今日新聞8分鐘｜司機閘停警車違規斷正｜扮客偷金職員警察合力捉

土瓜灣譚公道空置診所起火 煙霧瀰漫

土瓜灣發生火警。今晚（26日）約9時57分，譚公道84至90號一間地舖起火冒煙。消防動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，至晚上約10時36分將火救熄。事件中幸無人受傷。

荃灣兩小巴相撞 至少10人受傷 現場交通擠塞

荃灣兩架小巴相撞，據報有10人受傷。今日（27日）中午12時27分，一輛綠色專線小巴沿楊屋道行駛，另一輛綠色專線小巴則由眾安街右轉入楊屋道，兩車在交界處意外相撞。車禍中有11名乘客受輕傷，全部清醒。消防派出7部救護車到場，將傷者送院。交通警員在場指揮交通及調查意外成因。

觀塘新十字路口 柯創盛稱塞車已改善 惟憂開學後再現樽頸

有逾60年歷史的觀塘偉業街／開源道迴旋處，於本周日（25日）起改為十字路口，惟昨日（26日）首個工作日即出現擠塞。觀塘區議員柯創盛今早（27日）在港台節目表示，該迴旋處早在上世紀60年代設計，目前已處於飽和狀態，時常因車輛之間爭路及不禮讓，造成小型交通意外，因此有需要改善，以配合政府「起動九龍東」計劃。

「私家車閘停警車」影片瘋傳！司機違規轉彎斷正 網民：自投羅網

駕駛汽車轉彎前應理看清楚燈號，但近日網上流傳行車記錄儀（車cam）影片，顯示有白色私家車違規轉向，誰知竟迎面駛向警車，當場斷正！警車被迫停下後，即亮起警號追上白色私家車。不少網民看完影片後都狂嘲白色車司機，「呢啲真的抵X死」、「自投羅網」、「夠膽死閘停阿sir架車」。

觀塘醉漢墮海 熱心船家及市民合力救起 獲救時清醒

觀塘發生墮海事件。周二（27日）凌晨2時許，據報一名男子，被發現在觀塘避風塘墮海。有船家發現事件後，立即將船駛近，兩名在岸邊的市民亦跳落船，合力將該名墮海男子救起，並將其送到附近公眾碼頭，等候救援人員到來，所幸當時仍然清醒。據悉事主醉酒，爬過欄杆墮海獲救。

油麻地廟街男子扮客搶金鏈 金舖職員窮追近200米與警擒賊

油麻地發生金舖盜竊案。今午（27日）4時39分，警方接獲廟街188號一間金舖職員報案，指被一名男子搶去一條金鏈，其後賊人往彌敦道方向逃去，並進入近200米外的彌敦道333號一座商業大廈。警員聯同金舖職員進入大廈搜索，於樓上一個單位找到賊人，並成功起回偵值約4.3萬元的贓物金鏈。

泰國墜機5中國死者是兩家好友 趁暑假出遊 1女童剛過完13歲生日

8月22日泰國北柳府（Chachoengsao，又名差春騷府）有小型飛機墜毀，機上9人全部罹難，失事飛機上載有5名中國籍乘客，介乎12至45歲，飛機原定由泰國素那萬普國際機場飛往南部達叻府。內媒《北京青年報》報道，5名中國籍乘客分別來自兩個家庭，是多年好友。他們的一位共同好友透露，兩家人平時工作繁忙，趁暑假一起帶孩子出遊，其中一家的女兒上個月剛過完13歲生日。

居屋2024｜房委會通過第四季推啟盈苑等5個項目 呎價與上期相若

房委會資助房屋小組委員會今日（27日）召開會議，通過新一期居屋銷售安排，將於今年第四季出售包括啟德啟盈苑等5個項目，涉7,132伙單位。雖然樓市下行中，但今期居屋最終以市價7折定價，折扣率比上一期的62折減少，致今期居屋定價比上期沒顯著下調。樓王是啟盈苑，平均呎價9,230元，與上期的啟德啟悅苑平均呎價為9,390元相若；其次是平均7,610元的油塘高曦苑。今期居屋今年第4季攪珠，明年首季開始揀樓。房委會發言人下午指，一至二人單位平均售價約170萬元，每月按揭還款額僅約7,300元，相信會受年輕人及年輕家庭歡迎。

李嘉誠驚喜現身！ 捐創新儀器予港大醫學院 寄語︰要創富先創新

香港大學李嘉誠醫學院獲李嘉誠基金會捐贈亞洲首部突破性醫療儀器Histotripsy 系統，採用組織碎化技術在香港進行臨床試驗，為肝癌患者提供治療選擇。近年鮮有公開露面的首富李嘉誠更在發佈會上驚喜「現身」，以視像形式觀看儀器示範。