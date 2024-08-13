今日新聞8分鐘｜兩車對頭不相讓掀爭執｜杭州外賣員被保安逼下跪

香港仔車房內私家車陷火海 濃煙捲半空 消防開喉撲救

今日（13日）下午1時許，香港仔大道40號地下一間車房發生火警，內裡一部私家車陷入火海，黑色濃煙席捲半空，多人報警。消防接報到場，出動兩條喉及兩隊煙帽隊撲救，最終將火救熄，暫時未有受傷報告。現場消息指，懷疑是燒焊期間意外點燃雜物肇禍。

大埔公路蓮花跑車與七人車相撞釀兩傷 疑有車雙白線調頭肇禍

沙田大埔公路發生車禍，意外涉及一輛蓮花跑車及一輛七人車，事件造成兩人受傷，警方正調查車禍成因。

返工返學注意︱龍翔道3車相撞釀1傷 涉的士及小巴 往觀塘擠塞

今日（13日）早上6時29分，一部小巴及兩部的士沿龍翔道往觀塘方向行駛，至近龍翔道遊樂場時失控相撞，小巴反彈橫亙中線及右線，其中一部的士停在快線。小巴司機報稱心口痛，救援人員到場為他檢驗，稍後送院治理。警方正調查意外，上址交通擠塞。

日本地震｜如常出發港人：已預備好氣象資訊App、大使館求助熱線

適逢暑假旺季，不少港人都選擇外遊。日本宮崎縣東海上周四（8日）發生黎克特制7.1級地震，令當地氣象廳首度發出「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」訊息，警告日本東部太平洋南海海槽發生大地震的可能性增高，波及地區範圍廣泛至大阪、和歌山、三重、靜岡等地，更預計或會造成大量傷亡。不過氣象廳至今（13日）並未發現地殼異常。

廣源邨兩車對頭互不相讓掀爭執 逆線男狂爆粗：你識唔識交通規則

沙田廣源邨發生交通爭執事件。《香港01》接獲讀者求助，指他在上周六（10日）晚上，於廣源邨停車場駕駛私家車離開時，突然有一輛平治房車逆線駛入，兩車出現「互頂」情況，雙方均未能離開；而對方司機落車要求他立即離去，期間夾雜大量粗口，直斥讀者「你識唔識交通規則?」警方表示，已接獲相關報案。

杭州美團外賣員疑被保安逼下跪 同行聲援示威與警察爆衝突

内媒《大河報》報道，有多段網傳影片顯示，昨日（12日）杭州一名美團外賣騎手在保安身旁下跪，引發一眾騎手聚集示威要求物業職員道歉。有網傳消息指，被逼下跪的外賣員是一名兼職的女大學生，不過警方後續調查指出，涉事外賣員是一名男性。今日（13日）凌晨，警方發佈通報指，該外賣員是因擔心影響其他訂單派送遂下跪，後續將對涉事人員依法開展調查。

全紅嬋回國粉絲接機場面混亂 熱情男粉強行送花一度黑面

8月12日，巴黎奧運會圓滿收官，中國跳水「夢之隊」包攬8金凱旋回國，從各地趕來接機的粉絲也將機場圍的水泄不通。人氣最旺的莫過於全紅嬋，一到機場就被團團圍住，還有粉絲送上玩偶、鮮花。剛剛結束比賽，又因時差及長時間飛行，被熱情粉絲「逼」到寸步難行的全紅嬋面露不悅盡顯無奈。

疑售公院二手藥｜HKTVmall下架並向商戶索貨源證明 醫管局關注

網上討論區周一（12日）流傳，有市民經HKTVmall購買一款瀉藥，但收到的貨品附有公立醫院的藥物標籤，以及病人姓名，網民紛紛質疑有人出售公院二手藥。 醫管局發言人同日回覆稱，注意到事件且非常關注，如發現涉及不法行為，定必嚴肅跟進及轉交執法部門。HKTVmall回覆證實，去年7月接獲客戶回報產品問題， 已將相關產品暫時下架，並正向商戶索取貨源證明，確保商戶出售的產品符合法規要求。

秀茂坪冧天秤3死地盤爆欠薪 釘板工人突被解僱追薪逾$400萬

2022年發生3死工業意外的秀茂坪安達臣道地盤發生勞資糾紛。今日（13日）上午8時22分，約30名工人準備進入地盤工作時，發現出入閘門的門卡失效，無法進內，始知已被即時解僱。由於事出突然，而7月及8月、總數約400萬的薪金亦未收取，工人遂於地盤外抗議，有工人更步出馬路示威。警員接報案到場，目前正與負責人及工人了解事件。

深水灣香港哥爾夫球會工人遭草地打孔機夾腳 受傷送院治理

今日（13日）早上9時51分，深水灣香島道19號的香港哥爾夫球會發生工業意外，一名48歲姓黎男工人使用一部草地打孔機時，機器突然失靈。由於黎男當時站在機器前，於是雙腳被機器夾著，無法動彈。救援人員接報到場將傷者救出，他雙腳骨折，清醒送往瑪麗醫院治理。