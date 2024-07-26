今日新聞8分鐘｜深圳地鐵突停電｜颱風格美登陸福建逾62萬人受災

深水埗雜貨店電動單車充電起火 消防撲熄救貓

深水埗發生火警。今日（26日）凌晨1時許，有街坊發現長沙灣道116號、一間由越南人開設的雜貨店冒煙起火，一度傳出爆炸聲響，於是報警，消防接報破門入店，出動一條喉和一隊煙帽隊，隨後將火撲熄和救起小貓，事件中無人受傷，警方和消防正調查起火原因，相信店內電動單車電線短路肇禍，起火原因沒有可疑。

沙田單車女隧道落斜自炒撞牆 頭部重創

沙田發生單車意外。今（25日）晚約7時，一名女子騎單車沿科學園路駛往大埔方向。途至近瑞祥街附近一條隧道落斜時，據報失控撞牆，其頭部撞及地面，陷入昏迷。

動漫節2024｜排頭位台男承傳統「反智轉身」入場 預花一萬買模型

第25屆香港動漫節今日（26日）開鑼，在灣仔會展一連5日舉行，歷年首日兼首位進場的市民都會繼承多年的進埸傳統，以「反智轉身」入場，今年也不例外。「排頭位」的李先生從台灣來港，因他知悉香港動漫節的傳統，在進場時特意做出「反智轉身」動作。他亦指，今次準備花費約一萬元，購買鐵甲奇俠（Iron Man）等模型，預算與以往相約。

內地團用餐後疑食物中毒 金港薈望還一個清白

兩內地團7月22日在土瓜灣金港薈午膳後，有13人懷疑食物中毒，衞生署衞生防護中心昨日（25日）指正調查有關個案。記者今日（26日）到涉事餐廳，發現餐廳閘門關上，未有營業。約11時，有餐廳員工將放在門外的食材搬到附近垃圾站，包括6個發泡膠箱和兩罐豬紅。

金港薈負責人回覆查詢時表示，目前仍未能證明是餐廳食物有問題而導致有團員懷疑食物中毒，但考慮到公眾利益等因素，昨晚(25日)決定停業三天，扔掉所有食材並加強清潔。他又表示，食環署已取走樣本，希望化驗結果能夠還餐廳一個清白。

深圳地鐵突發停電 手機訊號全無 乘客難忍溫度飆升

深圳地鐵突發停電，多個站內一片漆黑，冷氣、扶手電梯停止運作。有網民爆料，手機亦突然完全失去訊號。

颱風格美登陸福建致62.86萬人受災 官方啟動Ⅲ級應急響應

颱風格美（台灣譯為「凱米」）侵襲台灣後，25日晚間7點50分在福建省莆田市沿海登陸。截至26日早上6點，颱風格美已造成福建省7個設區市59個縣（市、區）721個鄉鎮62.86萬人受災。

啟德3車連環相撞釀2傷 電單車女乘客傷

啟德發生3車相撞意外。今午（26日）約3時16分，啟新道隧道往新蒲崗方向有3車連環相撞，涉及一輛私家車、一輛客貨車及一輛電單車。意外中，電單車男司機姓廖（67歲）胸口及面疼痛；女乘客姓潘（54歲）胸口及腳受傷，二人均清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院救治；私家車及客貨車司機在場協助調查。

可疑貨船入港水域拒停航掉頭走 關員強行登船檢1.4億元私煙拘7人

香港海關繼續以上中下游策略，包括進出口、轉口、市場儲存分銷及街頭販賣，全方位打擊各類私煙活動，昨日（24日）再偵破一宗海路走私私煙活動，檢獲3,040萬支私煙，市值達1.4億元，應課稅值1億元，並拘捕船上7名緬甸籍船員。船長因未能提供任何貨物艙單文件，他將被控「輸入未列艙單」罪，明日（26日）上午在東區裁判法院提堂。

奧運開幕前 法國列車設施遭縱火破壞 交通爆混亂80萬乘客受影響

巴黎奧運開幕在即，法國鐵路公司SNCF於7月26日表示，其高速列車TGV網絡成為惡意破壞行動的目標，聲明談到有縱火攻擊，令3條列車路線大受影響，列車要改道或取消班次。歐洲之星（Eurostar）也表示，其服務受影響，來往巴黎的路線要改道，多架列車延誤。

多啦A夢｜高鐵主題車周六起有得坐 乘客可獲頭枕布（附車次表）

《100% 多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展香港站現正進行。港鐵今日（26日）公布加碼推出高鐵主題列車，於明日（27日）至8月18日指定日子，來往廣州南、深圳北、福田站的指定班次行駛，50多個不同造型的多啦A夢遍佈車廂內外，陪同乘客「南下北上」。

多啦A夢除了現身高鐵外，高鐵西九龍站亦會維持原有的主題裝飾，並向「北上」的主題列車乘客派發限量的座位頭枕布。

港大導賞團首發｜夢想讀港大雲南初中生：今穿過了跨越古今的門戶

香港大學今日（25日）起為參觀校園遊客定期舉辦校園導賞團，路線包括多個法定古蹟，例如本部大樓、儀禮堂等，同時解鎖非公開區域，例如陸佑堂及其閣樓等。今日首發團，十多名團員包括內地及本地遊客，有內地初中生指是為導賞團專程來香港，又指夢想是入讀港大，參觀導賞團後她形容：「今日與歷史上有名的文學家和科學家進行了一場跨越時空的對話。」