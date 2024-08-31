小魔王｜孫穎莎等10運動員到訪都大交流　鼓勵學生勇敢追夢

國家隊訪港來到最後一日，孫穎莎未有現身伊館，有在場「莎迷」感失望，原來她去了都會大學與年輕人交流。她與李雯雯、張雨霏等10名運動員今（31日）到訪香港都會大學，與約百名來自都大及本港學生見面及交流，香港運動員亦有參與，包括梁筠宜、林衍聰、李振豪等8人。



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國家隊運動員分享訓練經歷、面對逆境應對技巧

65名國家隊運動員的訪港行程來到尾聲，不少內地粉絲專程來港為見偶像一面，但有「莎迷」今早在伊館未見她感到失望。原來她與李雯雯、張雨霏等10名運動員，並國家舉重隊教練王國新，到訪香港都會大學，與約百名來自都大及本港學生見面及交流。另外8名香港運動員亦有參與，包括田徑梁筠宜、劍擊林衍聰、空手道李振豪等人。

都大表示，國家隊運動員在活動中分享他們的訓練過程、面對逆境的應對技巧，以及對國家的情懷。之後他們與現場師生分組交流，並鼓勵學生要有勇敢追夢及堅持的學習精神。

孫穎莎與李雯雯、張雨霏等10名運動員，並國家舉重隊教練王國新，到訪香港都會大學，與約百名來自都大及本港學生見面及交流。（都會大學提供）

是次活動由港協暨奧委會下的香港奧林匹克之友及都大合辦，國家體育總局科教司司長陳志宇、宣傳司司長高超，及港協暨奧委會副會長兼香港奧林匹克之友主席霍啟剛等人亦有出席。

校董會主席黃天祥致辭表示，都大會全力支持明年的全國運動員，鼓勵同事及學生踴躍參與相關義工計劃，貫徹「全運義工 全城起動」的精神；又稱都大師生一直致力於推廣體育文化，並透過不同渠道支持本港運動員及體育界發展，近年亦開辦運動及康樂管理榮譽學士課程，培育學生兼融管理和運動科學相關知識及技能，配合行業的人才需求。