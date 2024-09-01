國家隊訪澳門交流　潘展樂想再破世界紀錄　全紅嬋：遇失敗不要急

巴黎奧運國家隊代表團今日（1日）在澳門展開第二天行程。乒乓球馬龍、跳水全紅嬋、曹緣、游泳潘展樂等人，今早與澳門少年運動員互動交流，分享運動員生涯心得。下午，他們轉往福隆新街步行區參觀。



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國家隊代表團今早在澳門的奧林匹克體育中心，與600名澳門青少年運動員進行互動示範，亦有不少中小學生入場觀看。

在乒乓球示範交流中，混雙金牌得主王楚欽、孫穎莎「拆夥」，與男女單冠軍樊振東、陳夢各自與澳門運動員組成混雙組合，對打互動。藝術體操的國家隊運動員則示範環、帶和球的練習技巧。

答問環節中，跳水雙金得主全紅嬋被問到嘗試新動作失敗時，如何調整自己，她表示「先不要著急，然後去跟教練溝通好吧，去慢慢解決問題吧。」

乒乓球四屆奧運元老馬龍則分享保持世界頂尖水平的秘訣，指當自己找到熱愛的事業或事時就會全力以赴，希望把它做到最好。

打破100米自由泳世界紀錄的潘展樂則表示，希望盡其所能突破100米自由泳的紀錄，「也想讓全世界，包括我自己見識一下，人類在這個項目上的極限到底在哪。」

下午到訪福隆新街步行區 品嚐奶茶、與途人打卡

至下午，國家隊代表團到訪福隆新街步行區，品嚐奶茶之餘，又與居民、旅客交流。

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