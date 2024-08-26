今日新聞8分鐘｜警車疑衝燈捱城巴撞｜公主道案被撞平治憂無得賠

機場T2擴建工程爆欠薪$3000萬 三判天幕工人罷工抗議

香港國際機場的三跑道系統項目中，現有二號客運大樓正進行擴建工程，卻爆出天幕工程拖欠至少300名三判工人薪金，涉款約3000萬元。今日（26日）上午，30多名工人到機場2號客運大樓地盤外抗議，又用水馬堵塞地盤出入口，大批警員到場了解。

HK Express內地男乘客涉偷值33萬勞力士被捕 乘客困接駁巴待查

有本港市民稱周日（25日）凌晨乘搭HK Express香港快運從越南峴港抵港的航班UO561，下機後上了接駁巴士，但車輛一直停在原地，車門鎖上，長達1小時。其後看到有警車及警員到達，從車上帶走五名男子，懷疑發生機艙老鼠盜竊案。警方表示，該航班一名香港男乘客發現遺失一隻價值33萬港元的勞力士手表，以及一疊現金及信用卡。機場警區警員到場調查，拘捕一名57歲姓陳內地男子涉嫌盜竊，由機場警區刑事調查隊跟進，案件列作盜竊案處。

廉署夥競委會搗樓宇圍標貪污集團 再拘五人 涉$1.4億維修合約

廉政公署今日（26日）公布，早前與競爭事務委員會進行名為「獵槍」的聯合執法行動，打擊樓宇維修工程貪污和圍標行為。今次行動是4月聯合行動的延續，再拘捕五人，當中兩人為時任法團成員、兩人為中間人，一人為承辦商成員，項目涉及兩個港島屋苑工程，涉$1.4億維修合約。

九龍灣警車意外．車cam曝光｜的士衝燈後警車再衝 城巴攔腰猛撼

今日（25日）傍晚，九龍灣宏照道與啓祥道交界，有警車與城巴相撞，一名警員受傷送院。消息稱，當時警車尾隨一輛衝燈的士，但卻發生意外。

屯門公路警鐵騎處理交通意外時跣胎相撞 兩警擦損雙雙送院

兩架警察電單車今早（26日）在屯門公路處理一宗交通意外期間，懷疑遭路肩沙石導致跣胎，兩車碰撞，兩名警員倒地擦損受傷，電單車均有輕微損毀。

公主道狂亂駕駛︱被撞平治乘客惶恐拍片 司機：有無得賠呀呢單嘢

何文田公主道上周五（23日）發生狂亂駕駛案。一名40歲姓潘無業男，駕駛一輛藏有毒品的租車，遇查時開車企圖逃走，期間倒車撞傷一名男警員，多名警員一度擎槍戒備及用棍拍打車輛，終將可疑車截停及拘捕該司機。警方昨日（25日）表示，該名40歲潘姓男司機，已被暫控一項「未獲授權而取用交通工具」、一項「狂亂駕駛」、一項「襲擊警務人員」、一項「販運危險藥物」、一項「藏有他人身份證」、一項「無牌駕駛」及一項「駕駛沒有第三者保險的車輛」罪，案件將於今日（26日）上午在九龍城裁判法院提堂。

中大委任陳維安為副校長 9.16生效任期三年 管理大學基建發展

今年8月退休的前立法會秘書長陳維安，將出任中大副校長（行政），接替去年底被解僱的副校長（行政）兼校董會秘書長吳樹培。中文大學今日（26日）公布，中大校董會通過委任陳維安出任中大副校長（行政），任期三年，由2024年9月16日起生效。

港公務員申請居台遭拒 上訴稱被迫簽效忠聲明 消息指已被停職

一名於房屋署任職的香港公務員於2022年隨台灣配偶提出「依親居留」遭拒，其後入稟當地法院提出上訴，強調職務與軍事、黨務、國安等具政治性機關沒有任何關連，並表明不會辭去現職，平日續在港上班，周五至周日到台灣生活，相關上訴至今年7月終被駁回，判定原告對台「有國家忠誠度及危害國家安全疑慮」。

米奇米妮化身醫護首進病房 兒童醫院現歡樂「好似置身喺迪士尼」

暢遊迪士尼樂園、參加派對、接收禮物⋯⋯是每個孩童夢寐以求的事；為了讓一些患上重病、或需要長期留院接受治療的兒童能夠享受這份歡樂，迪士尼義工隊上周五（23日）到香港兒童醫院舉辦嘉年華活動，向超過300名病童及家長送贈禮物，這次是義工隊歷來最大型探訪活動、亦是繼兒童節後第二次到訪醫院。