日（5日）傍晚6時首次召開會議，辦學團體校董劉嘉華在開會前表示，今日將會討論停辦事宜，期望孔教學院可以解釋整件事的情況，強調相關持份者有知情權。

會議長達約5小時，校董會代言人、教育局委任校董張勇邦會後表示，是次會議主要是讓辦學團體，正式通知法團校董會停辦決定，會上大家討論了停辦的背景、學校將來的發展，不存在「轉軚。