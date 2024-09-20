甲型流感｜9歲男童感染並併發嚴重肺炎　情況嚴重留醫廣華醫院ICU

衞生署衞生防護中心今日（20日）公布，一名過往健康良好的9歲男童確診甲型流感，併發嚴重肺炎，現時在廣華醫院兒童深切治療部（ICU）接受診治，情況嚴重。病人潛伏期內沒有外遊，他的一名家居接觸者出現病徵。中心正繼續調查。



2024/25年度季節性流感疫苗接種計劃將於本月26日展開，中心呼籲市民踴躍接種季節性流感疫苗，以加強保護應對流感季節。



感染甲型流感的9歲男併發嚴重肺炎，現時在廣華醫院兒童深切治療部（ICU）接受診治。（資料圖片）

衞生防護中心表示，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，並提醒社會各界提高警覺，預防流感。確診男童過往健康良好，他在9月17日起出現喉嚨痛，同日向私家醫生求醫；他於9月18日出現發燒、咳嗽和氣促，被帶到廣華醫院求醫，同日入院，現時在該院兒童深切治療部接受診治，情況嚴重。

中心表示，病人的鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對甲型流感(H1)病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。他的一名家居接觸者出現病徵。

發言人指出，對高危人士而言，流感可引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，呼籲市民應及早接種，預防季節性流感。有關疫苗接種計劃的詳情可參閱衞生防護中心網站。