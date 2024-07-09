今日必看8分鐘｜私家車無視學童衝斑馬線｜城巴司機泊位爆粗爭執

升中派位2024丨79%獲派首志願 91％獲派首三志願與去年相同

2024中一學位分配今日（9日）放榜，教育局昨日公布升中派位滿意率， 自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為91%，與去年一樣；獲派首志願中學學校的學生人數計算，滿意率79%，較去年微跌一個百分點

再迎大熊貓｜李家超：贈港一對大熊貓5至8歲 冀國慶抵港開枝散葉

正訪問四川的行政長官李家超偕夫人林麗嬋、文化體育及旅遊局局長楊潤雄等一行人，三日行程參觀了都江堰的大熊貓基地，探訪送贈香港的一對大熊貓。李家超今日（9日）早上聯同楊潤雄、漁護署署長黎堅明在成都會見傳媒，總結行程。李家超透露，贈港的一對大熊貓5歲至8歲，雄性大熊貓120多公斤重，性格聰明；雌性大熊貓性格溫馴，牠們正適應準備來港，會爭取十一國慶前到香港，稍後會先檢疫30天，抵港後再隔離30天。

女總督察涉大鬧醫院 被告取不到警司電話號碼變激動 裁表證成立

女總督察涉休班期間在醫院醉酒鬧事案，今（9日）在沙田法院續審，警員供稱，他接報被告企圖自殺而到醫院調查，後來獲告知被告另涉毆打投訴，便到病房調查，期間被告曾因取不到高級警司陳少鳴的電話號碼而情緒激動。警員後來向被告母親查問時，他見被告母親右臂有紅印，被告母親並捉緊他的手說：「畀下面我個女，唔好拉佢。」警員稱，後來警司到場，他曾見被告拉扯警司的褲袋，他只在旁觀看和戒備。

港鐵港島綫列車疑電線短路 冷氣傳𤓓味疏散乘客

今日（9日）清晨6時50分，港鐵港島綫一列由北角往堅尼地城的列車，據報有異味。列車其後駛至中環站月台，疏散所有乘客。警方稱，初步了解因電線短路，冷氣冒火花傳出「𤓓味」，事件中無人受傷，毋須警方協助。

日當頭2024．多圖｜立竿無影一年得兩次 即睇今午的「冇影時份」

今日（9日）熱焫焫，更出現一年難得一遇的「冇影時份」，今正午12時28分至29分，太陽在香港天空的正上方出現，「日當頭」現象下，垂直的物件近乎「無影」，至於人影，若從高位垂直影下，影子查實在腳底位置，亦即近乎無影。天文台網頁今午亦在Facebook出文提到日當頭，天氣家族中的「度天隊長」問為何企直的他仍有影，「太陽小子」就打趣說：「你唔夠支竿fit囉！」勿論如何，《香港01》在日當頭前後，於尖沙咀及中環等地拍下一年兩次的「冇影時份」，記下「太陽喺正你頭殼頂」時，有影與冇影實象。

車Cam直擊｜藍田私家車無視學童衝斑馬線 網民批危駕如馬路炸彈

社交平台流傳一段車Cam片段，拍攝時間為昨日（8日）早上8時15分，當時片主沿藍田安田街右線往平田邨方向行駛，駛至藍田循道衛理小學對開時，左線有一輛白色私家車快速駛過，直衝斑馬線，絲毫沒有減慢。當時斑馬線上一名身穿橙色反光背心、手持「Stop 停」指示牌的督導員，亦被嚇得退後一步，她目送私家車遠去時，疑揚手指斥該司機。而私家車駛過後，即有學生行經斑馬線，如學生稍快一步，恐發生意外。

美國聯合航空波音客機輪胎脫落 最終安全降落

美國聯合航空（United Airlines）一部由波音757-200執飛、航班編號為UA1001的客機7月8日起飛時起落架輪胎脫落，所幸它如常飛行，在目的地安全降落，無人受傷。美國聯邦航空管理局（FAA）介入調查。

棕熊偷食頭撠膠桶 青海警民聯手營救 拔桶一刻人熊雙方扭頭即跑

在青海省雜多縣昂賽鄉年都村，一隻棕熊偷吃牧民糧食期間，不慎將頭卡在膠桶內。7月5日，當地警民聯手營救，他們將繩索綁在膠桶後，與棕熊展開一場「拔河賽」。參與救援的昂賽鄉派出所所長昂文多傑介紹，現場救援小心翼翼，人和熊都非常緊張，在膠桶拔下一刻，棕熊和救援人員均立即朝反方向奔跑。

城巴司機車站大戰影片瘋傳！泊位爭執爆粗互罵 激似萬梓良成焦點

駕駛者應互諒互讓。本港網絡瘋傳1段影片，見到灣仔會展巴士站有多名巴士司機因泊位問題「爆粗」罵戰，其間有城巴司機表示「我X你老X臭X」、「無車位唔抵得啊？X你老X臭」、「我從來無諗過玩嘢啊！X你老X臭X」，另1巴士司機則回應「多謝你X我」。影片最後有另一職員叫城巴司機先返回巴士，但罵戰未息。

巴黎奧運｜今屆獎金加兩成 個人金牌600萬 運45部冷氣至選手村

巴黎奧運中國香港代表團授旗禮今日（9日）於政府總部舉行，署理行政長官陳國基透露今屆獎金加碼兩成，個人金牌可獲600萬港元，團體金牌則可袋1200萬。