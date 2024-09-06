今日新聞8分鐘｜夾公仔店兌幣機遭賊人抬走｜舒適堡暫時全線結業

颱風摩羯最新｜3號風球生效 天文台指西貢以東海面可能有水龍捲

超強颱風摩羯吹襲華南沿岸，天文台今日（6日）正午12時40分改發3號風球。晚上近7時天文台發出特別天氣提示，預測短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，其後在7時15分發出黃色暴雨警告信號，是摩羯襲港下第三度發出。

颱風摩羯｜梁榮武：完美掛波無可能 天文台作安全決定屬無可厚非

颱風摩羯襲港，天文台預料8號烈風或暴風信號最少維持至中午，並評估下午12時40分會改為發3號強風信號。香港氣象學會發言人、前天文台助理台長梁榮武接受《香港01》訪問時指，懸掛8號風球信號是預測風力，天文台不會等風力達標才轉為懸掛8號風球信號，要給予市民有時間防風。他又稱「完全完美掛波實際上冇可能」，形容摩羯是相當強的颱風，天文台作出偏向安全的決定、懸掛8號風球信號是無可厚非。

颱風摩羯｜料下午至傍晚瓊粵沿海登陸 官媒：廣東成颱風偏愛省份

今日（6日）6時，中央氣象台繼續發布台風紅色預警，指今年第11號颱風、達超強颱風級的「摩羯」，其中心清晨5時位於海南省文昌市偏東方大約205公里的南海西北部海面上，中心附近最大風力有17級以上（68米/秒），預計將以每小時10-15公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大，將於下午至傍晚在海南瓊海到廣東湛江一帶沿海登陸。

天眼影晒︱何文田汽車美容公司遭淋紅油 負責人懷疑被人報復

今日（6日）早上11時38分，警方接報指，何文田窩打老道79號地下一間汽車美容鍍膜中心鐵閘遭被淋潑紅油，地面及擺放旁邊的植物同被波及。負責人羅先生今早回來時發現，立即翻查閉路電視，可見一名戴上鴨舌帽的男子於今晨4時許到店外潑紅油，羅生相信是有人向他報復。

大埔村屋夫妻遭持刀入屋打劫綁手 5匪掠手袋和勞力士等值$80萬

大埔發生入屋行劫案。消息稱，今日（6日）凌晨零時許，8號風球仍然生效，一對夫妻在大埔南坑村的村屋地面層住所單位內看電視，懷疑未有鎖門。其間，突然有5名操純正廣東話、戴上頭套口罩的男子闖入單位揚言打劫，當中有人手持開山刀指嚇，並用索帶綁住夫婦雙手，繼而在屋內大肆搜掠。賊人得手後逃離現場，夫妻事後自行鬆綁報警。據悉事主損失財物總值約80萬元。

趁風打劫．天眼影晒｜女賊潛旺角髮型屋 爆收銀機兼擸染髮用品

颱風「魔羯」吹襲本港，天文台於昨日（5日）傍晚發出8號波，風雨交加，至今日中午轉為3號風球。旺角長旺道一間髮型屋，今日凌晨時份遭獨行女賊潛入爆竊，偷走收銀機內約200元零錢及一批染髮用品。由店舖的閉路電視所見，女賊撬開鐵閘進入，逗留約20分鐘離開。警方接報正展開追緝。

趁風打劫．天眼影晒︱油麻地夾公仔店兌幣機遭賊人抬走 料失$1萬

今日（6日）早上6時許、超強颱風「魔羯」吹襲期間，油麻地白加士街2號柏嘉商業中心地下，一間24小時營業的夾公仔店內，一部兌幣機遭2名賊人抬上的士後逃去，店主翻查閉路電視揭發報警求助，相信損失1萬元。警方將案件列作「盜竊」，正追緝涉案賊人。

颱風摩羯有片｜8號波新蒲崗夾公仔機吹到「瞓街」 店主落閘自救

超強颱風「摩羯」襲港，天文台一度發出8號熱帶氣旋警告信號。昨晚（5日）8號風球期間，新蒲崗錦榮街一間夾公仔店，其中一部夾公仔機不敵強風被吹倒，玻璃粉碎，機內貨物散落一地。店主黎先生接受《香港01》訪問表示，首次遇到同類情況，他接獲相鄰餐廳人員致電通知後，即時返回店舖處理，現時落了四分之一閘，擋住夾公仔機頂部，以免再生意外。

舒適堡公布暫時全線結業 網頁無法進入 員工稱今早收到通知

有38年歷史的舒適堡Physical健身中心，宣布即日（6日）起暫時全線結業，以待重整新業務，網頁已無法進入，有員工稱今早收到WhatsApp通知結業。公告指，新投資者承諾繼續為舒適堡的客戶，免費提供餘下所有健身卡、私人教練課程及美容療程服務。

舒適堡結業｜被指做白武士 同行CEO致電記者否認︰原址重開好蠢

有38年歷史的連鎖健身集團「舒適堡」（PHYSICAL)宣布由即日起（6日）暫時全線結業，以待重整業務。公告指，新投資者承諾繼續為舒適堡的客戶，免費提供餘下所有健身卡、私人教練課程及美容療程服務。舒適堡未有提及新投資者身份，亦未公佈與其他健身中心的協議，但有自稱舒適堡前員工向記者表示，舒適堡旗下部分門店將會與由另一間連鎖健身集團Square Fitness接手。《香港01》向Square Fitness查詢有關消息，獲回覆指，消息純屬「傳聞」，公司無意參與收購或合併，Square Fitness是獨立運作的健身中心。

元朗小貓匿藏路邊私家車引擎 消防花兩小時成功營救

今（6日）午約1時40分，3號風球仍然生效期間，一名陳（45歲）男司機報案，指發現一隻貓匿藏於其停泊在元朗市中心公園南路近御豪山莊的私家車引擎內。消防趕抵設法營救，最後在下午約3時40終將貓貓救出，交由愛護動物協會人員處理。愛協指，幼貓被困狹窄車件內，經播放預錄貓叫聲引貓出來，獲救幼貓健康狀況正常，將安排暫養父母照顧或到領養部尋家。