今日新聞8分鐘｜永久停牌司機再飛車被捕｜司機雨中拯救公路狗狗

深水埗荔枝角道唐樓「騎樓底」墮石屎 散落巴士站須封路

深水埗荔枝角道322號一幢唐樓，1樓簷篷底有石屎墮下。今日（7日）早上8時48分，警方接報「騎樓底」墮石屎，跌在地面巴士站，幸沒有擊傷途人。

兩月第二宗 山頂群樂居再有獨立屋遭爆竊 賊人撬夾萬掠$8萬手錶

港島山頂群樂居兩個月內發生第二宗獨立屋爆竊案。現場是加列山道51至53號群樂居，共有10幢獨立屋。今日（7日）凌晨1時許，男戶主和家人用膳後返回其獨立屋住所，發現窗戶和大門被撬開，主人房的夾萬更被撬爛，掏空內裡財物，於是報警。警方到場調查，相信賊人由露台窗戶潛入單位犯案。

沙田天橋底電單車遭縱火 全車被燒成廢鐵 警追緝歹徒

沙田發生縱火燒鐵騎案。昨晚（6日）11時許，途人經過沙角街8至12號花園城一期雅麗苑對開行車天橋底，見到一輛停泊在花槽旁邊的電單車冒煙起火，於是通知保安報案，消防接報到場將火撲熄，事件中無人受傷，消防相信起火原因有可疑，交由警方跟進。

大角咀博文街唐樓後巷被偷水喉 住戶有經驗 附近五金舖尋回賊贓

今日（7日）中午12時半左右，大角咀博文街14號一幢唐樓的住戶報案，指後巷的兩條食水喉被賊人偷走，導致單位暫停供水。住戶其後在附近五金店尋回喉管，據稱是一名南亞裔人士拿來變賣。

元朗狗狗走出公路 司機風雨中拯救

網上流傳一條短片，可見一隻唐狗在風雨中於公路上茫然迷途，在路中心徘徊，大型車輛擦身而過，險象環生。一名橙衣男司機見狀停車救狗，網民讚他有愛心，但亦有人認為他應該更注意自身安全。

法拉利超速被警截獲 46歲司機曾撞死人兼永久停牌 再涉5罪被捕

一名46歲男子因多次違反交通規例而被罰永久停牌，當中一次涉及危險駕駛引致他人死亡。惟有人不知悔改，再次妄顧人命違例駕駛。昨日（5日）打風期間該男子駕駛法拉利跑車，在屯門公路超速飛馳，結果被警方交通部偵緝到，截獲拘捕。

舒適堡結業｜頻換教練焗買16萬課程 苦主批無良手法仍須每月供款

舒適堡結業｜頻換教練焗買16萬課程 苦主仍須每月供款

舒適堡於9月6日突然宣布暫時全線結業，有僱客指在舒適堡預繳購入的課堂，仍有近200堂未上，費用金額高達15、16萬元，加上大多數的預繳都是以分期付款，即使舒適堡不再提供服務，每月仍要為這些課堂支付約1.2萬元。

電動輪椅中藏匿過百部手機圖走私 男子因行駛緩慢拱北口岸斷正

據「海關發布」消息，8月30日下午2時許，內地旅客楊某乘坐電動輪椅經拱北口岸旅檢大廳的海關無申報通道進境內地，被現場關員截查。海關關員發現其輪椅行駛緩慢，且經X光機檢查圖像異常。經進一步拆解，關員在電池盒內檢獲一批用透明膠袋包裹的舊手機，合共102部。

何永賢：未來公屋單位不少於280平方呎 滿足港人願望「住大啲」

房屋局及房委會本周一（2日）公布，推出以居民為本的幸福設計指引，作為日後新建公營房屋及現有屋邨翻新的參考和設計依據。房屋局局長何永賢今日（7日）在港台節目《星期六問責》表示，資助房屋於2026至2027年度，不會再提供面積少於26平方米單位，同時面積少於26平方米的綠置居單位已售罄，期望可滿足港人的願望「住大啲」。

美國更新對港商務警示 曾國衞批故意打壓國家及香港發展

美國更新商務警示，警告美國企業在香港的營運及活動面臨風險，政制及內地事務局局長曾國衞今早出席電台節目時表示，不論《港區國安法》及基本法23條，都是穩定香港的定海神針，本港的言論自由亦受到保障，批評所謂的警示是故意打壓國家及香港發展。

大熊貓盈盈BB｜家姐細佬體型漸長 盈盈手抱細佬不斷錫面珠墩

大熊貓盈盈一對龍鳳胎BB已逾三周大，家姐細佬都比上周已長大不少，海洋公園今日（6日）發布一段影片，見到家姐十日前後的體型有明顯分別，同樣都是盈盈抱著家姐，以前要找「BB在哪兒」，現在很輕易就找到家姐。