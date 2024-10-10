物理管理人手短缺10%　通宵看更一人睇兩幢　靠智能保安系統監察

香港失業率維持3%，有12.2萬人失業，不過不少行業仍請人難。香港房屋經理學會指出，前線如保安及清潔工人有超過一成空缺無人做，而物理管理人員不足稍低於一成，一些豪宅原想聘請年輕面孔負責物管，最終都要面對現實；有些屋苑聘請不到通宵看更，已改為一個看更負責兩幢大廈，甚至沒有通宵看更，靠遙距監察。



學會指出，現時已有能源監控、智能保安和自動化設施管理系統等裝智能管理系統，有空間可填補人手欠缺。為了提升香港智慧城市的形象，學會建議政府應該積極推動大廈智能管理的發展，並提供更大的誘因以鼓勵相關技術的應用，如政府推出補貼計劃，從而減輕初期投資的負擔。



（左起）香港房屋經理學會司庫林宇軒、上屆會長鄭玉琴、現屆會長游錦輝、現屆副會長黃寶珍、秘書勞宇棟及秘書王榮樂今日一同見傳媒。（倪清江攝)

與市建局促成首個「聯廈聯管」項目 學會：助提升舊樓管理概念

香港房屋經理學會執委今日見傳媒時，特別提及聯同市建局促成九龍城兩幢舊樓實施「聯廈聯管」模式，為首個成功項目，獲得物業管理公司支援。兩幢大廈為龍威大廈和幗蘋樓，由本地物業管理龍頭之一的昇捷Synergis，本月中起提供服務，每戶月付百多元，提供出通告、法團會議、維修保養安排、遙距監察出入口等，不包括保安、清潔工人等，由於戶數少，管理公司兩幢費用每月只約3,000元。

現屆副會長黃寶珍表示，基本服務共有11項，在招標過程中，也收到15間公司回標。「聯廈聯管」的概念是由小區內參與計劃的大廈共同聘用一間物業管理公司，以多幢式聯合管理攤分人力及管理資源等固定成本，令樓宇管理達至規模經濟效益，讓舊樓居民也能享用基本的物管服務，長遠而言可以開創「小區管理」模式。

現屆會長游錦輝表示，目前本港有九千多幢舊樓，料數年後破萬幢，當中不少是三無大廈。該會期望「聯廈聯管」計劃長遠有助提升全港舊式樓宇設施保養水平及管理概念，為舊樓住戶締造一個更宜居、更安全的居住環境。

原本尚有增福樓和龍華樓表示有興趣，但因未能獲得過半數業權通過聘請流程，或中途決定繼續委聘現正使用服務的物管公司，退出參與「聯廈聯管」計劃。該幢未能獲得過半數業權支持的大廈，是因為地下的店舖佔了業權四成，業主覺得參加與否都無得着，因此反對，連同個別反對業主，比例過半。

市建局與香港房屋經理學會組成的團隊，在整個招標過程，為業主提供專業建議，協助他們揀選合適的物管公司。（市建局圖片）

年輕人不願入行 新建豪宅被逼放棄聘請年輕面孔

會長游錦輝致辭時提到，現時業界人手短缺約10%，包括物理管理人員、前線如保安及清潔工人等，倡加入智能設備以填補人手不足。上屆會長鄭玉琴表示，現時年輕人喜歡打散工，也不願入行，因此即使薪金不錯，也難吸引人才；而這行需面對住戶，外地勞工也未必適合，聘用也不易。

鄭表示，有些新建豪宅本計劃聘請年輕面孔，但最終都要修訂目標。除了清潔工人較難聘請，不少大廈聘請通宵看更同樣碰壁，據她所知，有的已放棄，有的則一個看更監察兩幢大廈，這有賴使用智能設備。她強調該些大廈不是想節省開支，而是聘請不到人。

佢政府推出補貼 資助物業管理公司和業主安裝智能管理系統

該會認為為了提升香港智慧城市的形象，建議政府應該積極推動大廈智能管理的發展，並提供更大的誘因以鼓勵相關技術的應用。政府可以推出補貼計劃，資助物業管理公司和業主安裝智能管理系統，如能源監控、智能保安和自動化設施管理系統等，從而減輕初期投資的負擔。

學會倡政府可以設立專門的智慧管理標準和認證制度，對達到標準的樓宇提供稅務優惠，進一步激勵企業和業主採用智能技術；政府同時加強公私合作，推動科技企業與物業管理公司合作開發適合香港特點的智能管理解決方案，從而提升城市的科技應用水平和管理效率，使香港能在國際智慧城市競爭中保持領先地位，同時解決業內人手不足的困難。

香港房屋經理學會指出，不斷有新屋苑落成，但業界人手短缺約10%。（資料圖片）

建議設立強制維修基金 新樓指定比率建築面積為「環保回收區」

政府下周三（16日）公布新一份施政報告，該會提出多項建議，除了推動舊樓「聯廈聯管」和資助安裝智能管理系統，尚有：

．設立強制維修基金，並加快修訂《建築物管理條例》，以應對當前的樓宇安全需求及管理挑戰，建議政府應考慮成立一個專責工作小組，負責統籌樓宇管理的全面工作。

．為持續推動環保，建議政府加強社區流動回收網絡配套，參考外地經驗以小區概念推展分類回收。對於新建建築物，建議優化現行《建築物條例(第123章)》，在專案設計階段將指定比率的建築面積（GFA）規劃為「環保回收區」。

．爭取物業管理納入立法會功能界別，從而可更充分反映市民及行業需求，務實參與政策討論，並確保在未來制定與物業管理相關的政策時，行業能夠有實質的代表性，進一步推動行業及社區的健康發展。

．面對人口老化的趨勢，居家安老的需求越見殷切，認為政府應加強居家安老政策，提供銀齡資助房屋，幫助有一定經濟能力的長者購置小型單位，實現居港養老願望。