中秋節｜美麗華：尖沙咀銅鑼灣酒店減價一至兩成　冀達9成出租率

內地三日中秋連假昨日（15日）開始，美麗華集團首席營運總裁陳宗彝今早在電台節目表示，為了維持出租率，酒店要減租房價格，尖沙咀和銅鑼灣分別下降了12%及20%，認為內地客今年較多出國旅遊，香港的吸引力相比鄰近地方較低。



就中秋飲食市道，香港餐務管理協會梁振華指，剛過去周末的生意額較去年同期下跌10-15%，因為人均消費低了，而訂枱數目亦少了約10%。



美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，現時尖沙咀酒店的入住率大約是89%，形容「旅客來得比較慢」，估計到中秋能達致92%，與去年同期相若。不過他指，為了維持出租率，酒店要減租房價格，尖沙咀和銅鑼灣分別下降了12%及20%。

他續解釋，去年很多航班仍未完全開放，但今年較多內地客出國旅遊，有幾十個國家提供免簽證，已有180萬人離境，較去年同期增加21.9%；加上匯率因素，相比日韓台等地，香港的吸引力也較低。他認為，要提升香港吸引力，舉辦盛事是唯一突破的方法。

梁振華：酒樓訂枱少約10% 人均消費減

就中秋飲食市道，香港餐務管理協會梁振華表示，剛過去周末酒樓的生意額較去年同期下跌10至15%，認為是經濟不好致人均消費低了，例如有客人去年花400元，今年變花300元。另外，訂枱數目亦少了約10%。不過，他稱改為北上做節的客人不多。

另外，他相信一連三日的舞火龍活動能帶動餐飲生意，但只有周邊一少撮食肆受惠。