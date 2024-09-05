今日新聞8分鐘｜赤膊紋身漢街頭叫嚷被捕｜幼童放買餸車拖住行

颱風摩羯｜天文台發出8號風球 至少維持至明日中午12時

熱帶氣旋摩羯增強為超強颱風，天文台今日（5日)傍晚6時20分改掛8號風球（8號東北烈風或暴風信號)，預料本港平均風速每小時63公里或以上，促請市民盡快完成所有防風措施，遠離岸邊及停止所有水上活動。天文台早前預告，8號風球至少維持至明（6日)正午12時。

沙田大埔公路Tesla轉線入油站 電單車攔腰相撞 鐵騎士重傷倒地

今日（5日）上午10時35分，沙田大埔公路沙田嶺段發生交通意外，涉及一部電單車和一部Tesla電動車。意外中電單車鐵騎士倒地，神智清醒，但傷勢嚴重。

九龍城3煞闖樓上按摩店稱按摩 突發難掃場 女職員被毆傷送院

九龍城今日（4日）發生襲擊兼刑事毀壞案。晚上9時許，警方接獲報案指，3名男子登上南角道33號友隆樓一間樓上按摩店，要求按摩服務，當時店內沒有足夠人手處理，他們獲告知需要等候，隨即發難襲擊店舖女職員，並破壞店內設施，包括一個音響喇叭，之後逃去無蹤。

深水埗赤膊紋身漢街頭叫嚷惹疑 涉阻差辦公被捕 平治藏毒被圍封

今日（5日）上午8時23分，警方接報一名赤膊上身的男子，在深水埗大南街190號對開街頭大叫大嚷，滋擾途人，懷疑他精神有問題。警員到場時該名男子不合作，經調查後將他拘捕；並在現場一輛平治房車上搜出少量毒品，懷疑與案有關。

長沙灣維修工遭送貨工撞倒 雙雙飛墮𨋢槽 一人頭傷一度被困

長沙灣發生墮𨋢槽意外。今（5日）午2時半，警方接報一名升降機維修員報案，指其一名同事於海達邨海盛樓工作期間，被另一名送貨工人撞倒，該兩人雙雙墮下𨋢槽。其中維修工頭部受傷，幸仍清醒，一度被困𨋢槽，其後自行返回安全位置，由救護車送往明愛醫院治理；送貨工則無受傷，其後自行離開。

情侶營tg兼職女友賣淫群組吸2.5萬用戶 得益逾$1300萬 警拘6人

一對情侶開設telegram群組，提供聲稱是兼職女友（part-time girlfriend）的性工作者相關資訊，讓嫖客相約進行性交易，吸引超過2.5萬用戶加入關注，賣淫平台得益超過$1,300萬。警方昨日（4日）拘捕3男3女，包括2名賣淫集團主腦，涉嫌干犯「串謀依靠他人賣淫收入維生」及「洗黑錢」罪，現正被扣留調查。

中秋前海關搗葵涌酒倉拘一男 檢1300支假茅台等值$290萬歷來最多

海關上周二（8月27日）搗破一個位於葵涌工廈的酒倉，檢獲1,300支冒牌烈酒，包括茅台、軒尼詩及麥卡倫，總值290萬元，拘捕一名七旬負責人。這是海關有紀錄以來破獲最大批的冒牌烈酒，相信歹徒趁中秋節臨近，訛稱是水貨酒，以低於正價一半的價錢吸客，實質是賣假酒圖利。

海關兩月檢$8,660萬私煙 暑假打擊公屋電話訂煙拘149人6未成年

海關於暑假採取全港性反私煙大型行動「迅雷」，打擊公共屋邨電話訂購私煙活動，偵破148宗私煙案，拘捕149人，當中6人未成年。另外，海關於前日（2日）於屯門工廈偵破兩個大型私煙儲存倉，並拘捕3名男子；同日又於文錦渡物流倉庫破獲懷疑用作出口的私煙案件。3個行動中，共檢獲1,820萬支私煙及740公斤未完稅製成煙草，市值8,660萬元，應課稅值約6310萬元。

安徽馬鞍山男持刀捅死銀行領導 知情人：胸腹被刺多刀，有2小孩

內媒《澎湃新聞》報道，9月4日，安徽馬鞍山市含山縣一銀行網點發生一起持刀傷人事件。當地警方下午（4日）發佈通報指：傷者經搶救無效死亡，犯罪嫌疑人已被抓獲。

淡定「坐車」！幼童放保溫買餸車拖住過馬路 網民：湊仔要考牌先

不少人為免購物時拿到「身水身汗」，都會選擇用買餸車。不過，日前有網民就在街頭見到「奇景」，只見有主婦拖住保溫購物車過馬路，但裏面放的不是菜，而是1名幼童！幼童淡定地坐在車內，全無掙扎。