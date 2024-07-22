今日新聞8分鐘｜藥行遇竊賊人似行街市｜廖孖記傳人回應港產風波

西貢大網仔路2私家車迎頭相撞 車頭損毀 司機送院治理

今日（22日）上午7時39分，2輛私家車於西貢大網仔路近大環村相撞，據報其中一輛私家車冒煙，2名司機均受輕傷，救護人員到場將傷者送往將軍澳醫院治理。

沙田禾輋邨的士電單車迎頭撞 鐵騎士拋飛大銀幕墮地一度昏迷

沙田發生車禍。21日晚上11時許，一輛電單車，沿禾輋邨豐順街往沙田警署方向行駛，途至德厚街交界時，據報一輛的士沿豐順街往巴士總站方向，擬右轉入德厚街時，兩車迎頭相撞，其中電單車司機被拋上的士「大銀幕」，再反彈墮地昏迷。

廖孖記腐乳風波．總覽｜30年前外購原材料 內地生產 香港加工

百年腐乳老店廖孖記風波不斷，先被食安中心指蠟樣芽孢桿菌超標，其後決定結業，再被揭發「本體」腐乳非自家製，引起廣泛討論。廖孖記第四代傳人廖晃業（Jay）今早（22日）親身上電台解畫，他就連日來事件向食安中心致歉，他承認早於30年前，廖孖記因未能符合法例，陷結業邊緣，最終決定外購白腐乳解困，他透露，原材料來源自港商經營的內地廠，但他強調，一直在香港作後期加工，認為仍然是「香港製造」。

尖沙咀藥行遇竊驚動警鐘人贓俱獲 店主查CCTV：賊人悠閒行超市咁

今（22日）晨近6時，警方接獲報案，指尖沙咀漢口道53號一間藥行正遭人爆竊。警方接報到場，發現2名戴上口罩及帽的男子懷疑正在竊走店內藥材，警方即場制服2人，人贓俱獲，該2名分別70歲及60歲的男子涉嫌「爆竊罪」。警方正在現場調查案件及點算，初步調查懷疑賊人由後門進入，失物價值仍有待確認。據了解，上址突然觸發警鐘，負責人查看上址閉路電視時發現有兩名身穿黑色衣服的可疑人在店舖內，於是報警。案件交由油尖警區刑事調查隊第7隊跟進。

自稱上網學整搖頭丸 大角咀商廈闢製毒工場 19歲無業青年被捕

香港海關搗破一個位於大角咀的搖頭丸製毒工場，檢獲42公斤各類型化學品、4.3公斤搖頭丸、125克海洛英及一批製毒工具，市值110萬元，拘捕一名相信為製毒師的19歲男子。他已被落案控以一項製造危險藥物罪、一項販運危險藥物罪及一項管有受管制化學品以非法生產危險藥物罪，明日（23日）在西九龍裁判法院提堂。

九龍塘新騙案？普通話男求幫送衛生巾 目的細思極恐 事主：驚險

九龍塘出現新型「拐騙」案？有女生於小紅書發文表示，她日前於九龍塘浸會大學附近遇到1名男子說其女朋友在附近廁所，需要衛生巾，希望她幫忙送進去，惟她回頭發現男子匆匆離去，其後想到事件有3大疑點，感覺有異下於網絡搜尋資料，發現原來內地曾發生類似騙案，「男人求助幫送衛生巾，真實目的讓人不寒而慄」，遂提醒附近大學、中學女生要小心注意，「今天回過頭才覺驚險……希望這事是我反應過度」。

書展｜5著作被要求下架 展商指界線模糊 黎棟國稱無礙出版自由

香港書展正在舉行，參展出版社「藍藍的天」有5本書，被主辦方指因涉及敏感題材及有人投訴要求下架，作者分別為前立法會議員邵家臻及資深傳媒人區家麟。「藍藍的天」攤位今日（21日）收起當中4本書，旅遊題材《亂流》仍然有售。

多啦A夢｜奮身冒雨扶展品 適時「縮小」展品應多變天氣

近日網上流傳一條影片，拍攝一名工作人員在K11 Musea 6樓抵擋着強風，冒着風雨以雙手穩固多啦A夢，「香港01」今（22日）訪問片中工作人員為影片「解話」。展覽項目經理李鈞豪指，在夏天舉行展覽通常面臨突如其來惡劣天氣的挑戰，戶外展區常設測風儀全天候監測天氣。

拜登宣布退選稱符合黨及國家利益 全力支持賀錦麗獲民主黨提名

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布結束競逐連任，此前民主黨同僚對其健康，以及能否擊敗前總統特朗普（Donald Trump）表示質疑。81歲的拜登透過社交平台X表示，將不再成為民主黨總統候選人，他將在本週晚些時候向全國發表有關今此決定的講話，並將在剩餘任期內專注於履行總統職責。拜登又表示，全力支持和認同59歲的副總统賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨提名人，呼籲民主黨人團結共同擊敗特朗普，及號召支持者為賀錦麗的競選活動捐款。