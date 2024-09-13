今日新聞8分鐘｜青衣男駕車連環閘車｜8警毆打誣告露宿者6人罪成

有片｜的士連切兩線右轉 遭貨車撞變「三文治」 消防擒車救司機

天后發生車禍。今（12日）午5時許，據報一輛輕型貨車沿興發街行駛，途至近琉璃街交界時，與一輛的士相撞。意外中，的士司機報稱開不到車門被困車內，僅受輕傷；消防接報到場將司機救出，並安排救護車將其送往律敦治醫院治理。警方現正調查車禍原因。

灣仔食店血案內情｜女店主疑另起爐灶惹禍 警拘舊拍檔及2勝和男

灣仔駱克道一間小食店，前日（11日）凌晨發生斬人血案，50歲女店主被刀手襲擊，斬傷手腕和背部。警方反黑組接報後迅速鎖定嫌疑人，拘捕懷疑主謀及兩名黑幫勝和男。據了解，事件疑因女傷者與舊拍檔在生意上出現分歧而拆夥，並另起爐灶，懷疑惹起對方不滿，策劃報復行動。

8警涉毆打兼誣告露宿者 疑曾嘗試干擾CCTV 6人妨礙司法罪成

8名警員被指2020年在通州街露宿者聚集的地方進行反毒品行動時，涉嫌毆打露宿者至肋骨骨折，又破壞他們的家當，並疑誣告露宿者藏毒，惟部份警員疑期間發現有閉路電視，數名警員涉曾用不同方式，包括嘗試拋白色紙巾，或用紅色膠袋遮蓋鏡頭等。8警否認妨礙司法公正，及公職人員行為失當等10罪，他們否認指控，早前經審訊後，案件今(13日)在區域法院裁決，法官裁定6人罪成2人脫罪。案件押後至10月8日求情，各被定罪被告准繼續保釋。

8警涉毆打兼誣告6人妨礙司法罪成 露宿者阿十生前好友：沉冤得雪

8名警員被指年在通州街露宿者聚集的地方進行反毒品行動時，涉嫌毆打露宿者至肋骨骨折，又破壞他們的家當，並疑誣告露宿者藏毒，及涉曾用不同方式遮蓋閉路電視。經審訊後，案件今日（13日）在區域法院裁決，當中6人被裁定罪成，2人脫罪。

第五至七被告涉誣陷另一名已去世的越南籍露宿者LE VanMuoi（代名「阿十」）藏毒。3人均被判2項「妨礙司法公正」罪成。阿十4年前離世、他生前在通州街公園一涼亭內露宿，有人在他露宿位置放置他的照片及香爐悼念。阿十生前好友明哥得知判決結果後，向阿十的遺照上一柱清香，並說「阿十，你終於沉冤得雪啦」。

全紅嬋時隔兩年回湛江老家 拎一大疊紅色現金孝敬嫲嫲︱有片

全紅嬋時隔兩年在12日（周四）回到老家湛江市麻章鎮邁合村，不少村民在家門口迎接。現場影片顯示，全紅嬋回家後先擁抱爺爺嫲嫲，其後更從口袋裡拿出一大疊紅色現金遞給嫲嫲。

海泓道奪命車禍｜「模範丈夫」遺4妻女 遺孀徬徨學費：佢好顧家

大角咀海泓道今午（12日）的致命車禍，姓曹（51歲）好好先生被懷疑違例左轉的旅遊巴撞倒，命喪輪下。死者遺下妻子及3名女兒，最細一個就讀中三。曹太向《香港01》透露，丈夫為家中經濟支柱，不捨稱：「佢好顧家‥‥‥」連親戚亦大讚死者是「模範丈夫」，惜大好家庭遭逢巨變，令人心酸。

車cam｜青衣男駕車連環「閘車」 兩度落車罵人 網民﹕入硬危駕

網上流傳一名男司機駕駛態度惡劣，一眾網民直斥其非，批評其行徑已觸犯危險駕駛罪行，呼籲警方介入調查。一段沒有聲音的車cam影片，顯示拍攝在昨日（12日）下午5時許，當時片主的車輛沿青衣楓樹窩路右線北行，其間一輛黑色凌志私家車沿鄰線駛至，在沒有打燈的情況下嘗試切線不果。有人疑惱羞成怒，一直尾隨片主的車輛，當駛到担杆山交匯處時，凌志成功扒頭，並在迴旋處停下，打橫攔在片主的車輛前方，一名身穿黃色上衣的眼鏡男司機隨即下車，指手劃腳，狀甚激動，似是在斥罵片主。

片主未有理會，立即扭左駛離現場，並往青荃路駛去。怎料黃衣男不肯罷休，登車追上，其間一邊行車，一邊將上身伸出車窗外「手指指」，更再次截停片主車輛，落車走近司機車窗位指罵洩憤。其後他返回凌志並開車，但事件仍未告一段落，可見凌志一直在片主車輛前方慢駛，當駛上青荃路天橋時，更突然急煞停車，幸片主來得及收掣，未釀成意外。

尖沙咀栢麗購物大道淪深水埗特賣場 業主代表︰已減租至不足10萬

尖沙咀栢麗購物大道昔日名牌林立，但如今已風光不再，《香港01》周四下午到場視察，發現近70個舖位，多達11個舖位正在招租，另有6個舖位拉閘，即每4個舖位，便有1個沒有營業，當中便包括謝瑞麟珠寶等。與此同時，夾公仔店、10元飾品店及平價服裝店等，卻由深水埗殺入尖沙咀，例如有服裝店貼滿「最後清貨」或「一件不留」，相較於名牌店的冷冷清清，反而成功吸引家庭主婦進店選購。

栢麗購物大道業主立案法團主席余偉傑回應指，將於黃金周舉行「栢麗國際美酒佳餚大道」活動，屆時街上設有多個攤位提供輕食及美酒，期望帶旺人流後可順利招租。他並透露部份業主確實已減租︰「減幅都好大，以前高峰時期三十萬一個月，𠵱家可能出去睇都唔夠十萬。」

天津機場接連2日無法起降 客服：公共安全原因，1小時無飛機落地

繼9月11日後，天津濱海國際機場9月12日晚再次因不明原因受到影響，大面積停止航班起降1個多小時。