樓宇復修不達標　民建聯促政府介入代聘承辦商

民建聯今日舉行記者會，促政府主導大廈維修。立法會議員陳學鋒建議，市建局可統籌試行「代聘顧問」服務，以避免「圍標」情況；他又建議屋宇署引入「自願性樓宇維修代辦」服務計劃，直接安排承辦商代辦維修工程，並向業主追討維修費用。



民建聯促請政府主導大廈維修，建議市建局代聘承辦商，以避免「圍標」情況。（民建聯提供圖片）

「強制驗樓」只達最初目標一成 由籌辦到集資實際需時4至8年

2012年開始的「強制性驗樓計劃」已實施逾十年，中西區區議員劉天正指，政府最初目標每年維修2,000幢，實際最終只有2,200幢樓宇完成驗樓及維修，平均每年只有200幢，是本來目標的一成。政府原初預計整個樓宇復修需時15個月，但劉天正估計，實際流程需時4至8年，嚴重追不上樓宇老化速度。

中西區區議員張嘉恩解釋，撇除「三無大廈」，大部份業主和法團積極性低，就算法團於業主大會成功通過維修，但籌辦、招標、選標及集資過程困難重重，導致工程延誤或最終擱置。中西區區議員楊學明舉例，有大廈只能找到一半業主，因此無法成立法團統籌大廈維修工作；即使已成立法團，業主也會因集資份額不均等而意見不合。

政府介入加快流程 建議市建局及屋宇署代聘承建商

劉天正認為，政府直接介入能加快樓宇維修流程，例如2009年及2017年曾進行兩次「樓宇更新大行動」，如發出維修命令而無法履行，就直接安排承建商進行維修。

陳學鋒（中）建議市建局統籌試行「代聘顧問」服務，並引入「自願性樓宇維修代辦」服務計劃。（民建聯提供圖片）

立法會議員陳學鋒建議，市建局在「招標妥」服務以外，統籌試行「代聘顧問」服務。他指這樣可避免工程顧問參與「圍標」，與建築公司私相授受；同時幫助法團和業主判斷樓宇狀況，加快籌辦維修工程的進度。

他又建議屋宇署引入「自願性樓宇維修代辦」服務計劃，讓樓齡50年或以上、100戶以下的大廈，有超過六成業主聯署的話，向屋宇署申請代辦服務。

陳學鋒補充，除了大幅減低業主被圍標的風險，政府主導向各業主收集維修費用，能夠有效解決集資困難。