將軍澳綁架｜兩被捕女子由警車柙送至東區法院　案件今早提堂

周三（3日）將軍澳發生駭人聽聞的綁架案，光天化日下一名3歲男童在將軍澳廣場被人擄走。翌日（4日）清晨，警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）在將軍澳區救出肉參及拘捕兩名女子。兩名疑犯同為38歲，已被暫控合共一項「綁架」罪，黑布蒙頭，雙手沒有上手銬，今早由警車柙送，抵達東區法院應訊。



兩名女子已被暫控合共一項「綁架」罪，黑布蒙頭，今早由警車柙送，抵達東區法院應訊。（林幸言攝）

兩名疑犯被柙送到東區法院應訊。（林幸言攝）

警方昨日（5日）重組案情，其中一名疑犯被帶到將軍澳廣場。（何穎賢攝）

男童與家人在商場逛街 疑犯暗地尋找「獵物」

案發於本周三（3日）下午4時許，一名3歲男童與家人在將軍澳廣場逛街，兩名陌生女子因財困，早已預謀綁架勒索，暗地分工及準備好BB車、替換衣服及行李箱，打算在商場內尋找「獵物」。其間在遊樂場發現一名3歲男童，其中一名女子強行抱走男童及掩其口鼻，阻止他呼救。未幾，兩姐弟的母親到遊樂場尋人，發現兒子不見蹤影，兩母女顯得慌張，唯有在職員帶領下到服務台查詢。

重組案情期間疑犯被帶上商場2樓一間雜貨店門外，警方拿出一個人形公仔準備模擬帶走小童的情況。（黃偉民攝）

疑犯進入公園後，沿公園外圍的唐賢里走到香港科技大學賽馬會大樓旁邊一條橫巷。（黃偉民攝）

男童母親報警 O記接手調查

男童母親尋人不果，擔心兒子安危，決定報警求助，並指獲得一張勒索字條，對方指示不要報警及要支付66萬粒泰達幣（約值逾500萬港元）作贖金，O記隨即接手調查及追緝疑犯。

社交平台及討論區流傳消息

傍晚時分，「連登」、「香港討論區」及Facebook群組「將軍澳主場」等平台，開始流傳「將軍澳廣埸有男童被拐走」的消息，附有一張閉路電視截圖，可見一名兒童被一名身穿淺色衫、戴鴨嘴帽的人用手巾掩嘴抱走；以及一張剪貼而成，以簡體字印有「想小朋友安全 不可報警 下載Telegram」的紙條，上面留有聯絡帳號。

最後一張圖片，是聯絡綁匪Telegram帳號的對話截圖，對方指：「我要錢 你要人 去虛擬貨幣店買66萬顆USDT（泰達幣）」，要求將虛擬貨幣轉入一個地址，更稱「見不到有USDT到場，不會再上線」，該截圖附有小童近鏡照片，可見他正側身睡覺。

網上廣傳一張閉路電視照片，可見有人用手巾掩住兒童的嘴後抱走。

綁匪要脅66萬泰達幣（USDT），即逾500萬元港幣。

網民主動聯絡及辱罵綁匪 管理員下架及隱藏內容

相關消息及圖片在網上引起熱議，不少網民質疑事件真偽，部分網民更主動透過Telegram聯絡及辱罵綁匪。深夜時分，各平台管理員以人道理由及擔心影響調查為由，決定介入處理，先後將有關貼文刪除、下架，又或是將部分訊息隱藏。

O記清晨破門入屋救出男童 家屬仍未付贖金

周四（4日）清晨5時，即綁架案發生約13小時後，警方成功鎖定疑犯藏參的天晉單位，並於5時20分破門入屋救出男童，並以涉嫌綁架拘捕兩名女子，又檢獲疑犯替換衣物、收藏男童的行李箱及多部電話等。當時家屬仍未付贖金，男童獲救後沒有表面傷勢，仍然清醒，但要入院檢查。警方在單位內未搜獲任何化學物品，正等待醫生或法醫檢查男童有否被施以化學物質令其昏迷。

將軍澳擄人勒索案，3歲男童與家人及母親朋友在將軍澳廣場逛街時被擄走，而藏參地點疑為附近屋苑天晉。（鄭嘉惠攝）

兩女疑因財困犯案 與受害家庭不相識

警方召開記者會交代案件詳情，指兩名被捕女子均為38歲及無業，一人為本地女子，為天晉單位的租客；另一人持雙程證，相信二人涉及財務問題，有預謀犯案，並與受害家庭不相識，二人被扣留在將軍澳警署調查。周四下午2時，持雙程證女疑犯不適，在O記探員押解下，由救護車送往將軍澳醫院。直至傍晚約6時離開醫院，直到昨日（5日）11時半，警方O記探員押送持雙程證的女疑犯到將軍澳廣場及唐明街公園重組案情。

有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌（中）、警司周家文（左）及總督察王子于（右）交代案情。（陳浩然攝）