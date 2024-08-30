9人太子陳儀興尚潮樓食魚露花甲後食物中毒　或副溶血性弧菌引致

衞生署衞生防護中心公布兩宗食物中毒個案，共涉及9人，全部均於8月28日在旺角太子道西「陳儀興尚潮樓」進食晚膳，調查顯示受影響人士都曾進食過魚露花甲，料個案可能由副溶血性弧菌引致。食物環境衞生署食物安全中心已到場指示停售相關產品及清潔。



9人在「陳儀興尚潮樓」進食晚膳後出現食物中毒徵象。（陳儀興尚潮樓facebook）

衞生防護中心表示，首宗個案涉及兩男四女，年齡介乎36至46歲。他們前日(28日)在「陳儀興尚潮樓」晚膳，約10至15小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。

另一宗個案涉及一男兩女，年齡介乎28至30歲，他們同日晚上於同一餐廳用膳，約9至31小時後出現類似病徵。

9人在「陳儀興尚潮樓」晚膳後出現食物中毒徵狀。（陳儀興尚潮樓facebook）

9人中有5人已分別向瑪嘉烈醫院及荃灣港安醫院求醫，兩人需入院，當中一人的糞便樣本經化驗後，證實對副溶血性弧菌呈陽性反應，全部病人情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士都曾進食共同食物、涉及食物是魚露花甲，個案可能由副溶血性弧菌引致。

食安中心人員已到該餐廳視察，抽取食物樣本作化驗，指示有關處所暫停出售相關食品及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育，調查仍然繼續。