脫暴動罪後遭律政司上訴　女生稱會就案控方得直決定　到終院上訴

2019年8月31日港島區集會遊行後，多區爆發衝突。一名女學生被控在灣仔參與暴動，經審訊後被裁定罪名不成立，並獲批訟費。律政司其後上訴得直，上訴庭撤銷無罪裁決及訟費命令，把案件發還原審法官重新考慮。案件今(1日)在區域法院再訊，辯方透露已經就上訴庭的裁決，提出上訴。區域法院法官遂把案件押後至11月28日，期間被告准繼續保釋。



女被告湯嘉欣(24歲)，被控於 2019 年 8 月 31 日，在菲林明道與天樂里之間的軒尼詩道一帶參與暴動。

女被告湯家欣就其所涉暴動案在區域法院提訊，並透露她會就律政司上訴得直的決定，到終審法院上訴。

律政司上訴得直後湯需再保釋

原審法官李俊文於2021年8月，裁定湯暴動和公眾地方管有攻擊性武器罪不成立。上訴庭本年6月裁定律政司上訴得直，把案件發還原審法官重新考慮，並重新向被告施加保釋條件，包括不得離港、每月往警署報到等。

辯方稱會就律政司得直決定上訴終院

案件今再提訊時，辯方透露已就律政司上訴庭得宜的裁決提出上訴，申請押後案件至明年2月11日，期間等候終審法院的上訴許可申請。法官認為應押後較短的日子，把案件押後至11月28日。

案件編號：DCCC 512/2020

2019年8月31日晚，灣仔曾發生暴動，並有人燃燒雜物。(詳看下圖)