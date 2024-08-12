賽西湖615業主不服要拆晾衣台　已用多年稱有合理期望　覆核敗訴

北角寶馬山賽西湖大廈逾800個單位被指有僭建物，其廚房外牆建有晾衣台。屋宇署於2018年向他們發出清拆令，該批業主提出上訴遭駁回，其中615業主就此提出司法覆核。業主認為，屋宇署於過去逾40年一直容許該些僭建物存在，令業主產生合理期望，即只要僭建物結構安全便應准以保留。高等法院法官今(12日)頒判辭，指署方不接納該些僭建物，亦沒有作出任何承諾，讓業主支持他們所謂的合理期望，遂裁定業主敗訴。



申請人為北角寶馬山賽西湖大廈615名業主，答辯人則為建築物上訴審裁小組，建築事務監督被列為利害關係方。

賽西湖大廈有615業主不滿屋宇署要求拆僭建多年的晾衣台，要求司法覆核。

案件在高等法院審理後被裁定敗訴。

925單位有876單位未獲批准下建僭建物

判辭指，整個屋苑925個單位中，共有876個單位在未獲批准下，其廚房外牆建有晾衣台(下稱僭建物)。屋宇署於2018和2019年向該批單位發出清拆令，其中555個單位的業主向建築物上訴審裁小組提上訴，遭駁回。當中489個單位的業主就此提出是次司法覆核。

屋宇署曾發兩次清拆令

判辭亦指，除2018年外，屋宇署以往亦曾兩次向業主發出清拆令。第一次為1978年時，當時屋苑有239個單位有該些僭建物，屋宇署共發出224個清拆令。該些業主聘用建構工程師，證明大部份的僭建物結構安全。署方其後撤回該些清拆令。

第二次為1991年時，屋苑共有435個單位有該些僭建物。屋宇署向兩個單位發出清折令，該兩個單位的業主向建築物上訴審裁小組上訴，指該些僭建物結構安全，他們因此有合理期望，署方不會要求清拆它們，審裁小組最終裁定業主上訴成功。

業主指過去40年均獲容許認為有合理期望

業主一方在是次司法覆核指，出屋宇署於過去逾40年一直容許涉案僭建物存在，於1986年與業主長時間談判後，表示只要在調查後能證實僭建物在結構上安全便可繼續存在。此舉令業主產生合理期望，只要僭建物結構安全便應准以保留。

官指屋宇署從未作出承諾

法官在判辭指，屋宇署在本案中從未作出任何陳述或承諾，可讓業主用以支持他們所謂的合理期望，法庭不認為業主提出的合理期望屬合理。再者，案中僅有證據顯示該236個僭建物曾於40年前曾證實為安全，2021年未有提供最新資訊。屋宇署過去不曾表示接納涉案潛建物的存在，僅表明不排除日後會採取執法行動，因此裁定615名業主敗訴，並頒令他們需支付訟費。

案件編號：HCAL 587/2022