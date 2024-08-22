今日新聞8分鐘｜九旬司機無拉手掣「隊穿牆」｜廣州暴雨多處水浸

深水埗南昌站對開爆鹹水管 水柱高約5米 車輛涉水而行

深水埗發生爆水管事件。周四（22日）清晨6時許，港鐵南昌站對開、東京街西近深旺道十字路口馬路位置，突然有水從地底射出，水柱高約5米。

青衣碼頭17歲女疑失足墮海 幸得途人拋下救生圈獲救

今日（22日）上午8時56分，有巿民在青衣楓樹窩路青衣碼頭對開，發現一名女子墮海。途人連忙拋下救生圈，並致電報警。

筲箕灣避風塘遊艇起火 消防救火期間入水下沉

今日（22日）中午12時16分，筲箕灣避風塘內一隻約6米長的遊艇起火。消防員到場射水，其間船隻入水下沉，最後只露出小部份船頭。

西貢菠蘿輋九旬司機疑忘拉手掣 Benz跑倒車撞冧村屋圍牆受傷

一輛平治開篷跑車，今日（22日）早上9時半左右，在西貢菠蘿輋甲邊朗新村內行駛，九旬司機落車後，轎跑車突然溜後，車尾撞塌一間村屋的圍牆。男司機腳受傷，稍後由救護車送往將軍澳醫院治理。

廣州暴雨市區多處水浸 市民大喊「汪洋咁啊」 有人疑因觸電倒地

廣東多地連日暴雨，周三（21日），廣州市區內多處發生水浸，當局升級氣象災害應急響應。受暴雨影響，途經廣深線、廣汕線部分列車延誤或停運。

意大利西西里遊艇海難 英媒：英國富商林奇遺體尋獲

英國豪華風帆遊艇Bayesian號8月19日清晨在意大利西西里（Sicily）首府巴勒莫（Palermo）以東的Porticello港口附近遇上強烈風暴後沉沒。船上22名乘客中有15人獲救，1人遺體已被尋回，另有6人失蹤。英媒21日報道，救援人員尋回5具遺體，其中包括英國富商林奇（Mike Lynch）。

印尼火山狂噴煙灰 如海嘯直撲登山客 驚險逃命影片曝光

印尼哈馬赫拉島北部的杜科諾火山（Dukono）近期噴出大量火山煙灰，煙灰竄升至8000英尺（約2.4公里）高空。

港鐵45年｜第一代「白頭」列車重現 遊走市區線 周六停彩虹站

港鐵慶祝投入服務45周年，舉辦一系列宣傳活動。港鐵今日（22日）推出「復古」主題列車，復刻地鐵第一代「白頭」列車，車頭上印上港鐵標誌。「白頭」列車今日和周六（24日）會停彩虹站，供市民拍照，即日起至今年底會走市區綫，各位「鐵路迷」要碰碰運氣了。

廟街夜繽紛｜暑假人流減 有攤販呻生意暴跌80%：最差一晚得200元

政府為了積極推動本港夜經濟，去年9月起推出全港18區日夜繽紛活動，其中廟街夜繽紛更是「重頭戲」，首4個月錄得逾120萬人次到訪，大收旺場，因而獲延長營運期至本年底。惟「添食」後，有廟街攤販形容吸引力反而大減，遊客量大不如前。