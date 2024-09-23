塑膠管制實施5個月　環境局：8成客不需外賣餐具　適應期尚餘1月

管制即棄塑膠新法例自4月22日實施後已經過5個月，環境及生態局今（23日）在Facebook發文指，截至9月中，連鎖食肆稱約8成顧客已選擇不需要外賣餐具，約有3成不再提供任何外賣餐具，零售和酒店業超過95％符合新法例要求。該局稱過去5個月環保署巡視4.67萬間食肆、零售店、酒店及賓館，提醒商戶適應期尚有一個月完結，須盡快採取行動。



環境及生態局局長謝展寰表示，塑膠是需要關注處理的議題。（資料圖片/陳蓁誼攝)

環境局表示，管制即棄塑膠新法例實施5個月以來，至9月中，連鎖食肆表示約8成顧客已選擇不需要外賣餐具，食肆方面約有3成甚至不再提供任何外賣餐具，零售和酒店業超過95％符合新法例要求。

該局形容許多店鋪、企業集團，和社會團體都用各種方式參與推廣源頭減少塑膠的訊息，一個全新的「綠色走塑」文化正被建立中，情況令人鼓舞。

該局稱在過去5個月的適應期內，環保署派員巡視了超過46,700間食肆、零售店、酒店及賓館，集中宣傳教育、提供建議和資訊，協助企業減少使用即棄塑膠。政府提醒所有商戶，適應期尚有一個月便完結，還未準備好的便應盡快採取行動，環保署已向所有在訪問期間仍未採取行動的商戶發出信函，提醒盡快在適應期完結前調整業務，和提供相關資訊。

該局又稱禁止售賣和提供若干即棄塑膠餐具和一些產品「只是一個起點」，香港即使還在適應期，但已見到很多人改變習慣自帶餐具，減少即棄。該局重申建立社會的「走塑」文化是最終目標，未來會主力加強宣傳教育，輔以在適應期後進入執法期，可望會有進一步成效。

▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼

